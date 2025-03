Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Algarve, la perla del Portogallo è la meta più economica al mondo

La ricerca Holiday Money Report 2025 condotta dal Post Office Travel Money ha dato vita ad una classifica delle 10 mete più economiche nel mondo. Una grande ispirazione per potersi gustare un weekend (o magari la vacanza di una settimana) in un paradiso capace di generare buonumore. Nonostante il costo della vita in aumento, chi ama viaggiare tende a risparmiare ma a non rinunciare alla partenza. La buona notizia è che con un po’ di anticipo e qualche attenzione si possono fare esperienze “wow” immagazzinando ricordi speciali.

La ricerca ha permesso di confrontare voci quali il costo di una cena per due con vino incluso, caffè, birra e vino al bicchiere, bibite, acqua, crema solare e repellenti per insetti, che rappresentano spese vive della vacanza spesso non considerate dopo l’acquisto del biglietto e il pagamento della struttura ricettiva. Ma quindi qual è la destinazione più economica al mondo con un mare da sogno? Vediamolo insieme.

Algarve, la perla portoghese più economica al mondo

Lo studio condotto da Post Office Travel Money, elaborato in collaborazione di enti turistici nazionali e locali, ha permesso di eleggere l’Algarve, la regione più meridionale del Portogallo continentale, come la destinazione turistica più economica al mondo.

Tra i motivi per visitarla, però, non c’è solo il costo molto basso della quotidianità in vacanza e dei servizi turistici. Si tratta infatti di una zona davvero molto bella da vedere e che incarna la natura più selvaggia e autentica della punta sud della nazione. Località come Lagos, Albufeira e Tavira offrono un perfetto equilibrio tra relax, cultura e divertimento.

Le grotte marine di Benagil, facilmente esplorabili in barca o kayak, sono un must per ogni viaggiatore. Da non perdere, poi, Faro: con castello e centro storico ha davvero molto da offrire, alternando una vacanza di mare ad alcuni momenti culturali. Marcia in più? Il clima mite tutto l’anno: la visita non è consigliata solamente in estate e in alta stagione, perché primavera e autunno sono ottimi periodi in cui fare una vacanza in Portogallo.

Fonte: iStock

La top 10 delle mete più economiche al mondo

Anche se l’Algarve conquista la prima posizione delle mete più economiche portando il Portogallo in cima alle wishlist di viaggio, non è di certo l’unica opzione conveniente. A sorpresa in terza posizione Tokyo, la città del Giappone ha tantissimo da offrire ed è più economica di quel che si pensi. In classifica poi Thailandia e Bali. Per l’Europa, oltre all’Algarve, si trovano in classifica Praga e la Costa del Sol.

Algarve, Portogallo Cape Town, Sud Africa Tokyo, Giappone Kuta, Bali Delhi, India Sunny Beach, Bulgaria Hoi An, Vietnam Praga, Repubblica Ceca Phuket, Tailandia Costa del Sol, Spagna

La top 10 delle destinazioni più costose al mondo

La classifica del Post Office Travel Money evidenzia anche quali sono le 10 mete più costose, perfette quindi per una vacanza luxury o da evitare per chi vuole risparmiare. Nella classifica compaiono più volte località dell’Australia (che è chiaro che abbia dei costi più alti), ma anche le Hawaii e New York negli Stati Uniti. Unica località europea nella top 10 delle luxury è Nizza, la perla della Costa Azzurra in Francia.