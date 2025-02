Prende il via da Trieste il tour dell’Amerigo Vespucci, visite gratis

Dopo aver attraversato i cinque continenti, toccato 30 Paesi e visitato 35 porti nell’ultimo anno e mezzo ed essere stato indicato come chiesa giubilare per il Giubileo 2025 – a bordo c’è una chiesa -, l’Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, torna in Italia per un viaggio che celebrerà la cultura, la tradizione e l’innovazione. Il Tour Mediterraneo 2025 dello storico veliero, nave scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, prende il via da Trieste il 1° marzo. Il tour toccherà 17 città e si concluderà a Genova il 10 giugno, giornata della Marina Militare.

L’Amerigo Vespucci a Trieste

Alla presenza di numerose autorità civili e militari, la nave Amerigo Vespucci sarà accolta da una Barcolana Special Edition, dal sorvolo delle Frecce Tricolori a cura della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare e dallo spettacolare volo dei paracadutisti del Gruppo Operativo Incursori della Marina Militare. Ad attendere Nave Amerigo Vespucci a Trieste anche le dieci imbarcazioni del “Marina Militare Nastro Rosa Tour”, il Giro d’Italia in barca a vela. A bordo, Caterina Banti, oro olimpico a Parigi e Giovanna Micol, entrata nella storia dell’America’s Cup con il Team Luna Rossa.

Ad accompagnare l’atteso arrivo del Vespucci, la musica della Banda della Marina Militare, della Fanfara dell’11° Reggimento Bersaglieri e della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, che animeranno la cerimonia inaugurale e si esibiranno con concerti aperti al pubblico fino al 3 marzo. Al molo dei Bersaglieri di piazza Unità d’Italia, vicino alla nave Vespucci, sarà ormeggiata, per l’occasione, la nave Trieste, la più grande e moderna unità in linea della Marina Militar (245 metri di lunghezza per 38.000 tonnellate).

Come vistare gratis la Amerigo Vespucci

La nave Amerigo Vespucci sarà aperta al pubblico nei giorni 2 e 3 marzo, la mattina dalle 10.00 alle 13.00 per i gruppi e al pomeriggio dalle 13.00 alle 20.00 per tutti coloro che hanno la prenotazione online. La prenotazione rilascia un QR code necessario per l’accesso all’area del “Villaggio IN Italia” e alla nave Vespucci.

Cosa vedere a bordo:

Si può esplorare l’interno della nave, scoprendo le cabine degli ufficiali, i ponti e gli strumenti di navigazione storici;

Si può approfondire la storia e le missioni dell’Amerigo Vespucci, grazie alle guide esperte presenti durante il tour;

Si può ammirare l’artigianato navale che rende unico questo veliero, considerato un simbolo di eccellenza italiana nel mondo.

Visitare la nave Trieste

A partire dal 27 febbraio è possibile visitare anche la nave Trieste. Il pubblico potrà sa salire a bordo dalle 13.00 alle 20.00; il 28 febbraio dalle 9.00 alle 12.00; il 2 marzo dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 20.00; il 3 marzo dalle 9.00 alle 12.00. La prenotazione deve essere fatta online sul sito http://www.tourvespucci.it, viene rilasciato anche in questo caso un QR code da mostrare all’ingresso. Ci sono ancora posti disponibili.

Il “Villaggio IN Italia”

A Trieste, prima tappa del tour dell’Amerigo Vespucci, debutterà il “Villaggio IN Italia”, un luogo di racconto e condivisione dell’esperienza del Tour Mondiale e del Villaggio Italia, una “mini expo” itinerante voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto a cui hanno aderito 12 ministeri, che ha raccontato, nelle precedenti tappe in giro per il mondo, le eccellenze del Made in Italy, dalla cultura alla storia, dall’innovazione alla gastronomia, dalla scienza alla ricerca, dalla tecnologia all’industria. Un’esperienza che ha coinvolto oltre 400.000 visitatori e che, ora, nel Tour Mediterraneo, viene condivisa anche con tutti i visitatori italiani. Al Villaggio IN Italia sarà esposta l’opera in bronzo “La David”, realizzata dall’artista Jago, uno dei maggiori esponenti dell’arte italiana contemporanea che ha accompagnato in tutte le tappe all’estero l’Amerigo Vespucci. Inoltre, dall’1 al 7 marzo la sala Biasutti del Palazzo della Regione Friuli-Venezia Giulia ospita la mostra fotografica “A tutto tondo – il Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci” di Massimo Sestini, in collaborazione con la Marina Militare.

Il programma del “Villaggio IN Italia”

Domenica 2 marzo

• 9.00 cerimonia dell’Alzabandiera in piazza Unità d’Italia alla presenza delle Bande e delle Autorità

• 10.30 esibizione Fanfara 4°Reggimento Carabinieri a Cavallo

• 10.30 – 11.30 presentazione 5° edizione Nastro Rosa Tour – il Giro dell’Italia a Vela: la regata più lunga del Mediterraneo, organizzata da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e la SSI Sport & Events

• 11.45 – 12.45 evento ANSA – presentazione concorso “Generazione Vespucci”

• 12.00 Fanfara 11° Reggimento Bersaglieri

• 15.00 esibizione Banda della Marina Militare

• 16.30 esibizione Fanfara 11° Reggimento Bersaglieri

Lunedì 3 marzo

• 10.30 esibizione Banda della Marina Militare

• 12.00 esibizione Fanfara 11° Reggimento Bersaglieri

• 13.00 – 15.00 panel del Ministero per le Disabilità dal titolo “l’inclusione lavorativa e le competenze di ogni persona”

• 15.00 – 16.00 evento ANSA presenta: “Il Friuli Venezia Giulia accoglie nave Vespucci, l’eccellenza italiana si racconta a Trieste

• 15.00 esibizione Fanfara 11° Reggimento Bersaglieri

• 17.00 esibizione banda Marina Militare.