Perché il Lago di Garda è la meta perfetta per le vacanze

editato in: da

Il Lago di Garda è la meta perfetta delle vacanze estive, dove trovare paesaggi da cartolina, splendidi borghi colorati affacciati sull’acqua e montagne a ridosso dove fare tantissime escursioni.

Tra i luoghi più belli c’è Malcesine, un piccolo borgo medievale che conta 3.700 abitanti e che da anni si fregia della Bandiera arancione del Touring Club Italiano. Il Comune più a Nord della riviera veronese, al confine con la Lombardia e il Trentino, rimane quasi sospeso fra acqua e montagne ed è circondato da una natura di rara bellezza.

È il punto di partenza perfetto per gite sul lago e scampagnate in montagna. Tante le spiagge dove andare sul lungolago, ma il Garda è specializzato da anni negli sport acquatici come il kitesurf e il windsurf. Pe chi preferisce una vacanza “slow”, ci sono comuqnue, passeggiate da fare a piedi o gite in bicicletta lungo le numerose piste ciclabili. La più facile e adatta a tutti e quella che corre tutta lungo le sponde del lago, ma non mancano i percorsi più impegnativi, come il tour ad anello lungo 25 chiometri che da Malcesine porta a Campo di Brenzone sul Garda, un antico borgo medievale raggiungibile solo a piedi o in bicicletta.

Tra le alture più facilmente raggiungibili c’è il Monte Baldo, considerato il “Giardino d’Europa. Oltre a essere un meraviglioso parco naturalistico, unico per la sua biodiversità, con oltre 60 specie di orchidee e di fiori rari, è un’immensa palestra all’aperto dove si possono praticare molte attività sportive all’aria aperta, dal trekking al parapendio, dal nordic walking alla mountain bike. Si raggiunge in 15 minuti con la Funivia Malcesine, tra gli impianti funiviari più moderni al mondo, ma anche uno dei più suggestivi: ha infatti le cabine rotanti e permette di godere del panorama dall’alto del Lago di Garda a 360 gradi fino a quota 1700 metri. È uno dei luoghi più belli dove andare da queste parti, specie d’estate.

Ma le escursioni possono spaziare tra le Prealpi bresciane e l’Adamello oppure più a Nord verso il Monte Brione e il meraviglioso Gruppo delle Dolomiti di Brenta, mentre a Sud si può raggiungere il dolce anfiteatro delle Colline moreniche.

Malcesine è un bellissimo borgo, con strade strette e acciottolate, dove non mancano ristoranti tipici e piccoli negozi e atelier di artigiani. Ma vanta anche un patrimonio artistico e culturale di un certo valore: merita sicuramente una visita il castello scaligero eretto dai Longobardi. Una visita alla Rocca, oltre a essere culturale, conduce nei punti più panoramici di tutta Malcesine: dalla piattaforma del “Rivellino” e dalla torre del Castello si gode di una vista panoramica completa. Infine c’è il Palazzo dei Capitani, edificato dagli Scaligeri a cavallo del XII e XIV secolo, con il suo bellissimo giardino e gli affreschi all’interno.