Con la primavera torna la voglia di uscire, viaggiare e partecipare ad attività all’aria aperta, anche un po’ più distanti da casa, anche con i bambini, approfittando di appuntamenti imperdibili per programmare una gita nel weekend. Ecco alcuni eventi per famiglie con bambini in giro per l’Italia, dai più grandi e tradizionali a quelli più inusuali.

24 aprile – 4 maggio, la 45ª Edizione di Artevento a Cervia

Dal 24 aprile al 4 maggio 2025, la spiaggia di Pinarella di Cervia (Emilia-Romagna) accoglie la 45ª edizione di Artevento, il festival internazionale dedicato all’arte del vento. Un evento unico che riunisce oltre 200 artisti, campioni di volo acrobatico e 2000 appassionati da 50 paesi, tutti uniti da un messaggio di pace e inclusione.

L’edizione 2025 rende omaggio all’Indonesia, ospite d’onore del festival, con un viaggio tra gli aquiloni tradizionali, rappresentazioni di teatro-danza, costumi esotici e le antiche usanze dell’arcipelago. Ma mai come quest’anno, Artevento è un viaggio intorno al mondo, con la partecipazione di delegazioni provenienti da Cambogia, Cina, Corea, Giappone, India, Malesia, Sri Lanka, Pakistan, Thailandia e Vietnam.

Per 14 giorni, Cervia si trasforma in un palcoscenico all’aperto con spettacoli e attività pensate per coinvolgere tutta la famiglia. I laboratori didattici rappresentano uno dei momenti più preziosi della programmazione, con appuntamenti dedicati ai più piccoli e agli adulti che desiderano avvicinarsi all’arte del vento. Tra gli eventi da non perdere, il Club Kintaro, che dal 19 al 21 aprile ospita al Magazzino del Sale di Cervia il maestro indonesiano Kadek Armika, pronto a trasmettere ai bambini i segreti della costruzione degli aquiloni. Ricco il calendario di esibizioni, con spettacoli di circo contemporaneo, teatro-danza e musica dal vivo. Tra gli eventi più attesi, due straordinari voli notturni trasformano il litorale in un paesaggio incantato di luci, suoni e colori. Sul lungomare, la Fiera del Vento offre un’ampia selezione di artigianato, giochi e gastronomia, con un’area dedicata alle specialità di pesce da gustare sulla spiaggia. Da non perdere, inoltre, il Cervia’s Cup, il campionato italiano di volo acrobatico in programma dal 2 al 4 maggio, che vede sfidarsi i migliori piloti in spettacolari coreografie sincronizzate.

Dal 4 al 6 aprile, a Torino l’adrenalina di AMTS

Dal 4 al 6 aprile 2025 torna al Lingotto Fiere di Torino AMTS – Auto Moto Turin Show, l’evento dedicato alla passione per le due e quattro ruote. Perché l’appuntamento è per famiglie? Perché la parola d’ordine di questa edizione è: spettacolo. Dal venerdì alla domenica, la zona esterna si anima con esibizioni adrenaliniche ed eventi imperdibili, da lasciare a bocca aperta anche i più piccoli. Il Burnout stunt show by Bizzarro Extreme propone acrobazie con moto e quad, con passaggi spettacolari su una ruota, drift e burnout. L’Acrobatic stunt show mette in scena performance di abilità ed equilibrio sia individuale che di gruppo, con inseguimenti ispirati a scene d’azione e parcheggi acrobatici. Grande attesa per il Big show con il fuoco by Bizzarro Extreme, che riproduce in pista effetti speciali cinematografici. Nel Truck Show, un camion esegue figure acrobatiche insieme ad auto e moto, anche in equilibrio su due ruote laterali. Il Twin Drift D-race simula una sfida di drifting a coppie e il Mini Moto Show by YCF porta in pista moto divertenti e adrenaliniche insieme al campione di motociclismo Roberto Rolfo.

11 – 13 aprile, fumetti e cosplay a Torino Comics

Sempre al Lingotto Fiere, dall’11 al 13 aprile, si tiene Torino Comics, che giunto alla XXIX edizione richiama ogni anno decine di migliaia di appassionati di fumetto, manga, anime, cinema, games, esport e cosplay. Anche per questa nuova edizione, Torino Comics vuole essere family friendly e valorizzare il potere educativo e positivo del disegno, del fumetto e della creatività su bambini e adolescenti. Nel Padiglione 1 viene allestita l’Area Kids, un angolo di festa e creatività animato per tutta la durata dell’evento. Ogni giorno, in collaborazione con Carioca, bambine e bambini possono immergersi in un mondo di colori, musica e fantasia, tra laboratori, giochi e incontri speciali con i loro personaggi preferiti. Oltre a disegnare e giocare con i giant lego, il weekend si anima con il truccabimbi, laboratori creativi e la baby dance con le fate dei fiori e le mascotte più amate: Sid e Manny dell’Era Glaciale e SpongeBob con Patrick Stella.

