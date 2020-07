Italo, le offerte per trascorre un’estate tutta italiana

editato in: da

L’estate del 2020 è ufficialmente iniziata e con essa anche una serie di offerte per esplorare uno dei Paesi più belli del mondo: l’Italia. Per rilanciare il nostro splendido territorio, infatti, l’azienda Italo ha deciso di dare il via a diverse offerte davvero interessanti.

Per i clienti Italo Più l’impresa ferroviaria italiana ha riservato degli sconti esclusivi che vanno dal -30% al -80%. Attenzione però, perché l’iniziativa ha una scadenza precisa. Il biglietto, infatti, dovrà essere acquistato entro le ore 15:00 del 20/07 e potrà essere utilizzato per viaggiare dal 28 luglio al 24 ottobre e nelle classi Smart, Comfort e Prima. A disposizione ci sono ben 280.000 ticket e per destinazioni che tolgono davvero il fiato.

E non è finita qui, Italo lancia anche un’altra offerta: Italo Friends. Sconti riservati a gruppi composti da 2-4 persone e che potranno viaggiare con una riduzione del 40% sul prezzo finale. E se si deciderà di viaggiare il sabato il costo verrà abbassato addirittura del 50%.

Delle occasioni davvero imperdibili quelle messe a disposizione da Italo, e se siete indecisi su dove andare provate a dare un’occhiata ai nostri consigli.

Perché non dirigersi alla scoperta di una meravigliosa città d’arte come Brescia? Spettacolare località lombarda situata a metà tra il Lago di Garda e il Lago di Iseo e conosciuta anche come la Leonessa d’Italia per la sua eroica resistenza contro l’esercito austriaco. Nei fatti Brescia è una delle città più antiche della Lombardia e addirittura Patrimonio dell’UNESCO dal 2011. Tutte queste premesse per dirvi che sono tante le attrazioni da visitare a Brescia, una più bella dell’altra e che spaziano dalle rovine romane, al Duomo, fino alle piazze che tolgono il fiato.

Se invece l’idea è quella di raggiungere lo splendido mare che lambisce le coste italiane la destinazione potrebbe essere Scalea, favolosa località della Calabria situata nella magica Riviera dei Cedri e con ampie spiagge composte di sabbia e ciottoli, un mare incredibilmente trasparente, e maestose scogliere naturali a fare da cornice. Il paese vero e proprio, invece, è una vera bomboniera anche grazie alla sua posizione su un pendio.

Infine, un’altra speciale destinazione in cui passare l’estate potrebbe essere Salerno, località in cui storia, mare e natura incontaminata si fondono perfettamente. Inoltre, Salerno si trova anche in una posizione invidiabile ed è collante di due zone meravigliose: la Costiera Amalfitana e il Cilento. Un’ottima base per andare alla scoperta di alcune magiche e invidiatissime bellezze nostrane.