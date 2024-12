Tutti i grandi eventi che si terranno in Italia nel 2025

Dal Giubileo alle Olimpiadi Milano-Cortina: tutti gli eventi, le mostre e gli appuntamenti da non perdere in Italia nel 2025

Manca davvero poco all’avvento del 2025 e mentre ci si prepara a festeggiare il Capodanno in grande stile, magari in viaggio o sulla neve, c’è già chi programma le prossime vacanze e lo fa tenendo d’occhio l’agenda. Sono tanti gli eventi che si terranno in Italia nel 2025 e che potrebbero essere l’occasione giusta per visitare una determinata località. Dal Giubileo 2025, che animerà Roma, alle attesissime Olimpiadi invernali 2026 con location Milano-Cortina: c’è davvero tanto da scoprire.

Giubileo a Roma

La Capitale per il Giubileo sarà ancora più ricca di turisti. Secondo le stime, si attendono 35 milioni di turisti che porteranno a 105 milioni di presenze, arrivando a raddoppiare il flusso degli anni precedenti. Oltre ad avere un interessante impatto economico per la città eterna, il calendario ha tantissimi eventi: dall’apertura della Porta Santa a San Pietro il 24 dicembre 2024 al Giubileo della comunicazione dal 24 al 26 gennaio 2025.

A febbraio sarà il turno del Giubileo degli artisti mentre a marzo si parlerà di volontariato. Ad aprile si celebrerà l’Anno Santo per i malati e le persone con disabilità, mentre dal 4 maggio si terrà il Giubileo dei lavoratori per poi concludere il mese con le famiglie. Il 14 e 15 giugno saranno invece dedicati al giubileo dello sport e come ultima novità il giubileo degli influencer cattolici nel mese di luglio.

Ad agosto si svolgeranno le celebrazioni per i giovani, seguite a settembre dagli eventi dedicati agli operatori della giustizia. Tra il 4 e il 5 ottobre sarà invece il turno del giubileo dedicato ai poveri. Ultimo evento in programma, per quanto al momento è stato svelato, sarà il 14 dicembre a San Pietro e sarà dedicato ai detenuti.

Fiera internazionale del tartufo ad Alba e Cheese a Bra

Se pensiamo alla zona delle Langhe e del Monferrato uno dei prodotti tipici che attira turisti da tutto il mondo è il tartufo. Tornerà, anche il prossimo anno, dal 10 ottobre al 7 dicembre 2025 la fiera del Tartufo Bianco di Alba. L’appuntamento imperdibile, dove si può acquistare e degustare l’iconico tubero, dà modo di esplorare altre eccellenze del territorio legato a Langhe, Roero e Monferrato.

Un appuntamento imperdibile che riguarda il territorio del Roero è Cheese: l’evento che attira espositori da tutto il mondo nella città di Bra torna come di consueto con cadenza ogni 2 anni e lo fa dal 14 al 17 settembre 2025 con tantissimi espositori.

The World of Banksy a Napoli

Re della street art, torna ad essere omaggiato con una mostra nella città di Napoli fino al 4 maggio. The World of Banksy viene ospitata all’interno dell’arena Flegrea Indoor con un’esposizione in cui si toccano i temi principali dell’artista irriverente: guerra, capitalismo, consumismo, pace tra opere ormai evergreen e novità.

Progettata per rendere il messaggio di Banksy accessibile a tutti, la mostra presenta una collezione coinvolgente e riflessiva, pur mantenendo fede allo spirito dell’artista con il motto “Il copyright è per i perdenti.” L’evento, dichiaratamente “non autorizzato”, non ha il coinvolgimento diretto dell’artista.

Salone del Mobile 2025

Dall’8 al 13 aprile 2025, tra gli eventi imperdibili che animano Milano c’è il Salone del Mobile con l’ormai inseparabile Fuori Salone. La città di Milano, e non solo il polo fieristico di Rho Fiera, diventano l’occasione per immergersi nel design e nell’arte con esposizioni gratuite e altre a pagamento da visitare.

Milano Fashion Week

Tra gli appuntamenti imperdibili per gli amanti della moda, ma non solo, c’è la settimana della moda milanese. Dal 17 al 21 gennaio si inizia l’anno con il botto coinvolgendo la città meneghini nel calendario appuntamenti dedicati alle presentazioni delle collezioni uomo. 22 sfilate, 32 presentazioni, 7 mostre e tanti eventi trasformeranno la città simbolo dell’eleganza.

Dal 25 febbraio al 3 marzo, invece, va in scena la settimana della moda dedicata alla donna, ancora più vivace e ricca d’eventi. Tra i nomi attesi ci sono il debutto di Walter Chiapponi, Matteo Tamburini e Adrian Appiolaza, che vestono i panni di direttori creativi per Blumarine, Tod’s e Moschino.

Balli del carnevale di Venezia

Tra gli eventi che ogni anno attirano visitatori a Venezia c’è il carnevale: con un fascino irripetibile e irrinunciabile è simbolo di trasgressione, libertà e arte. Tra gli appuntamenti più attesi c’è però il Ballo del Minuetto d’Amore il 15 febbraio e a seguire, il 22 febbraio, il Ball of Dreams. Non meno rilevante il 26 febbraio la Cioccolata Danzante e il 27 febbraio Le Cortigiane del Doge.

Dolce&Gabbana a Roma

Un evento fashion coinvolge la città Eterna in uno degli anni più vivaci degli ultimi tempi. Un evento speciale sarà dedicato alla presentazione delle collezioni di alta moda, sartoria e gioielleria di Dolce&Gabbana nel mese di luglio 2025. Ad annunciarlo la voce dell’assessore al turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato. L’attività fa parte del progetto Grand Tour d’Italia dell’azienda che viene portato avanti dal 2012 e ha già coinvolto in passato Taormina, Napoli, Venezia e Alberobello.

La maratona di Roma

Un compleanno importante per la Maratona di Roma: compie 30 anni l’evento sportivo tra i più apprezzati in Italia e non solo. Con 42 chilometri di percorso che si snoda in alcuni dei punti più iconici della città, toccando siti patrimonio Unesco e tesori artistici, sfiorerà Colosseo, Arco di Costantino, Palatino, Castel Sant’Angelo, Piazza San Pietro, Piazza Navona e il Circo Massimo… ma non solo. Il 16 marzo sarà la data prescelta e c’è una novità rispetto alle edizioni precedenti: il numero è chiuso, potranno partecipare un massimo di 30.000 runner.

Festa di Sant’Agata a Catania

Tra le celebrazioni religiose più suggestive d’Italia e ricche di folklore c’è la festa di Sant’Agata a Catania. Si svolge dal 3 al 5 febbraio 2025 ed è l’appuntamento per eccellenza dedicato alla patrona della città siciliana; si inizia con uno spettacolo pirotecnico in piazza Duomo e coinvolge una processione nel giorno del 5 febbraio con una statua che dà il via ad un corteo per le vie cittadine, toccando luoghi simbolici come la Fornace, il Duomo e la chiesa di Sant’Agata. La processione viene arricchita da candelabri decorativi chiamati “candelore” e non mancano neppure due antiche carrozze del Senato.

Le olimpiadi Milano Cortina

Le prossime olimpiadi invernali Milano-Cortina avranno un calendario fittissimo dal 6 al 22 febbraio 2026, ma si inizierà a sentire l’emozione già negli ultimi mesi del 2025 con alcuni appuntamenti che ne preannunciano l’avvento. Si attendono circa 513.000 arrivi, con un incremento del 34% rispetto allo stesso periodo del 2023 in località come Anterselva, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Rho, Tesero e Verona.