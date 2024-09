Milano Cortina 2026, da novembre si possono acquistare i pacchetti Olimpiadi

Tutti in attesa per i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: da novembre saranno disponibili diverse opzioni di ticket con servizi esclusivi e dedicati.

Fonte: iStock Il paesaggio innevato di Cortina d'Ampezzo

In programma dal 6 al 22 febbraio 2026 per la sezione Giochi Olimpici ordinaria e dal 6 al 15 marzo 2026 per la sezione Giochi Paralimpici Invernali, Milano Cortina 2026 è l’evento che tutti in Italia stiamo aspettando dopo che negli scorsi anni la Lombardia è stata scelta come location, in particolare con la città polo principale di Milano, tra le tante candidate in Europa.

Questa data sembrava lontanissima quando è stata annunciata la vittoria di Milano tra le candidate ad ospitare le prossime Olimpiadi Invernali, eppure ci siamo quasi: dal prossimo novembre, infatti, sarà possibile acquistare i primi pacchetti Olimpiadi per partecipare come spettatori ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Vediamo i dettagli.

Cosa prevedono i pacchetti Olimpiadi per Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026 e On Location, fornitore ufficiale di servizi di accoglienza per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina, che si terranno dal 6 al 22 febbraio, hanno da poco annunciato durante una conferenza stampa presso Casa Italia a Parigi, che i pacchetti Ticket-Inclusive Hospitality & Overnight saranno disponibili per l’acquisto a partire da novembre 2024.

Questi pacchetti offrono agli spettatori l’opportunità di garantirsi i biglietti per gli eventi insieme all’accesso a una vasta gamma di opzioni di alloggio e intrattenimento. Le soluzioni proposte variano dalle suite private presso le sedi delle gare alle lounge Premium condivise, fino agli spazi di accoglienza esclusivi, agli hotel di lusso e alle opzioni più semplici.

Fino al 30 settembre 2024, On Location fornirà ai clienti la possibilità di prendere parte al programma Priority Access, che richiede il rilascio di un deposito per poter prenotare la possibilità di scegliere tra i pacchetti disponibili per l’evento di Milano.

Grazie a uno speciale deposito di 200 euro, del tutto rimborsabile, i partecipanti potranno vedersi garantiti un accesso prioritario ai posti Premium per gli eventi sportivi più ambiti, un servizio di ospitalità luxury, alloggi presso i migliori hotel, trasporti esclusivi per raggiungere le sedi delle varie competizioni, l’opportunità di gustare prelibatezze culinarie realizzate ad hoc da chef illustri, incontri esclusivi con atleti olimpici e paralimpici e altre sorprese.

Come dichiarato da Emilio Pozzi, amministratore delegato di On Location in Italia, «il primo programma di Priority Access nella storia dei Giochi Olimpici riflette gli sforzi di On Location e Milano Cortina 2026 per fornire agli ospiti un accesso senza precedenti a questo evento globale e monumentale. Questa è un’opportunità vantaggiosa sia per le aziende che per i fan, e consente loro di pianificare ai Giochi Olimpici Invernali una Hospitality Experience da sogno capace di creare ricordi memorabili».

Come partecipare al programma di ticketing online

La vendita dei normali biglietti per assistere ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2025 e ai Giochi Paralimpici Invernali inizierà esattamente a un anno di distanza dai due eventi, dunque a febbraio 2025 e a marzo 2025. I biglietti saranno disponibili, in un primo momento, con un sorteggio: per partecipare alla fase di estrazione occorre registrarsi sul sito ufficiale di Milano Cortina 2026 e successivamente controllare tra l’email di aver ricevuto il messaggio contenente il proprio slot di acquisto per il biglietto.

La registrazione all’estrazione non obbliga l’utente all’acquisto del biglietto, ma assicura i posti migliori per l’evento durante questa prima fase di acquisto.