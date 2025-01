14 splendidi borghi medievali italiani da scoprire durante l’inverno

L'inverno è arrivato e la sua magica atmosfera regala orizzonti limpidi, borghi imbiancati, spiagge deserte dove volteggiano i gabbiani, niente a che vedere con la vivacità e la ressa dell'estate. L'Italia custodisce magnifici borghi, da Nord a Sud, arroccati sulle montagne oppure lambiti dal mare invernale, mete da non perdere per godere di paesaggi unici durante la stagione più fredda dell'anno. Scopriamo insieme 14 meravigliosi borghi italiani da visitare in questo periodo.