Le offerte per volare low cost da prenotare subito

Per "vivere la vita al top", Ryanair ha lanciato una super promozione da cogliere al volo, solo per un periodo limitato

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Fonte: iStock Offerte imperdibili per volare low cost - iStock

Perché attendere ferragosto o le festività per staccare dalla routine e concedersi un break alla scoperta di nuove destinazioni?

Per chi prenota entro il 17 marzo 2024, Ryanair ha pensato a incredibili offerte a partire da 19,99 euro (solo andata) per viaggiare dall’1 aprile 2024 al 30 giugno 2024. Sono davvero molte le destinazioni disponibili: proprio per questo, ecco una selezione di alcune mete da mettere in lista.

Madrid, la città che non dorme mai

Con partenza da Milano Bergamo, a 19,99 euro solo andata, potete volare a Madrid, la vivace e cosmopolita capitale spagnola che “non dorme mai”, una città aperta che offre svago e cultura in ogni momento.

Accogliente ed eterogenea, si fa apprezzare per gli eleganti viali, una vita notturna senza pari, infinite occasioni di shopping, ristoranti dove assaporare la cucina internazionale ma anche per quartieri tranquilli, taverne tradizionali e angoli storici ricchi di fascino.

Durante una vacanza da queste parti, non si può perdere l’occasione di visitare i musei tra i più importanti al mondo (il Prado, il Thyssen e il Reina Sofía) e luoghi emblematici quali, ad esempio, Plaza Mayor con quattrocento anni di storia, il Palazzo Reale, le quattro torri più alte del Paese e la celebre Gran Vía che pullula di negozi.

Bratislava, la capitale da riscoprire

Da Roma Ciampino, 19,99 euro solo andata portano a Bratislava, la capitale della Slovacchia, una città da riscoprire che vanta un passato assai glorioso.

Infatti, sorta tra la Via del Danubio che si estendeva dall’Europa dell’Est a quella dell’Ovest e la Via dell’Ambra che univa il Mar Baltico al Mediterraneo, conserva tuttora numerose testimonianze di un’epoca che vide transitare i Romani, i Celti, gli Slavi e i Germani.

Qualche esempio? La gotica Porta di San Michele, oggi unica superstite delle quattro vie d’accesso alla Città Medievale fortificata (perfettamente conservata), con una torre di 51 metri che è sede del Museo Civico che raccoglie un’interessante esposizione di armi medievali, la “casa più stretta” che misura soltanto 106 centimetri, il Palazzo Primaziale che si staglia sull’omonima piazza, uno dei gioielli architettonici di Bratislava che vanta la collezione più completa al mondo di arazzi.

Ancora, di sicuro fascino sono il Duomo di San Martino, il Palazzo Grassalkovich del XVIII, residenza attuale del Presidente della Repubblica, con splendido parco, e il Castello, edificato nel X secolo, che domina la città dall’alto di una collina rocciosa.

Intramontabile Parigi

Infine, un volo a 19,99 solo andata da Brindisi vi porterà al cospetto dell’intramontabile, scenografica e romantica Parigi, una delle capitali europee più amate, fulcro mondiale per la moda, la gastronomia, l’arte e la cultura.

Sono pressoché infinite le attrazioni che la Ville Lumiere offre al turista ma, soprattutto se il tempo a disposizione è poco, ve ne sono alcune che non è proprio possibile tralasciare.

Nella Top Ten, allora, spiccano l’iconica Tour Eiffel che non ha bisogno di presentazioni, l’altrettanto celebre Museo del Louvre, la collina di Montmartre, l’Ile de la Cité (l’isolotto al centro della Senna), l’emblematico Arco di Trionfo che ospita la tomba del Milite Ignoto, il Quartiere Latino, uno dei più famosi, il Museo d’Orsay, la Place des Vosges, meravigliosa “piazza chiusa”, il vasto complesso architettonico del classicismo barocco francese “Invalides, Musée de l’Armée, tomba di Napoleone“, e il Centre Pompidou, la più significativa collezione di arte moderna e contemporanea in Europa.