Una nuova esperienza adrenalinica sulla Torre Eiffel, il ponte sospeso Le Vertige

Un'attrazione insolita, per vivere l'esperienza sulla Torre Eiffel, uno dei monumenti più famosi al mondo, da una prospettiva decisamente diversa e altamente emozionante

Parigi non smette mai di stupire i suoi visitatori, siamo d’accordo? Negli anni, la città dell’amore, dell’arte (e quanti più appellativi le si possono dare, più se ne mettano) affascina i viaggiatori di tutto il mondo sapendo rimanere fedele alla sua essenza, a se stessa, ma al tempo stesso innovandosi e questa volta lo fa con un’attrazione mozzafiato che trasforma la Torre Eiffel in un’esperienza ancora più emozionante.

Fino a domenica 9 marzo 2025, i turisti potranno attraversare Le Vertige, un ponte sospeso lungo 40 metri che collega i pilastri nord e sud del monumento, offrendo una prospettiva unica sulla “Dame de Fer” e sulla città sottostante. Ecco i dettagli su questa insolita ed “esotica” attrazione parigina e le info sui costi e gli orari per scoprirla.

Cos’è Le Vertige, la nuova attrazione della Torre Eiffel

Le Vertige – nuova attrazione della Torre Eiffel che a Parigi (e non solo!) è sulla bocca di tutti – non è un ponte tradizionale, ma una passerella realizzata con una rete di sicurezza blu, che garantisce massima protezione ai visitatori. Situato a 60 metri di altezza, permette di vivere un’esperienza simile ai ponti himalayani, con una vista mozzafiato e un’alta dose di adrenalina.

La struttura è stata progettata con 25.000 maglie annodate e rinforzata con cavi laterali per garantire una stabilità impeccabile. Grazie a questa tecnologia, The Vertigo (il nome inglese dell’attrazione) può sopportare un peso di oltre 30.000 kg/m², offrendo un’esperienza sicura e indimenticabile.

Il ponte sospeso è accessibile dal primo piano della Torre Eiffel e rappresenta un’attrazione adatta a tutta la famiglia. Possono attraversarlo tutti i visitatori con biglietto di ingresso alla Torre Eiffel, inclusi i bambini a partire dai 3 anni. I minori di 12 anni devono essere accompagnati da un adulto.

Tuttavia, per motivi di sicurezza, l’installazione non è accessibile alle persone con mobilità ridotta (sedie a rotelle, bastoni o stampelle) ed è sconsigliata a chi soffre di vertigini.

Info, costi e orari per la vostra visita al ponte sospeso

Le Vertige è un’attrazione temporanea visitabile fino al 9 marzo 2025. Per accedere alla passerella è necessario possedere un biglietto d’ingresso alla Torre Eiffel, ma la traversata del ponte è gratuita previa registrazione.

L’accesso a The Vertigo avviene tramite il primo piano della Torre Eiffel, presentandosi davanti al Padiglione Ferrié. Qui, scansionando un QR code, i visitatori possono prenotare una fascia oraria e ricevere il biglietto via e-mail.

Orari di apertura di Le Vertige:

Dal lunedì al venerdì: 10:30 – 18:30

Sabato e domenica: 10:00 – 20:00

Tariffe d’ingresso alla Torre Eiffel:

Biglietto ascensore fino al 2° piano: Adulti 23,10€, Giovani (12-24 anni) 11,60€, Bambini (4-11 anni) 5,90€

Biglietto ascensore fino alla cima: Adulti 36,10€, Giovani (12-24 anni) 18,10€, Bambini (4-11 anni) 9,10€

Biglietto scale + ascensore fino alla cima: Adulti 27,50€, Giovani (12-24 anni) 13,80€, Bambini (4-11 anni) 6,90€

Biglietto scale fino al 2° piano: Adulti 14,50€, Giovani (12-24 anni) 7,30€, Bambini (4-11 anni) 3,70€

I bambini sotto i 4 anni entrano gratuitamente.

Prenotazioni disponibili sul sito ufficiale della Torre Eiffel o presso le biglietterie in loco. Se avete già visitato la Torre Eiffel, Le Vertige è adesso un’ottima occasione per riscoprirla da un punto di vista completamente nuovo. Non perdete l’opportunità di vivere questa esperienza unica prima della sua chiusura, se vi trovate nella splendida capitale francese questo weekend!