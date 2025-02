Giubileo 2025, gli eventi ufficiali del mese di febbraio

Fonte: 123RF Piazza San Pietro è il cuore del Giubileo

Dopo un mese di gennaio che ha visto Roma riempirsi dei primi i fedeli desiderosi di assaporare lo spirito più autentico del Giubileo appena cominciato, anche febbraio propone una serie di eventi ufficiali aperti al pubblico cui poter partecipare. Nella maggior parte dei casi, infatti, per accedere agli appuntamenti giubilari 2025 è sufficiente compilare un modulo online presente sul sito Jubilaeum2025 accedendo tramite iscrizione al portale. Laddove la data di chiusura iscrizioni fosse già trascorsa, è comunque possibile assistere alle celebrazioni liturgiche in Piazza San Pietro.

Così, se gennaio ha visto Papa Francesco aprire le ultime due Porte Sante nelle basiliche romane – il 1° gennaio in Santa Maria Maggiore e il 5 gennaio in San Paolo Fuori le Mura – oltre a guidare il Giubileo della Comunicazione dedicato agli operatori dei media, febbraio prosegue con nuove proposte per riflettere sui temi di questo Anno Santo. La città, infatti, diventa lo scenario di una serie di nuove celebrazioni ufficiali e pellegrinaggi destinati a portare nel cuore della cristianità fedeli e visitatori da tutto il mondo.

Tra gli appuntamenti di rilievo segnalati nel calendario dei grandi eventi, spiccano il Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza, previsto per l’8 e 9 febbraio, e il Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura, in programma dal 15 al 18 febbraio. A questi, si aggiunge il Giubileo dei Diaconi, dal 21 al 23 febbraio, A dedicato ai diaconi permanenti e ai loro famigliari. La partecipazione a queste celebrazioni non solo arricchisce l’esperienza del Giubileo 2025, ma permette anche di immergersi nella profonda connessione tra fede, servizio e creatività che caratterizza la tradizione cattolica. Vediamo, allora, nel dettaglio gli appuntamenti del mese.

Il Giubileo delle Forze Armate, in programma l’8 e il 9 febbraio

Il mese di febbraio si apre con l’evento speciale dedicato alle Forze Armate, alle Forze di Polizia e agli operatori di sicurezza a cui sono specificatamente invitati, oltre ai membri di queste istituzioni, anche i loro familiari, i vigili urbani, i veterani, le associazioni militari, le accademie e le cappellanie militari. Il programma prevede per sabato 8 febbraio, dalle 8:00 alle 17:00, un pellegrinaggio alla Porta Santa, offrendo ai partecipanti l’opportunità di attraversarla e di ricevere il Sacramento della Riconciliazione nelle chiese giubilari, con confessioni disponibili in diverse lingue per facilitare tutti i fedeli.

Fonte: 123RF

Nel pomeriggio, poi, dalle 15:00 alle 17:00, in Piazza del Popolo, è previsto un momento di accoglienza arricchito da un concerto bandistico che regalerà un’atmosfera di comunità e celebrazione in città. Domenica 9 febbraio, alle 10:30, in Piazza San Pietro, il Santo Padre presiederà la Santa Messa, unendo in preghiera tutti i partecipanti. Come di consueto, l’accesso a Piazza San Pietro per questa celebrazione è gratuito e non richiede biglietti.

Il Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura tra incontri e mostre

Il Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura, organizzato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione, si svolgerà dal 15 al 18 febbraio 2025 con una serie di eventi significativi. Il programma inizia sabato 15 febbraio, dalle 9:00 alle 11:00, con un’Udienza Giubilare aperta a tutti in Piazza San Pietro, durante la quale Papa Francesco incontrerà artisti e operatori culturali.

Nella stessa giornata, quindi, dalle 10:00 alle 13:00, i Musei Vaticani ospiteranno l’incontro su invito internazionale Sharing Hope – Horizons for Cultural Heritage, rivolto a responsabili di musei, professionisti dell’arte, accademici e istituzioni culturali. L’obiettivo è riflettere sulle modalità contemporanee di promozione e trasmissione del patrimonio religioso e artistico.

Nella stessa giornata, poi, dalle 18:00 alle 20:00, verrà inaugurato lo spazio espositivo Conciliazione 5, situato in Via della Conciliazione a Roma (evento aperto a tutti). In tale occasione, sarà anche presentato il progetto del Maestro Yan Pei-Ming, realizzato in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria italiana e la Comunità del Carcere di Regina Coeli.

