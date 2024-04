In treno gratis per l’Europa con Discover EU: le regole di quest’anno

I giovani nati tra i giorni 1º luglio 2005 e il 30 giugno 2006 possono viaggiare in treno gratis per l'Europa partecipando a Discover EU: le regole

Grandi novità per i ragazzi nati tra il 1º luglio 2005 e il 30 giugno 2006: anche quest’anno si può partecipare a Discover EU, un’interessante opportunità offerta dalla Commissione Europea che mette a disposizione 35.000 pass per viaggiare gratuitamente in treno in tutta Europa. Scopriamo insieme le regole di quest’anno.

Che cos’è Discover EU

Discover EU è rivolto a tutti i 18enni che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o nei Paesi terzi associati a Erasmus+. Si tratta di una vera e propria opportunità per i giovani d’oggi perché permette conoscere più a fondo le diversità, il patrimonio culturale, la storia, le culture, l’arte e la natura raggiante del nostro meraviglioso continente. Il tutto mentre si entra in contatto con persone provenienti da ogni angolo d’Europa e a bordo di un mezzo altamente sostenibile: il treno.

Grazie a questo programma, infatti, è possibile ottenere un pass per spostarsi (principalmente) sui binari e anche una carta europea che dà accesso a moltissimi sconti su visite culturali, attività di apprendimento, sport, trasporti locali, alloggio e cibo.

Chi può partecipare e come fare

Come accennato, Discover EU è diretto ai ragazzi che sono nati tra il 1º luglio 2005 e il 30 giugno 2006 e che possiedono la cittadinanza o la residenza in uno dei seguenti Paesi:

uno degli Stati membri dell’Unione europea, compresi i Paesi e territori d’oltremare (PTOM);

uno dei Paesi terzi associati al programma Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.

Per fare domanda, occorre cercare online il Portale Europeo per i Giovani e inserire correttamente il numero della carta d’identità, del passaporto o della carta di soggiorno e completare un quiz (a meno che non si decida di partecipare in gruppo).

Le iscrizioni sono già aperte, e per provare a prendere un pass Discover EU ci sarà tempo fino alle ore 12:00 del 30 aprile 2024.

Se si verrà selezionati, si potrà viaggiare per un periodo di almeno 1 giorno e al massimo 30 giorni tra il 1 luglio 2024 e il 30 settembre 2025.

È bene sapere, inoltre, che in linea di principio i vincitori viaggeranno in treno, ma che per assicurare il più ampio accesso possibile sono disponibili anche modalità alternative di trasporto, tra cui traghetti e autobus e l’aereo (quest’ultimo in casi eccezionali).

Gli itinerari consigliati

Le linee ferroviarie di tutta Europa permettono di fare davvero dei viaggi che sono impossibile da dimenticare. Per questo motivo, sul sito del programma sono presenti alcuni itinerari imperdibili.

Ne è un esempio quello compiuto dal Bernina Express, che corre sui binari ferroviari più alti d’Europa e più ripidi del mondo. Si tratta di un viaggio eccezionale perché consente di attraversare 55 gallerie e oltre 196 ponti che impreziosiscono paesaggi fiabeschi. Città da sogno, gole selvagge e romantiche, spettacolari opere architettoniche, ghiacciai e molto altro ancora, si possono avvistare (e visitare) da moderne carrozze panoramiche.

Straordinario è anche l’Inlandsbanan, un treno panoramico svedese che corre sui binari per 1300 chilometri partendo da Kristinehamn, nel Sud, fino ad arrivare a Gällivare, nel Nord. Il tutto scoprendo paesaggi pieni di laghi, fiumi, montagne e foreste che lasciano davvero senza fiato.