Molti anche i laboratori per scuole e famiglie, dall’infanzia alle superiori, tra cui quelli organizzati nell’Area Games e quelli sportivi per praticare basket, atletica, volley, hitball, rugby e padel negli spazi esterni. Inclusione e sensibilizzazione attraverso il gioco è l’obiettivo dello spazio gestito dalla CPD Consulta per le Persone in Difficoltà. L’Agenda della Disabilità propone esperienze ludiche multisensoriali per comprendere le difficoltà legate a barriere fisiche, sensoriali e comunicative. City4All utilizza la realtà virtuale per far vivere le difficoltà delle disabilità motorie, uditive e visive. Space Ability, un gioco di carte, insegna la progettazione inclusiva, mentre Memory Tattile e Olfattivo sostituisce le immagini con stimoli sensoriali. (Non) Senti chi parla fa sperimentare la comunicazione senza udito, e il Percorso Esperienziale permette di affrontare barriere fisiche con carrozzine, bastoni bianchi e bende, sviluppando consapevolezza ed empatia.

4 – 8 aprile, TIPO Festival a Prato

Dal 4 all’8 aprile torna a Prato la terza edizione del festival del turismo industriale. Il patrimonio del più grande distretto tessile d’Europa diventa il palcoscenico di tour, mostre, laboratori e spettacoli che permettono di esplorare il mondo della green fashion. Il progetto di TIPO – Turismo Industriale Prato e il suo festival offrono l’opportunità di scoprire da vicino alcune caratteristiche del distretto tessile toscano, come il riuso degli stracci, l’economia circolare e sostenibile, la rigenerazione urbana delle ex fabbriche e la valorizzazione di quartieri multiculturali. L’edizione 2025 propone numerosi appuntamenti, con laboratori dedicati anche ai più piccoli. Al Museo del Tessuto, sabato 5 aprile, il workshop Upcycling di una maglietta si ispira all’activity book Storia di una maglietta, co-realizzato da WRÅD e FAO. Domenica 6 aprile, al Centro Pecci, il laboratorio Dimensioni Parallele offre l’occasione di sperimentare nuove forme di comunicazione tra essere umano e intelligenza artificiale, con la partecipazione dell’artista Margherita Manzelli.

Giro Giro Napoli. La città raccontata ai bambini, gli appuntamenti di aprile

Napoli dedica un nuovo anno a Giro Giro Napoli – La città raccontata ai bambini, con oltre 100 percorsi guidati in più di 25 siti storici. Ogni sabato, quattro luoghi d’arte e cultura accolgono visite guidate e laboratori interattivi, permettendo ai più piccoli di scoprire tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee. Per il mese di aprile, il programma prevede diversi itinerari. Sabato 5 aprile si esplorano Palazzo Reale, Real Casa dell’Annunziata, Pio Monte della Misericordia e Castel Nuovo. Sabato 12 aprile le visite si spostano a Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento, Fondazione Antonio Morra Greco, Chiesa del Complesso Monumentale dei Girolamini di Napoli e Il Cartastorie – Museo dell’Archivio storico del Banco di Napoli. Sabato 19 aprile si prosegue con il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze, Certosa e Museo di San Martino, Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato e Musap – Museo Artistico Politecnico. L’ultimo appuntamento del mese, sabato 26 aprile, include il Museo della Ceramica Duca Di Martina in Villa Floridiana, il Parco e la tomba di Virgilio, il Museo Laboratorio della Civiltà Contadina Masseria Luce e la Real Casa dell’Annunziata. Le attività sono rivolte a bambini dai sei anni in su, accompagnati da un solo adulto per partecipante. La partecipazione e l’ingresso ai siti sono gratuiti fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria via e-mail all’indirizzo girogironapoli@lenuvole.com, specificando l’età dei bambini.

12 e 13 aprile, il festival olistico per la famiglia in Liguria

Il 12 e 13 aprile, a Comago – Sant’Olcese, Genova, si svolge Ohana, un festival olistico che invita adulti, bambini e anche gli amici animali a un’esperienza immersiva nel benessere interiore. Il Parco Storico di Villa Serra ospita attività a libero accesso nelle tre aree dedicate al benessere, con esperienze adatte a tutte le età. Sono previsti workshop e laboratori per approfondire alcune pratiche, provare nuove discipline e ricevere trattamenti individuali o sessioni speciali per genitori e figli con professionisti del settore. All’interno del festival si trova anche un mercatino artigianale con creazioni uniche e di alta qualità, oltre a un’area food che propone un’alimentazione sana, ispirata a tradizioni antiche e prodotti riscoperti dal passato.

