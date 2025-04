Fonte: 123RF La Basilica Papale di San Pietro in Vaticano

È stato un mese difficile quello di marzo che si è chiuso, per la comunità cristiana, con la gioia del ritorno di Papa Francesco a casa Santa Marta dopo 37 giorni di degenza al Policlinico Gemelli di Roma. Un periodo nel quale i fedeli si sono uniti, fisicamente e spiritualmente, da ogni parte del mondo per dimostrare la propria vicinanza al Santo Padre in un momento di grave difficoltà. Così, il rientro di Sua Santità in Vaticano, lo scorso 23 marzo, non poteva che essere accolto con entusiasmo e sollievo, come dimostrato in primis dalla folla radunatasi davanti all’Ospedale romano.

Prima di uscire, Papa Francesco si è affacciato al balcone – visibilmente provato dalla grave polmonite che lo ha afflitto – per salutare i fedeli e ringraziarli del loro costante sostegno. “In questo lungo tempo di ricovero, ho avuto modo di sperimentare la pazienza del Signore, che vedo anche riflessa nella premura instancabile dei medici e degli operatori sanitari […]”, la riflessione che il Santo Padre ha voluto condividere durante l’Angelus della III Domenica di Quaresima.

“Questa pazienza fiduciosa, ancorata all’amore di Dio che non viene meno, è davvero necessaria alla nostra vita, soprattutto per affrontare le situazioni più difficili e dolorose”. Parole pienamente coerenti con le intenzioni del Giubileo 2025 dedicato alla Speranza, che vede in calendario ad aprile molti appuntamenti ufficiali. L’Anno Santo della Speranza, iniziato a Natale con l’apertura delle Porta Sante, si prepara infatti a un mese intenso, con pellegrini pronti a riempire Roma da ogni latitudine, trasformando la Città Eterna in un crocevia di fede, cultura e pellegrinaggi.

Nel mese del pieno risveglio primaverile, l’agenda giubilare si riempie di iniziative che spaziano dai grandi eventi in Piazza San Pietro a momenti di preghiera più intimi nelle chiese storiche della città. Quello di aprile è, di fatto, un calendario pensato per tutti: famiglie, giovani, lavoratori, artisti e comunità religiose troveranno un’occasione per vivere lo spirito dell’Anno Santo. E per chi visita Roma per la prima volta, sarà anche un viaggio tra arte, storia e natura, con il verde dei parchi cittadini che si mescola al marmo delle basiliche.

Ma quali sono gli appuntamenti principali di aprile? Tra i momenti più importanti di questo mese, vi sono il Giubileo del Mondo del Volontariato, il Giubileo degli Adolescenti e il Giubileo delle Persone con Disabilità. Tre celebrazioni che trasformeranno Roma in un abbraccio aperto a tutti.

I Grandi Eventi del Giubileo ad aprile 2025

Giubileo degli Ammalati e del Mondo della Sanità

Il primo weekend del mese – sabato 5 e domenica 6 aprile –, Roma accoglie il Giubileo degli Ammalati e del Mondo della Sanità, evento speciale che unisce malati, familiari e professionisti della salute – medici, infermieri, volontari e operatori pastorali – in un momento di fede e solidarietà. Sabato 5, dalle 8:00 alle 17:00, il pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro apre la giornata, con confessioni disponibili nelle chiese giubilari sparse per la città. Dalle 16:00 alle 18:30, piazze romane si animano con incontri culturali, artistici e spirituali, un “dialogo con la città” che intreccia storie e speranze. Il giorno successivo, domenica 6, alle 10:30, Piazza San Pietro ospita la Messa celebrata da Mons. Rino Fisichella, Pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione.

Fonte: 123RF

Giubileo degli Adolescenti

Si continua, quindi, con il Giubileo degli Adolescenti che promette di portare in città un’onda di energia giovane. Il weekend lungo inizia venerdì 25 aprile con il pellegrinaggio alla Porta Santa, dalle 9:00 alle 17:00, accompagnato dal Sacramento della Riconciliazione nelle chiese giubilari. È un giorno di passi e silenzi, di ragazzi che si mettono in cammino sotto il sole primaverile. Sabato 26, la giornata si scalda: dalle 11:00 alle 15:00, piazze sparse per Roma ospitano concerti e incontri tematici, mentre alle 17:00 una festa musicale riunisce tutti in un’esplosione di note e allegria.

Il clou è l’incontro con Papa Francesco, un momento che illumina i volti e scalda i cuori. Domenica 27, alle 10:00, la Messa in Piazza San Pietro chiude il weekend con un evento speciale: la canonizzazione del Beato Carlo Acutis, il giovane “santo digitale” che parla ai ragazzi di oggi. Per chi viaggia con figli o nipoti, è un’occasione per vivere una Roma vivace, magari con una tappa a Villa Borghese dopo la Messa.

