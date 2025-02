Un’esplosione di luci invade Bruxelles. Il Bright Festival 2025 è magico

Nel weekend più romantico dell'anno, quello di San Valentino, Bruxelles si prepara a brillare come non ha fatto mai grazie al Bright Festival. Gli eventi imperdibili

C’è una città, ricca di fascino e di suggestione, che ricopre un ruolo istituzionale in tutta Europa, ma che non rinuncia alla sua essenza più autentica, la stessa che attira viaggiatori provenienti da ogni parte del globo. Stiamo parlando di Bruxelles, capitale del Belgio e sede delle istituzioni europee, di una città circondata dal verde, grazie alla presenza di parchi, foreste e giardini, di un luogo dalle architetture quasi fiabesche come quelle che si affacciano sulla Grand Place, una delle piazze più belle del mondo, di un posto dove la storia incontra la cultura, i cartoni animati e i fumetti e anche i sapori, come quello dolcissimo del cioccolato.

Sì, questa è Bruxelles, una città che non smette mai di sorprendere e che torna a farlo proprio in inverno, con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il Bright Festival. Descriverlo come un semplice festival di luci sarebbe riduttivo, perché questa manifestazione è molto di più.

Tantissimi sono gli appuntamenti, le istallazioni e gli eventi previsti a febbraio, proprio durante il weekend dedicato agli innamorati. Altrettante le cose da fare in città che consentono di scoprire e riscoprire Bruxelles nella sua veste più inedita e scintillante. Quale occasione migliore, se non questa, per prendere un volo e atterrare nel salotto d’Europa?

Bright Festival 2025: tutti gli eventi a Bruxelles

Un’esplosione di luci, colori e magia sta per invadere Bruxelles grazie all’edizione 2025 del Bright Festival, una manifestazione che non ha bisogno di presentazioni perché da anni è diventata un vero e proprio appuntamento imperdibile per i residenti, ma anche per i viaggiatori.

Cosa succede durante l’evento in città è presto detto: percorsi scintillanti, installazioni luminose, mercatini sostenibili e mostre immersive. La capitale del Belgio diventa così un caleidoscopio di colori in cui perdersi e immergersi. A essere presente, poi, è anche il romanticismo: il festival, infatti, si terrà proprio nel weekend di San Valentino e non mancheranno eventi dedicati a tutti gli innamorati. Scopriamo il programma e tutti gli appuntamenti imperdibili.

Fonte: Visit Brussels

Resonantia Lux: Brightness of European Light, Casa della Storia Europea (edificio Eastman)

Fulcro della kermesse è la Casa della Storia Europea, anche conosciuta come edificio Eastman, situata all’interno del Parco Léopold, in quello che è il quartiere europeo di Bruxelles. L’edificio, progettato dall’architetto svizzero Michel Polak nel 1993, si trasformerà in un capolavoro artistico vivente grazie all’opera Resonantia Lux: Brightness of European Light.

In occasione del Bright Festival, infatti, la Casa della Storia Europea diventerà una tela sulla quale saranno proiettati giochi di luce, fotogrammi 3D e immagini e video che raccontano l’arte antica e moderna. L’opera, realizzata dall’Istituto Polacco di Bruxelles, ha come obiettivo quello di promuovere il patrimonio artistico di tutta Europa.

Dare to Love, l’installazione dedicata ai romantici

Uno degli appuntamenti più attesi del Bright Festival 2025 è Dare to Love, l’iniziativa che celebra l’amore proprio nel giorno di San Valentino. Ad accogliere gli ospiti della kermesse ci sarà un’installazione sul retro dell’edificio Vanderborght, capolavoro di Art Déco situato proprio all’uscita delle gallerie Saint-Hubert, anche conosciuta come via del cioccolato.

Non solo installazioni da ammirare, durante i giorni di manifestazione, infatti, lo spazio del Vanderborght ospiterà laboratori di costumi e scenografie. Il 14 febbraio, inoltre, tutte le coppie, e non solo, sono invitate a partecipare a un workshop di canto e a imparare la arie di Bizet e Monteverdi. Lo spazio resterà aperto tutti i giorni dalle 18.30 alle 23.00 dal 13 al 16 febbraio 2025.

Horizons²

Altro evento attesissimo, e aperto a tutti, è quello di Horizons², un’installazione dinamica e luminosa che accenderà di magia il Parco di Bruxelles. Ci troviamo in uno dei dei polmoni verdi nella città, nel parco pubblico cittadino situato nel Quartiere Reale che ogni giorno è frequentato dai local e dai viaggiatori.

È qui che una lunga striscia di luce in movimento, accompagnata da note musicali suggestive ed emozionanti, accenderà lo scenario al tramonto durante i giorni della manifestazione, fondendosi con il paesaggio naturale circostante e invitando gli ospiti ad ammirare, contemplare e sognare a occhi aperti.

