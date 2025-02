Cinecittà World compie 10 anni: novità e appuntamenti per festeggiare

Cinecittà World spegne le sue prime dieci candeline e festeggia il compleanno con un programma ricco di novità e appuntamenti. Il parco del cinema e della tv di Roma, che negli ultimi anni ha visto ampliare e crescere il suo pubblico, proveniente anche da fuori i confini della Capitale, garantisce un’offerta ricca e variegata con sette aree a tema, 20 set cinematografici e ben 40 attrazioni, molte delle quali sono considerate uniche in Italia.

In dieci anni, Cinecittà World ha regalato milioni di emozioni a oltre 550.000 ospiti all’anno che hanno potuto volare con Leonardo Da Vinci sopra i tetti della Firenze del ‘500 a bordo del Flying Theatre Volarium – Il cinema volante, sfidare i gironi danteschi sull’Indoor Freefall Coaster Inferno e provare l’adrenalina estrema di Altair, la montagna russa con il maggior numero di inversioni in Europa. E ancora, viaggiare indietro nel tempo di 60 milioni di anni tra i dinosauri di Jurassic War, l’unico immersive tunnel d’Italia, o sfidare le proprie paure nella Horror House cinematografica.

Quali sono le novità che ci aspettano nel 2025? Scopriamole insieme!

Cinecittà World: le novità per il 2025

A Cinecittà World si respirano le atmosfere della Hollywood italiana. Basti pensare che qui, grazie alla presenza di maestosi teatri e dei grandi set all’aperto, sono stati girati film come “Il Sol dell’Avvenire” di Nanni Moretti, “Il Comandante” di Pierfrancesco Favino o l’ultima fiction Rai “Miss Fallaci”, le cui location sono state ricostruite proprio all’interno del parco.

Le novità del 2025 vogliono valorizzare e ampliare queste atmosfere omaggiando una parte di cinema italiano molto amato sia all’interno dei confini nazionali che nel resto del mondo. Stiamo parlando del genere Spaghetti Western, reso immortale da personaggi come Sergio Leone, Ennio Morricone, Bud Spencer, Terence Hill e Clint Eastwood. All’interno di Cinecittà World, quindi, sorgerà il nuovo Villaggio Far West, un’area con 60 casette in stile western che permetterà agli ospiti di pernottare nel parco e di sentirsi come dentro a un film.

Un’altra novità arriverà a marzo e riguarda la mostra “10 anni di Cinecittà World”, un padiglione espositivo, allestito dentro Cinetour, dove i visitatori potranno ammirare progetti originali, disegni e tavole dello scenografo tre volte Premio Oscar Dante Ferretti, che ha firmato molti dei set presenti nel parco, insieme a plastici e cimeli cinematografici mai esibiti al pubblico.

Gli eventi da non perdere durante l’anno

La nuova stagione del parco a tema di Roma è pronta a festeggiare al meglio i suoi primi 10 anni con tanti show ed eventi. Due volte al mese ci sarà Incanto, una programmazione di serate dance curata da Neon Promotion con DJ Nico Moreno, Sara Landry e Deborah De Luca.

Il 28 marzo, invece, riapre Roma World, il parco a tema dedicato all’antica Roma dove, tra le varie attrazioni, è presente anche l’amata montagna russa acquatica Aktium. Il 13 giugno torna anche Roma on Fire, il live show con sfilate, battaglie di gladiatori, corse delle bighe e l’incendio finale di Roma, premiato ai Parksmania Awards, gli Oscar dei parchi divertimento.

Il 10-11 maggio potrete assistere al grande evento di sport giovanile Roma Sport Experience, mentre a partire dall’estate ci sarà Aqua World che, dal 31 maggio, offrirà una nuova area di 10mila metri quadri con oltre 1.000 lettini e ombrelloni gratuiti.

A settembre, il parco ospiterà la 9ª edizione di Viva l’Italia, il più grande evento interforze con finalità benefiche, mentre il mese di ottobre sarà dedicato ad Halloween e quelli di novembre e dicembre al Natale, con la festa della Befana che chiuderà questa entusiasmante stagione 2025.