Giubileo delle Persone con Disabilità

Infine, il terzo grande evento di aprile è previsto a fine mese, il 28 e 29 aprile, con il Giubileo delle Persone con Disabilità, momento che mette al centro chi spesso resta ai margini. Lunedì 28, dalle 8:00 alle 12:00, il pellegrinaggio alla Porta Santa apre la giornata, con confessioni disponibili nelle chiese giubilari. Alle 17:00, Piazza San Pietro si raccoglie per una Messa che celebra la forza della fragilità, un momento semplice ma potente.

Quindi, martedì 29 sarà il giorno dell’incontro: alle 11:00, Papa Francesco accoglierà i partecipanti con parole che scaldano l’anima, seguito da un pranzo nei Giardini della Città alle 13:00, un tavolo condiviso sotto gli alberi. Dalle 15:00 alle 19:00, la festa continua nei Giardini, tra musica e sorrisi. Un evento che respira accoglienza, perfetto per chi cerca una Roma che sa abbracciare tutti.

Gli altri eventi del mese con il patrocinio del Giubileo 2025

Il calendario di aprile prevede anche una serie di appuntamenti patrocinati, che coinvolgono diverse realtà, dal mondo dello sport all’arte. Ecco i principali.

La Partita del Futuro allo Stadio Olimpico

Il 2 aprile 2025, lo Stadio Olimpico di Roma si trasforma in un’arena di idee con La Partita del Futuro, evento del Giubileo 2025 che dà voce alle nuove generazioni. L’obiettivo? Ascoltare i ragazzi, veri protagonisti del domani, e raccogliere i loro progetti per una Roma più accogliente, sotto il motto “ROMA BeneComune”. Dalle 8:00 alle 14:00, studenti di vari istituti presenteranno proposte virtuose – già in cantiere o appena nate – narrandole dal vivo e proiettandole sui maxischermi durante una gara sportiva. Un’app permetterà ai partecipanti di votare in diretta, decretando il vincitore, che riceverà supporto per realizzare il suo sogno. Non solo idee: la mattinata si accende con esibizioni di sport, musica e intrattenimento, tra beniamini dei giovani ed emergenti.

Fonte: 123RF

Un ‘Villaggio per la Terra’ a Villa Borghese

Dal 10 al 13 aprile 2025, Villa Borghese si trasforma nel cuore verde del Giubileo con il “Villaggio per la Terra”, evento gratuito organizzato da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari. Al Galoppatoio e sulla Terrazza del Pincio, famiglie, scuole e cittadini troveranno un’esplosione di vita: laboratori scientifici, sport, spettacoli e incontri, tutti a costo zero. È un’occasione per toccare con mano i temi dell’Agenda 2030, dalla sostenibilità alla solidarietà, grazie a partner istituzionali e associazioni che animano centinaia di attività giornaliere.

I ragazzi potranno immergersi in un villaggio sportivo con 30 Federazioni, provando discipline insolite, mentre per i più piccoli (dai 3 anni in su) ci sarà una tenda dedicata. Scienziati dei migliori istituti italiani sveleranno meraviglie nei laboratori divulgativi. Radio Vaticana trasmetterà in diretta, catturando voci e storie. Tra gli highlights: il 10 aprile (16:00-17:00) “Combattere la desertificazione” sulla Terrazza del Pincio, l’11 (17:15-18:30) un talk sull’economia di comunione, il 12 (11:30-13:30) un incontro su pace e multilateralismo, e alle 15:00 uno sulla famiglia. Domenica 13, la “Marcia per la Terra” e la “Run for Unity” (ore 11:00) chiuderanno con un cammino dal Pincio al Galoppatoio.

Due mostre da non perdere

Spazio, infine, a due proposte artistiche per l’Anno Santo. Dal 14 al 16, la Terrazza del Pincio ospita la mostra-laboratorio Porte Aperte alla Speranza. Trenta artisti da tutto il mondo, portavoce di culture e religioni diverse, creeranno opere sotto il cielo, spaziando da tecniche antiche a moderne. La Bottega dell’Arte guiderà i visitatori tra pennelli e racconti, in un dialogo aperto sulla pace, il clima, le migrazioni e il ruolo delle donne. Il 16, alle 15:00, una cerimonia con preghiera ecumenica inaugurerà la mostra, parte del progetto “Open Doors”, nato con il Dicastero per la Comunicazione per trasformare l’arte in un motore di cambiamento sociale.

Nello stesso giorno, alle 18:00, la Chiesa dei Santi Giovanni Evangelista e Petronio inaugura Un Ponte fra la Città Eterna e la Città Santa. Luigi Caflisch reinterpreta gli Angeli di Bernini su Ponte Sant’Angelo, creando un cammino giubilare contemporaneo. Visitabile fino al 16 maggio (lunedì-venerdì, 17:00-19:00), la mostra, curata da Francesco Buranelli, unisce arte e spiritualità.