Tante destinazioni italiane tra i 50 viaggi consigliati dal Financial Times per il 2025

Fonte: 123RF Tra le 50 destinazioni top del 2025 per il FT c'è anche Vicenza

L’Italia è una meta amatissima dai turisti non solo europei ma di tutto il mondo. Arte, storia, paesaggi naturali e buon cibo fanno da fil rouge creando vacanze proprio per tutti. A premiare il Belpaese è stato il Financial Times che nello stilare una classifica delle 50 mete di viaggio più interessanti per il 2025 ha inserito più volte destinazioni nostrane.

La raccolta prestigiosa alterna località esotiche a città d’arte e l’Italia si conferma una protagonista indiscussa: si punta tutto su arte, patrimonio naturale e culturale con luoghi iconici e destinazioni meno conosciute pronte a stupire tutti. Il Financial Times in questa top 50 celebra l’Italia e lo fa mostrando come lo Stivale sia capace di unire tradizione e innovazione offrendo opportunità di viaggio variegate.

Le meraviglie archeologiche di Pompei

Tra le destinazioni italiane da vedere nella classifica dei 50 viaggi consigliati dal Financial Times per il 2025 c’è Pompei; secondo il quotidiano anglosassone il momento migliore per scoprire questa destinazione è marzo. L’antica città conosciuta per essere uno dei parchi archeologici più interessanti, sorprende appassionati di storia e archeologia che la raggiungono soprattutto come gita fuori porta dopo una vacanza a Napoli. Tra scoperte recenti e del passato si possono visionare affreschi, motivi geometrici e dettagli mitologici alcuni ben conservati. Tra le cose top da fare e consigliate dalla rivista c’è il tour archeologico con guida, così da avere accesso ad ogni luogo e scoprire maggiori dettagli ma anche ammirare aree recentemente riportate alla luce durante gli scavi e magari espandere la visita raggiungendo la vicina Ercolano, anch’essa colpita dall’eruzione vulcanica del Vesuvio.

Fonte: iStock

Orient Express la Dolce Vita

Quando si dice Italia all’estero, una delle prime immagini che viene alla mente è quella della Dolce Vita. Proprio questa ispirazione prenderà vita da aprile 2025 con un progetto importante: quello dell’Orient Express La Dolce vita. Il viaggio in treno, consigliato come proposta per il mese di aprile, riporta indietro nel tempo, fino agli anni ’60. L’tinerario percorre diverse località italiane toccando la campagna toscana, la costiera amalfitana e i Sassi di Matera. Le carrozze sono vintage nel design e richiamano proprio un “back to Sixties” che conquisterà ogni viaggiatore. Esplorare il territorio in itinerari di 2 o 3 giorni e godersi il comfort a bordo non è certo da prendere sotto gamba; in più a bordo è anche possibile assaporare la cucina regionale con un menù ad hoc che ripercorre i territori toccati dal treno.

Alla scoperta delle ville palladiane nel Veneto

Chi ama l’architettura resterà a bocca aperta scoprendo che le ville rinascimentali dell’architetto Andrea Palladio hanno varcato i confini del Veneto raggiungendo una fama internazionale. Il Financial Times le ha inserite proprio tra i luoghi top da visitare e i motivi non sono difficili da comprendere: gli edifici dalle linee armoniose e simmetriche rappresentano l’equilibrio tra estetica e arte, un connubio che da sempre rappresenta l’architettura italiana. Tra i must da visitare c’è villa La Rotonda nei dintorni di Vicenza che spicca per la struttura con cupola o villa Elmo in un contesto più rurale e con splendidi affreschi o ancora visitare il centro di Vicenza dichiarata patrimonio Unesco e con palazzi e teatri progettati proprio dal celebre architetto. Nel mese di maggio godendosi la luce e le temperature piacevoli è una meta top da non perdere.

Da Bruxelles a Venezia in treno per scoprire la Serenissima

Non poteva non esserci Venezia tra le mete italiane top da visitare nel 2025 secondo gli Stati Uniti ma viene proposta in una veste tutta nuova. Per raggiungerla, infatti, viene proposto un viaggio dal ritmo lento e scenografico: la sostenibilità del treno notturno che collega Bruxelles a Venezia dà modo di arrivare nel cuore della città lagunare per poi partire dalla stazione di Santa Lucia all’esplorazione della città dal Canal Grande alla basilica di San Marco fino al palazzo Ducale. E per chi può fermarsi un po’ di più imperdibile una visita alle isole di Murano e Burano, coloratissime nelle architetture e rinomate per l’arte della lavorazione del vetro. Secondo il Financial Times il momento migliore per visitarla è febbraio? Non solo è il mese del carnevale ma è anche una coincidenza importante con San Valentino e Venezia, da sempre, rientra tra le città più romantiche.

