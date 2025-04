Un’analisi recente condotta da AirAdvisor ha analizzato diversi hub internazionali per creare una classifica con quelli in cui il tasso di bagagli smarriti è più alto. Tra i peggiori? Anche alcuni non lontani dall’Italia, molto trafficati e che ogni giorno hanno un volume immenso di tratte da gestire. Per stilare l’analisi sono state esaminate le ricerche su Google, le recensioni e il numero di bagagli reclamati oltre alla distanza dell’area di ritiro da quella degli arrivi.

Viaggiare è sinonimo di svago, libertà, scoperta e avventura ma certe volte proprio quest’ultima prende il sopravvento. Chiunque abbia preso almeno una volta l’aereo conosce l’adrenalina (non di certo positiva) di non vedere consegnato il proprio bagaglio e di temere che sia stato smarrito . Quando capita più frequentemente? Durante gli scali e dall’altra parte del mondo (ma non solo).

Classifica degli aeroporti in cui si perdono più spesso i bagagli

La classifica di AirAdvisor evidenzia come in alcuni aeroporti sia molto più facile trovarsi senza bagaglio all’arrivo. Per stilare la top 3 dei “peggiori aeroporti nella gestione delle valigie” è stato conteggiato il numero di reclami e le ricerche online relative ai bagagli smarriti.

Quinto posto per Francoforte sul Meno in Germania: oltre al numero di perdita di bagagli, le lamentele e le critiche riguardano la distanza dei nastri dall’area d’arrivo favorendo persino il furto da parte di qualche malintenzionato.

Quarto posto per Istanbul: l’aeroporto in Turchia è tra gli hub più in crescita contando circa 80 milioni di passeggeri ogni anno. Le segnalazioni di bagagli dispersi non mancano e anche qui viene lamentato il mancato tempismo.

Terzo posto per Dubai International, l’aeroporto con il volume di traffico passeggeri più alto tra gli analizzati. Decine di milioni di persone si muovono tra i gate e forse sono proprio i ritmi serrati e le grand distanze a causare la perdita dei bagagli o il ritardo nella consegna.

Secondo posto? L’aeroporto di Charles de Gaulle a Parigi. Uno degli scali principali della Francia ha sfiorato il primo posto non solo per il numero di bagagli persi ma anche per i circa 26 minuti di media per raggiungere l’area di ritiro.

Primo posto per Londra Heathrow: nonostante non sia tra gli aeroporti più grandi e affollati si guadagna il titolo di “peggior aeroporto nella gestione bagagli”. Secondo lo studio oltre 14.800 ricerche su Google hanno riguardato proprio questo tema.

Gli aeroporti in cui i bagagli sono al sicuro

La classifica di Air Advisor ha fatto in modo di segnalare però anche i casi virtuosi. Ecco gli aeroporti in cui i bagagli hanno una percentuale bassissima di smarrimento: