Cosa fare e cosa vedere in una giornata sul Lago d’Iseo

Francesca Crepaldi, 31 anni, vivo a Monte Porzio Catone. Nella vita lavoro nel turismo: viaggio per lavoro e per piacere, sarò mica la ragazza di cui parla Ligabue che “parla sempre di partire”?

Esattamente a metà strada tra Brescia e Bergamo, elette capitali della cultura italiana per il 2023, protetto dalle cime delle Prealpi proprio in fondo alla Val Camonica – in quella che non a caso viene definita la Regione dei Laghi Italiani – è incastonato un piccolo lago dalla forma allungata di origine glaciale. Scopriamo insieme il Lago di Iseo, cosa vedere e le soprese che riserva questa zona.

Il Lago di Iseo: dove si trova e le sue caratteristiche

Il gioiello delle Prealpi si trova a circa un’ora di distanza da Milano. Appena un centinaio di chilometri separano, infatti, il frenetico capoluogo lombardo da questa località: ecco quindi che visitare il Lago di Iseo può essere l’idea perfetta per una gita in barca da Milano o da Bergamo!

La sua estensione è di circa 65 chilometri quadrati e per fare il giro completo in auto ci vorranno più o meno due ore percorrendo i 60 chilometri delle sue sponde ospitate tra le province di Brescia, sul lato est, e quella di Bergamo sul lato ovest. Sulla sponda bresciana, che va dalla fine della zona della Franciacorta all’inizio della Val Camonica, si trova la cittadina di Iseo che dona proprio il nome al lago. Quella bergamasca è sicuramente un’area meno popolata rispetto alla prima e possiede delle caratteristiche più selvatiche, ma ospita delle chicche come uno dei borghi più belli d’Italia: Lovere.

Infine, proprio nel mezzo del piccolo specchio lacustre, si erge la più grande isola lacustre naturale d’Italia – nonché la più alta in Europa: Monte Isola.

Visitare il Lago di Iseo: come quando e perché

È possibile visitare il lago di Iseo davvero in qualsiasi stagione dell’anno, anche a Natale, e, soprattutto, con vari mezzi. Senz’altro il più suggestivo è il battello che solca le sue placide e trasparenti acque, permettendovi di godere della vista dei borghi da una prospettiva privilegiata. Una crociera sul lago è un biglietto da visita per un ricordo iper romantico!

Per gli amanti dello sport, anche un giro in kayak o in barca a vela potrebbero essere delle valide alternative alle tradizionali barche. Mentre, per i più attivi, le sponde del lago si prestano ad essere battute dalle ruote di biciclette; infatti molti sono i sentieri ciclabili, tra cui la pista che, per esempio, costeggia il fiume Oglio: percorrendo la val Camonica, permette di raggiungere Capo di Ponte partendo da Costa Volpino attraverso degli scorci meravigliosi. Infine per chi preferisce il comfort, un tour in macchina con soste panoramiche è sempre una valida alternativa.

Monte Isola: cosa vedere

È difficile scegliere cosa vedere in un giorno sul lago d’Iseo, ma sicuramente imprescindibile è Monte Isola, da visitare con un tour a piedi e in barca. Si tratta, letteralmente, di un monte nel mezzo del lago ed è a pieno titolo uno dei Borghi più belli d’Italia con i suoi appena 4,5 chilometri quadrati di superfice, i suoi 9 chilometri di circonferenza e la sua altitudine di 600 metri. Ma attenzione: Monte Isola accoglie ben dodici borghi disseminati nel suo minuscolo territorio tra collina e lago, caratterizzati da dedali di stradine e viuzze in cui perdersi.

L’isola, una volta, aveva una vocazione del tutto legata alla costruzione di barche e reti da pesca. Oggi è un gioiellino da visitare in bici, a piedi o ricorrendo ai trasporti locali.

La rocca Martinengo e il santuario della Madonna della Ceriola conferiscono all’isola il suo particolare profilo. La prima è una costruzione risalente al XIV secolo voluta dalla famiglia Oldofredi e trasformata in residenza un secolo più tardi dai Martinengo. Il capoluogo dell’isola è Silviano e conserva ancora la struttura medievale delle murature in pietra e gli stretti vicoli. Degne di nota sono anche Peschiera Maraglio – ricco di ristoranti e negozi – e il borgo di Carzano dove, ogni cinque anni, si tiene la festa di Santa Croce in cui il centro viene completamente decorato da migliaia di fiori di carta.

