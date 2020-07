Il “Guardian” omaggia i trekking della Costiera Amalfitana

editato in: da

Il nostro è un Paese davvero unico e ricco di qualsivoglia meraviglia da visitare. E, infatti, molte prestigiose riviste straniere non fanno altro che sottolinearlo. È successo, per esempio, con il fatato Castello di Torre Alfina, ma anche con le monumentali e fiabesche Dolomiti.

Questa volta, invece, è stato il turno della Costiera Amalfitana e, in particolare, è stata sottolineata l’unicità e la bellezza dei vari trekking percorribili in questo luogo davvero paradisiaco. E a omaggiare queste meraviglie nostrane è il “Guardian“, importante quotidiano britannico, che definisce l’escursione che porta dal borgo-gioiello di Positano fino alla cima del Molare, “una delle più belle escursioni mai fatte in 30 anni di cammino“.

Viene ben raccontato che quello è il punto più alto della Costiera Amalfitana, con ben 1.444 metri di altezza, e soprattutto vengono esaltati i magici panorami che sembrano abbracciare il Vesuvio, il Golfo di Napoli e Capri.

Ma questa è solo una delle tante camminate incredibili che si possono fare in questa perla campana. Il più amato dai turisti, per esempio, è il Sentiero degli Dei, percorso che regala paesaggi davvero divini.

Altamente affascinante è anche il percorso tra Amalfi e Scala, dove in tutto il suo splendore si adagia la valle delle Ferriere attraversata dal torrente Canneto e con l’atmosfera tipica da canyon.

Davvero incredibile è anche il sentiero che conduce dal belvedere Fausto Coppi ad Agerola fino al Fiordo di Furore. Ma anche l’ascesa al Monte Falerzio, sulle cui pendici sorge il Santuario dell’Avvocata, è una passeggiata quasi incantata tra natura, storia e tradizione religiosa popolare. Ma trekking e Costiera Amalfitana è un abbinamento perfetto soprattutto a Ravello. Qua, infatti, ogni singolo rumore si trasforma in una magica sinfonia.

Insomma, il “Guardian” ha avuto davvero degli ottimi motivi per sottolineare l’incanto vivibile in questo territorio del nostro Paese e della sua bellezza che fa veramente emozionare. Una zona che da anni conquista il cuore di tutti i suoi visitatori e amato profondamente anche dal turismo internazionale.