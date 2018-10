Fan di Dirty Dancing? Puoi prenotare un soggiorno nel resort del film

editato in: da

Fonte: Facebook

Ricordate Dirty Dancing? Il film di culto degli Anni ’80 con Patrick Swayze e Jennifer Gray che ha rapito un’intera generazione grazie a una colonna sonora coinvolgente e una storia d’amore che ancora fa battere il cuore ai numerosi fan che adorano quella pellicola? La trama racconta di Baby, una brava ragazza di città in vacanza con la famiglia tra le montagne di Catskill nello stato di New York. Qui si innamora di Johnny Castle, un bell’istruttore di ballo con cui intreccerà un’avvolgente storia d’amore.

Rivivere quelle atmosfere è possibile prenotando un weekend a tema presso il Kellerman Resort dove vennero girate tutte le scene. Era solo un nome di fantasia, ma il resort esiste davvero: si chiama Mountain Lake Lodge e si trova a Pembroke, in Virginia. La produzione scelse il resort della Virginia per il suo caratteristico esterno di pietra e le cabine di legno, che ben si adattavano alla rievocazione di atmosfere degli Anni ’60, periodo denso di fascino, in cui è ambientato il film.

Atmosfere cinematografiche che è possibile rivivere grazie ai weekend a tema Dirty Dancing, con gare di ballo che richiamano le suadenti scene che arricchiscono buona parte del film uscito nelle sale nel 1986. È persino possibile scegliere di pernottare, sempre che le prenotazioni lo consentano, nella stessa cabina in cui alloggiava Baby con la propria famiglia, così da immergersi completamente nei ricordi del bel film campione di incassi, un successo in realtà insperato e lo testimonia proprio il fatto che quasi tutte le scene siano state girate presso il resort, per risparmiare quanto più possibile. I botteghini invece premiarono il film che a tutt’oggi può vantare incassi record con gli oltre 288 milioni di dollari raccolti, grazie al grande affetto dimostrato dai fan.

I prossimi appuntamenti con il weekend a tema per realizzare il sogno di visitare i luoghi del set e magari riconoscere di persona gli angoli dove hanno calcato le scene Patrick Swayze e Jennifer Grey si terrà dal 26 al 28 agosto e dal 9 all’11 settembre con pacchetti che partono da 250 dollari a persona per una camera doppia.