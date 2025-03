La nuova regola dei 40 minuti di Ryanair, rischio multa per i passeggeri

Fonte: iStock Ryanair vuole aggiungere la nuova "regola dei 40 minuti"

Ryanair è sicuramente una delle compagnie che, per un motivo o per un altro, fa parlare molto di sé. Dopo l’introduzione delle nuove regole in vigore da maggio 2025, dall’obbligo della carta d’imbarco digitale, ottenuta mediante check-in online tramite app o sito ufficiale di Ryanair e poi scaricata sul proprio cellulare, alla maggiore attenzione da parte del personale per quanto riguarda la grandezza del bagaglio a mano (rigorosamente 40x20x25 cm, che corrisponde a un piccolo zaino), ora arriva anche un’altra regola.

Questa viene chiamata la “regola dei 40 minuti”. La compagnia, per assicurare procedure efficienti e svelte ai passeggeri, ha deciso di predisporre un proprio regolamento imponendo un orario di arrivo all’aeroporto ben preciso per evitare che i clienti perdano il volo o che il momento dell’imbarco e della partenza venga rallentato a causa dei ritardatari.

Cosa è la nuova regola dei 40 minuti imposta da Ryanair

Tra le nuove regole Ryanair, a breve potrebbe comparirne una nuova chiamata la “regola dei 40 minuti”. Questa, molto semplicemente, prevede che i viaggiatori arrivino in aeroporto entro 40 minuti prima dell’orario indicato per il volo. La compagnia ha scelto questo periodo di tempo come il minimo necessario per svolgere i controlli di sicurezza e far fronte a eventuali imprevisti. Questa misura, non ancora ufficializzata nel sito di Ryanair, è stata pensata per garantire la puntualità dei passeggeri e, di conseguenza, il corretto funzionamento dei voli.

Come hanno dichiarato alcuni media irlandesi, è stato emesso un avviso urgente a migliaia di passeggeri Ryanair riguardo un semplice errore che potrebbe costare loro una pesante multa immediata. I passeggeri che raggiungono il banco del check-in meno di 40 minuti prima della partenza programmata del volo potrebbero dover pagare una multa di 100 euro a passeggero.

Con la nuova regola, quindi, si raccomanda di arrivare in anticipo poiché la registrazione dei bagagli e il passaggio attraverso i controlli di sicurezza potrebbero richiedere un po’ più di tempo, specialmente durante i periodi di alta stagione. I passeggeri che ritardano, inoltre, rischiano di essere considerati no show.

Le sanzioni per chi non rispetta la nuova regola Ryanair

La nuova politica Ryanair è rivolta ai viaggiatori che si presentano in aeroporto con meno di 40 minuti alla partenza prevista del loro volo, i quali dovranno affrontare una pesante multa per ciascun passeggero. L’obiettivo della compagnia è quello di evitare problematiche durante questo lasso di tempo, quando il banco del check-in è chiuso e lo staff sta già predisponendo l’imbarco.

Chi arriva in ritardo, quindi, può subire la cancellazione del volo senza alcun rimborso e l’applicazione di una penale intorno ai 100/120 euro a seconda del Paese. I passeggeri che hanno perso il volo a causa del proprio ritardo potranno prenotare il volo successivo alla stessa tariffa solo meno di 40 minuti prima e fino a un’ora dopo l’orario di partenza del volo.

Questa nuova politica arriva dopo la multa di 55 euro a persona per il check-in in aeroporto, se non effettuato online tramite l’app o il sito web. Chi non effettua il check-in online fino a due ore prima dell’orario di partenza previsto, può effettuare il check-in in aeroporto fino a 40 minuti prima della partenza, ma verrà addebitata una tassa di check-in.

Per evitare di incorrere in multe salate, Ryanair consiglia ai passeggeri di completare il check-in sull’app o sul sito web e di arrivare in aeroporto con un margine di tempo extra.