Fonte: iStock

Sardegna di mare e cultura

Se dovessimo pensare al mare in Italia ci sarebbe l’imbarazzo della scelta ma per il Financial Times non ci sono dubbi: è la Sardegna a vincere su tutte le regioni costiere. Consigliata non in piena estate ma in autunno, vanta temperature miti e un minore affollamento. Non solo spiagge da sogno però, la Sardegna ha anche molto da offrire a livello storico e artistico. Basti pensare ai numerosi siti archeologici fenici e romani tra cui Tharros e Nora o ai nuraghi. Dalla scoperta dei murales alle località e i borghi dell’entroterra c’è davvero molto da scoprire spingendosi poi alle città di Cagliari e Alghero dove gustare la cucina tipica. Tra i piatti citati dalla rivista? I culurgiones, ravioli ripieni di patate, pecorino e menta.

Ischia e il suo faro

Tra le mete top inserite nella top 50 di Financial Times per il 2025 c’è Ischia e più precisamente l’opportunità di dormire all’interno di un faro. Dopo aver scoperto la splendida isola simbolo della costiera ci si può rilassare all’interno di una location luxury ed esclusiva come questa che rappresenta pienamente lo stile vacanziero italiano con una vista da sogno. La location simbolo di charme e tranquillità è racchiusa all’interno di un contesto naturale; la pace non manca e qui ci si ricarica davvero le batterie. I tramonti visti da qui sono unici e organizzare un aperitivo luxury a base di specialità locali renderà l’esperienza memorabile.

Fonte: iStock

Le altre destinazioni consigliate dal Financial Times

Tante le destinazioni divise mese per mese proposte dal Financial Times per il 2025. Nel mese di gennaio si parte subito con un viaggio in Thailandia proseguendo poi per la scoperta dei musei della città di Praga e una vacanza avventura alle Galapagos. Nel mese di febbraio, oltre al viaggio a Venezia già suggerito, si punta a Parigi altrettanto romantica per poter scoprire musei come quello con mostra dedicata ad Artemisia Gentileschi o ancora partire alla scoperta del Devon. Il mese di marzo è top per turismo sulla neve in Slovenia, per volare alla scoperta della Colombia o ripercorrere le tappe della carriera di Gabriel Garcia Marquez che tornerà di interesse globale anche grazie al nuovo prodotto Netflix in uscita in queste settimane.

La primavera e il mese d’aprile sono top per il cicloturismo in Portogallo ma anche per un viaggio negli Stats alla scoperta dell’arte in Arkansas. Nel mese di maggio tutta l’attenzione vola verso gli UK per il 250esimo anniversario di Jane Austen.

L’estate si apre con giugno: la mostra di Vermeer a New York è un’occasione per visitare la Grande Mela ma restando in Europa ci si può godere le meraviglie di Menorca. Chi ama i road trip potrebbe cogliere il mese per scoprire la California tra alcuni dei motel più iconici degli States e non solo. Nel mese di luglio si potrà visitare l’artecontemporanea in Kent oppure partecipare al festiva dell’Opera all’interno di un forte finlandese: sembrerà un vero e prorpio viaggio nel tempo. E ad agosto? Secondo il Financial Times nonostante le temperature si potrà fare un incredibile safari in Namibia oppure esplorare la Mongolia in treno.

A settembre è inserito il Pakistan, una delle mete più chiacchierate di questa top 50 seguita poi dal Madagascar che colpisce per l’ecosistema unico ma tra gli eventi imperdibili c’è la visita al Bukhara Biennial, una delle moschee storiche ancora perfettamente intatte nell’Asia centrale.

A ottobre, oltre al viaggio in Sardegna, si consiglia un safari in Zambia alla scoperta di zebre e altri animali tipici dell’ecosistema mentre per novembre il safari si sposta in mare in Indonesia. Altrettanto interessanti per queste settimane la scoperta del Sahara in Algeria oppure una visita alla Scozia che inizia a tingersi di colori invernali. Per chiudere l’anno in bellezza viene consigliato, tra le altre mete, l’Egitto.

Il Financial Times ha creato per il 2025 una lista delle migliori destinazioni optando per una classifica di 50 località: l’obiettivo era spaziare provando ed evidenziare quelli che sono i momenti migliori per ogni singola regione, mostra o avventura. Tenendo in considerazione l’overtourism da evitare, il clima e le opportunità del nuovo anno ne è uscita questa classifica con soluzioni mese per mese. Molte destinazioni sono italiane però e a stupire è che oltre ai grandi classici come Venezia l’interesse è direzionato sempre più verso alternative meno battute. Chi ha in programma un viaggio e sta scegliendo le destinazioni da prendere in esame per i prossimi mesi potrà sicuramente trovare interessanti ispirazioni da questa top 50, anche per gite fuori porta in Italia.