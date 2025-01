Per la BBC le Dolomiti sono tra i posti da visitare nel 2025

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: iStock Paesaggio delle Odle, Dolomiti, Italia

Non poteva certo mancare l’Italia nell’ultimo reportage della BBC dedicato ai 25 posti migliori in cui viaggiare nel 2025, frutto di un collage delle preferenze di un pool di giornalisti della prestigiosa società britannica. Dove a sorpresa non compaiono le solite mete blasonate, spesso loro malgrado alle prese con gli effetti negativi dell’overtourism, bensì quelle destinazioni che sperimentano il fenomeno opposto.

Luoghi che non solo accolgono i visitatori offrendo incredibili esperienze di viaggio, ma dove il turismo gioca ancora un ruolo per sostenere le comunità locali, proteggere l’ambiente o preservare il loro patrimonio culturale unico. E così, nell’anno del Giubileo, che vedrà Roma inevitabilmente affollata di pellegrini e non solo, il suggerimento della BBC è di fare una deviazione a nord, verso le aspre e spettacolari Dolomiti, sinonimo di divertimento in famiglia e vacanze di lusso in ogni stagione.

Il sistema dolomitico

Le splendide scogliere calcaree dalle cime dentellate si estendono attraverso le regioni del Veneto, del Trentino-Alto Adige/Südtirol e del Friuli-Venezia Giulia, attirando ogni anno frotte di turisti in vacanza con i loro deliziosi villaggi, un’offerta sciistica senza eguali, percorsi escursionisti d’ogni livello, un parco nazionale, otto parchi naturali e una gastronomia alpina di prima qualità.

Praticamente il sito UNESCO delle Dolomiti è uno sconfinato parco giochi, spesso trascurato dai visitatori stranieri, composto da un insieme di nove sistemi montuosi distinti, separati tra loro da profonde vallate, corsi d’acqua e altri gruppi montuosi, distribuiti su un’ampia area alpina 142.000. Pur presentando ciascuno caratteristiche uniche, i nove sistemi sono strettamente interconnessi tra loro, creando un mosaico paesaggistico di straordinaria bellezza e complessità.

Fonte: iStock

Cortina d’Ampezzo, la regina delle Dolomiti

L’articolo della BBC riconosce a Cortina d’Ampezzo l’indiscusso titolo di “regina delle Dolomiti”, anche in virtù del fatto che si appresta a co-ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. I preparativi, che si svolgeranno nel corso del 2025, comprendono una vasta serie di miglioramenti infrastrutturali in tutta l’area, dove l’atmosfera è pervasa dal fermento pre-olimpico.

Alta Badia e Val Gardena, le valli gioiello

Molte novità attendono quest’inverno gli appassionati di sci e sport della neve nel comprensorio Dolomiti Superski con funivie, skilift e cabinovie nuove e rinnovate in diverse località della regione, oltre a migliori collegamenti del trasporto pubblico che opera all’interno dell’area.

Gli sciatori trovano in Alta Badia un’ampia area sciistica con oltre 130 km di piste, servite da 53 impianti di risalita moderni. Il comprensorio è direttamente collegato alla Sellaronda e al carosello Dolomiti Superski, per un totale di circa 500 km di piste. Il territorio è caratterizzato da un’elevata qualità dell’innevamento e da un’ampia varietà di percorsi, adatti a sciatori di tutti i livelli.

Immersa nell’incontaminato Parco naturale Puez-Odle, anche la Val Gardena promette emozionanti esperienze in ogni momento dell’anno. Ciò che la rende unica è il panorama straordinario degli spettacolari gruppi delle Odle, del Cir, del Sella e del Sassolungo. La Val Gardena offre un’esperienza turistica completa, combinando la scoperta di un ricco patrimonio culturale, con particolare riferimento all’arte della scultura su legno, e la possibilità di praticare numerose attività all’aria aperta. La tradizione artigianale locale, radicata da secoli, coesiste armoniosamente con un’offerta turistica moderna e diversificata.

Le altre mete evidenziate dalla BBC

Oltre alle Dolomiti, l’articolo della BBC evidenzia mete sorprendenti e diversificate in tutto il mondo. Dalla riserva di capodogli a Dominica alle iconiche opere d’arte contemporanea di Naoshima, ogni destinazione ha una storia unica da raccontare. Spaziando dai ghiacciai mozzafiato della Groenlandia ai tranquilli parchi nazionali del Galles, le meraviglie naturali sono in primo piano, affiancate da attrazioni culturali come Bradford, proclamata Città della Cultura del Regno Unito, e Tucson, che celebra il 250° anniversario della sua fondazione.

Le isole come Maui, le Azzorre e Haida Gwaii offrono scenari unici e legami con la storia locale, mentre terre lontane come lo Sri Lanka, il Marocco e il Bhutan incantano con il loro patrimonio culturale e naturale. Tra le sorprese meno conosciute emergono la Costa Smeralda del Nicaragua, il Gilgit-Baltistan in Pakistan e la remota bellezza dell’Uzbekistan, mentre destinazioni come Oslo, Kansas City e Perth brillano per sostenibilità, arte e gastronomia.