Sapevate che nel 2016 Monte Isola fu la protagonista di un’opera d’arte? “The Floating Piers” è stata un’istallazione dell’artista Christo che ha contato un milione e mezzo di visitatori in soli 16 giorni! Il concetto era semplice: una serie di pontili galleggianti aperti al pubblico univano la terraferma di Sulzano a Monte Isola e all’isolotto di San Paolo permettendo ai visitatori di camminare letteralmente sulle acque del lago.

Cosa vedere al Lago di Iseo: il borgo di Lovere

Dal 2003 è annoverato tra i Borghi più belli d’Italia, pensate che la scrittrice Lady Mary Wortley Montagu lo definì come il luogo più romantico che avesse mai visto nella sua vita.

Altri due personaggi celebri, poi, si legano al nome della graziosa località di Lovere: Mario Soppani, asso dell’aviazione durante la grande guerra nonché pioniere dell’aeronautica italiana, ammarò più volte il suo idrovolante nelle acque limitrofe al paese e Giacomo Agostini proprio nelle strade della cittadina mosse i suoi primi passi – o chilometri – in sella alla sua moto!

Lovere è raccolta tra il lago e la montagna: un anfiteatro popolato da eleganti palazzi e perfezione architettonica in cui spiccano la Galleria dell’Accademia di belle arti Tadini – il più antico museo lombardo dell’ottocento che accoglie anche un Canova – la Basilica di Santa Maria in Valvendra e il santuario delle Sante Loveresi Capitanio e Gerosa – meta di pellegrini di tutto il nord Italia.

Se avete voglia di passeggiare vi suggeriamo il percorso di risalita tra il Borgo Antico e la Torre Civica: un cammino suggestivo da cui godere di panorami mozzafiato su Lovere e sull’intero lago dall’alto. Infine, dopo tanto vagare, una meritata sosta per un meritato aperitivo con un delizioso Franciacorta è il modo giusto per concludere la giornata!

Gli orridi: tra le cose da vedere al Lago d’Iseo

Di orrido queste insenature non hanno proprio niente, ve lo possiamo assicurare! Si tratta di una caratteristica paesaggistica del territorio del Lago di Iseo che si può scorgere percorrendo la strada costiera occidentale del lago, da nord a sud. Oltre Lovere, tra Castro e Riva di Solto, saprete di essere arrivati quando scorgerete dei massicci lastroni verticali a picco sul lago.

In particolare, vi suggeriamo di effettuare una bella sosta a Bogn di Zorzino per scattare una foto mozzafiato all’insenatura che si aprirà di fronte a voi, con le rocce a strapiombo che penetrano nelle acque cristalline del lago.

Riva di Solto, poi, è un altro romanticissimo borgo medievale adorno di palazzi antichi arricchiti da giardini senza tempo e un affascinante passeggiata lungolago da percorre sognando ad occhi aperti. Sono molti i luoghi religiosi che il piccolo centro accoglie, tutti con un particolare interesse artistico culturale: la pieve di San Nicola, per esempio, risale al XVI secolo; o la chiesetta di San Rocco del 1526. Ancora più antica la chiesetta di S. Cassiano a Gargarino del secolo X.

Per gli amanti del genere, da non perdere la Big Bench di Fonteno e Riva di Solto: si tratta di una panchina gigante verde e blu, che richiama i colori della natura circostante; si trova a Dor a Riva di Solto e offre una veduta splendida sul lago e sulla Corna Trentapassi.

Cosa vedere in un giorno al Lago d’Iseo: l’antica strada Valeriana

Per gli amanti del trekking visitare il Lago d’Iseo a piedi è un must: sarà dunque imperdibile l’antica strada valeriana. Originariamente era un cammino medievale di pellegrini e mercanti, ma oggi è uno degli itinerari più in voga del Lago.

Il percorso, debitamente segnalato, si snoda sulle sponde orientali dello specchio lacustre tra Pilzone e Pisogne e ha una lunghezza di circa 25 chilometri tra uliveti, prati, boschi, chiesine e borghetti da cui godere di una vista sul lago impareggiabile. Il percorso è davvero un armonioso incontro tra paesaggio, storia e natura a cui vale la pena dedicare un pomeriggio!

Davvero molteplici sono, quindi, le attività per fruire di questa perla nascosta ad appena un’ora di macchina da Milano: visitare il Lago d’Iseo è un’esperienza probabilmente fuori dalle ordinarie rotte del turismo di massa e per questo particolarmente eccezionale, di nicchia e prezioso. Coraggio, la bella stagione è ormai alle porte, bisogna solo partire in direzione Lago d’Iseo.