Gli altri eventi in città durante il Bright Festival

Gli appuntamenti in città, per il Bright Festival, non finiscono qui. Durante i giorni della kermesse, infatti, tutta Bruxelles diventerà la protagonista di uno show a cielo aperto senza eguali. Oltre ai percorsi che si snoderanno intorno al Palazzo Reale e al quartiere Europeo, infatti, sarà allestita una Kids Zone che accoglierà le famiglie e i visitatori più piccoli. L’appuntamento è previsto all’interno del Parco di Bruxelles da venerdì 14 a domenica 16 febbraio 2025 dalle ore 17.30 e fino alle 22.00. Qui i più piccoli potranno giocare con la luce, sperimentare attività inedite e scoprire le strutture appositamente realizzate per l’occasione.

Il Bright Festival è luce, ma è anche sostenibilità. Durante la kermesse, infatti, verrà allestito un mercatino davvero speciale all’interno del Parco del Cinquantenario, non lontano dall’Art & History Museum di Bruxelles. Qui i visitatori potranno far riparare gratuitamente le loro luci o acquistare degli apparecchi di illuminazione ricondizionati. Ma non solo, tra le bancarelle saranno esposte centinaia di lampade vintage da ammirare e, naturalmente, da acquistare. L’appuntamento, per toccare con mano la magia della luce in un mercato notturno, è previsto dal 13 al 16 febbraio, dalle ore 18.30 e fino alle 23.00. L’accesso è libero e gratuito.

Tenete gli occhi aperti, durante la manifestazione, perché le sorprese non finiscono qui. Altre opere luminose e dedicate alla luce animeranno alcuni punti iconici della città. Nello specifico segnaliamo l’installazione Passions Humaines dell’artista Antoine Goldschmidt, che illuminerà di bellezza la scultura di Jef Lambeaux all’interno del Tempio delle Passioni Umane, e le proiezioni sulla maestosa Concattedrale di San Michele e Santa Gudula.

Fonte: Visit Brussels

Cosa fare in città durante il Bright Festival

Quelli proposti durante il Bright Festival 2025 sono degli eventi imperdibili per gli amanti degli show luminosi, ma rappresentano anche la possibilità di scoprire e riscoprire la capitale del Belgio in modi e maniere straordinarie.

L’evento che si terrà a febbraio, infatti, è l’occasione perfetta per andare alla scoperta dei luoghi iconici di Bruxelles, scoprire la sua storia e il patrimonio artistico e, ovviamente, fare incetta di cioccolato all’interno delle tante ed eleganti cioccolaterie.

La sublime Grande Place, il maestoso Atomium, il Museo del fumetto e l’iconico Manneken Pis. E poi, ancora, il Museo Magritte, la Cattedrale Saint Michel e il Choco-Story, il museo del cioccolato a Bruxelles: questi sono solo alcuni dei luoghi da visitare per chi arriva in città durante il Bright Festival.

Proprio intorno a questi posti, durante i giorni della kermesse, si svilupperanno tantissimi eventi collaterali tutti da vivere come le aperture serali dei musei, lo shopping sotto la luce della Luna e aperture straordinarie. E poi, ancora, mostre ed esposizioni come quella che si terrà all’interno dell’Atomium fino al 4 aprile 2025.

Il monumento iconico della città, situato nel Parco Heysel di Bruxelles, ospiterà all’interno di una delle sue 9 sfere l’opera Echoes of Distant Lights, un’installazione luminosa e immersiva che trasporterà gli spettatori tra i misteri dell’universo.

Contemporaneamente ai giorni del festival, inoltre, sarà possibile accedere anche a un’esposizione dal sapore italiano. All’interno del Palais Mondial, infatti, sarà allestita Autoworld, una mostra che rende omaggio alle auto Maserati e che permetterà di vedere dal vivo alcuni dei modelli più iconici che hanno la storia del settore. Un appuntamento dedicato agli appassionati dei motori, ma anche a quelli di design e di tecnologia, che sarà accessibile fino al 23 febbraio 2025.

Fonte: Visit Brussels

Il Bright Festival illuminerà Bruxelles dal 13 al 16 febbraio 2025 con tantissimi eventi che animeranno le strade e i parchi della cittadina dalle ore 18.30 e fino alle 23. Oltre agli appuntamenti in programma, l’intera capitale del Belgio si accenderà al tramonto per regalare a cittadini e visitatori uno show di luce che riscalda l’inverno. La kermesse rappresenta un’occasione unica per sperimentare passeggiate notturne illuminate da opere grandiose e poetiche.

Chiunque volesse raggiungere Bruxelles dall’Italia ha diverse scelte. La città, infatti, è servita da due aeroporti: quello di Bruxelles-National, che è il principale aeroporto in Belgio, e che è situato a Zaventem, a soli 11 chilometri da Bruxelles, e quello di Charleroi-Bruxelles, situato nell’omonima cittadina che dista dalla capitale belga circa 45 chilometri.

È possibile raggiungere la città anche in treno dall’Italia a bordo dell’European Sleeper, un convoglio notturno che fa tappa in nove città europee e che collega Venezia alla capitale belga.