Domenica 16 febbraio, alle 10:00, nella Basilica di San Pietro, si terrà una Celebrazione Eucaristica aperta a tutti, dedicata ai protagonisti della cultura e a coloro che operano nel mondo delle arti. La sera, dalle 20:00 alle 22:00 (ultimo ingresso alle 21:30), sempre in San Pietro, si svolgerà una Notte Bianca con il passaggio della Porta Santa. Questo evento è aperto a tutti previa iscrizione al Giubileo tramite il sito ufficiale

Si prosegue lunedì 17 febbraio, dalle 9:00 alle 11:00: per la prima volta nella storia, un Pontefice visiterà gli studi di Cinecittà a Roma (evento su invito). Papa Francesco incontrerà una rappresentanza di artisti e protagonisti del mondo della cultura, in collaborazione con il Ministero della Cultura italiano e Cinecittà. E nel corso del pomeriggio si terrà l’incontro Artisans of Hope con i rappresentanti dei centri culturali cattolici e degli organismi ecclesiali dedicati alla cultura.

Infine, martedì 18 febbraio, dalle 17:00 alle 19:00, presso la sede del Dicastero, verrà inaugurata la mostra Global Visual Poetry: traiettorie transnazionali nella Poesia Visiva, curata da Raffaella Perna, che metterà in luce il contributo innovativo di questa corrente artistica del Novecento. L’evento è su invito.

Il Giubileo dei Diaconi chiude il mese di febbraio

L’ultimo grande evento del mese di febbraio è il Giubileo dei Diaconi, previsto dal 21 al 23 febbraio 2025 e dedicato ai diaconi permanenti e alle loro famiglie. Le attività prendono il via venerdì 21 febbraio alle 15:30 con un momento di accoglienza e la recita comune dell’Ora Media nelle chiese giubilari, organizzate per lingua. Successivamente, dalle 16:00 alle 18:00, si terranno sessioni di catechesi e condivisione di esperienze tra i partecipanti.

Fonte: 123RF

Sabato 22 febbraio, dalle 8:00 alle 17:00, è previsto poi il pellegrinaggio alla Porta Santa, con la possibilità di ricevere il Sacramento della Riconciliazione nelle chiese giubilari. La giornata culminerà alle 18:00 con una veglia vocazionale, anch’essa organizzata nelle chiese giubilari secondo le diverse lingue. Domenica 23 febbraio, alle 10:00, nella Basilica di San Pietro, il Santo Padre presiederà la Santa Messa, durante la quale avverranno ordinazioni diaconali, sottolineando l’importanza del ministero diaconale nella Chiesa. L’ingresso in Piazza San Pietro per la Santa Messa presieduta dal Santo Padre è gratuito e non richiede biglietti.

Gli altri eventi del mese di febbraio: due nuove mostre da non perdere

Oltre ai grandi eventi presentati, a febbraio sono previsti anche altri appuntamenti sempre nell’ambito del calendario giubilare. Intanto, il 5 febbraio (ore 18:00) viene inaugurata la mostra fotografica I Volti della Povertà in Carcere. A ospitarla – con il patrocinio del Giubileo 2025 – è la Galleria La Pigna presso Palazzo Maffei Marescotti e sarà aperta al pubblico fino al 13 febbraio, tutti i giorni dalle 15:00 alle 19:00. Ideata a partire dall’omonimo volume di Rossana Ruggiero e Matteo Pernaselci, l’esposizione ha come obiettivo quello di valorizzare l’umanità spesso dimenticata dei detenuti. All’inaugurazione sono attesi il vescovo ausiliare di Roma e delegato per la pastorale carceraria Mons. Benoni Ambarus, il fotoreporter Luca Catalano Gonzaga e la giornalista Rai e vicepresidente dell’Associazione Volontari in Carcere Daniela De Robert. L’ingresso è libero.

Altra mostra appena inaugurata, infine, è En Route presso la prestigiosa Biblioteca Apostolica Vaticana che con questa esposizione celebra il Giubileo esplorando il tema del viaggio nella collezione Poma di recente ritrovamento. Un fondo che comprende circa 1.200 giornali dalle località più remote dei cinque continenti, stampati in lingue rare, e che appartenne al diplomatico ed erudito Cesare Poma (1862-1932).

Tra i documenti più importanti ci sono i numeri del periodico En Route, pubblicato tra il 1895 e il 1897 dai giornalisti francesi Lucien Leroy e Henri Papillaud durante il loro viaggio intorno al mondo. Nei loro scritti emerge la descrizione di luoghi e culture lontane in cui emergono storie di uomini e donne che hanno sfidato gli stereotipi dell’epoca vittoriana. Sesta tappa del percorso di dialogo tra il patrimonio della Biblioteca Apostolica Vaticana e l’arte contemporanea, questa mostra coinvolge anche tre creativi contemporanei: Lorenzo Jovanotti Cherubini, Kristjana S Williams e Maria Grazia Chiuri.