Play – Festival del Gioco a Bologna, dal 4 al 6 aprile

Dal 4 al 6 aprile, BolognaFiere ospita Play – Festival del Gioco, la più grande manifestazione italiana dedicata ai giochi analogici, tra cui giochi da tavolo, di ruolo, di miniature, di carte e dal vivo. L’evento si sviluppa su 43mila metri quadrati, con oltre 200 espositori, più di 700 eventi e 3.000 tavoli di gioco attivi contemporaneamente. L’edizione di quest’anno ha come tema Evolution, un invito a esplorare il gioco come mezzo culturale ed educativo. Gli orari di apertura sono dalle 9 alle 20 il venerdì e il sabato, con chiusura anticipata alle 19 la domenica. Il biglietto intero costa 23 euro, mentre l’abbonamento per due giorni è disponibile a 42 euro e quello per l’intera manifestazione a 55 euro.

4 – 6 aprile, a Jesolo per il Beach and Kite Festival

Il Beach and Kite Festival di Jesolo, in programma dal 4 al 6 aprile 2025, è un evento imperdibile per gli amanti del mare, della natura e dello spettacolo aereo. La spiaggia di Jesolo si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove piloti di aquiloni provenienti da tutto il mondo si sfidano in acrobazie mozzafiato, creando un panorama colorato e affascinante. Ogni anno, il festival attira migliaia di spettatori, con una varietà di aquiloni di ogni forma e dimensione, dai più piccoli e semplici ai grandi e artistici. Oltre agli spettacoli di volo, il festival offre anche attività per famiglie e laboratori creativi.

12 – 13 aprile, la Festa di Primavera a Jesolo

La Festa di Primavera, in programma nei giorni 12 e 13 aprile 2025 nel centro storico, celebra invece l’arrivo della bella stagione con un viaggio nel tempo, immergendo cittadini e visitatori di tutte le età nell’atmosfera dei primi del ‘900, tra scenografie d’epoca, mercatini, spettacoli e intrattenimenti per tutte le età. L’edizione di quest’anno si arricchisce con la presenza di una mongolfiera, che permette ai partecipanti di ammirare Jesolo da un’altezza di 25 metri. Tantissimi gli appuntamenti: l’Area food da venerdì in piazza della Repubblica ospita uno spazio dedicato all’enogastronomia; da sabato 12 aprile, le vie Cesare Battisti, piazza I Maggio, piazzetta Fanti del Mare e via Nazario Sauro accolgono mercatini dell’artigianato e dell’enogastronomia. Musica dal vivo durante le due giornate sul palco di piazzetta Fanti del Mare; mentre la serata di domenica vede protagonista la band Aglio Olio & Swing, che propone un repertorio musicale in stile anni ‘20 e ‘30. Nei pomeriggi di sabato e domenica, piazza I Maggio ospita due spettacoli teatrali per tutte le età: Il Giro del Mondo in 80 Giorni e Airship Pirate. A questi si aggiungono la sfilata de Les Mongolfieras e le esibizioni di artisti di strada che animano le vie del centro storico. Per bambini e famiglie si organizzano laboratori tematici dedicati alle mongolfiere nel giardino della Biblioteca; nell’area del parco del Comune, i più piccoli possono divertirsi con i giochi di una volta, laboratori a tema natura, esibizioni di falconeria, passeggiate a cavallo e incontri con le associazioni sportive del territorio.

5 aprile, la Family Run a Milano

Sabato 5 aprile 2025 torna a Milano la Family Run, la corsa dedicata alle famiglie che si svolge il giorno prima della maratona, in collaborazione con OPES APS Lombardia. L’evento, evoluzione della School Marathon, cresce costantemente negli anni, arrivando a coinvolgere oltre 54 mila partecipanti, di cui più di 8.000 solo nell’ultima edizione. Anche quest’anno, l’appuntamento è un’occasione per vivere una giornata all’insegna dello sport e del divertimento, con partenza dal Velodromo Maspes-Vigorelli e arrivo all’interno del Milano Running Festival presso il MiCo, attraversando viale Duilio e City Life. L’iscrizione, dal costo di 11 euro, comprende la maglia ufficiale, la medaglia celebrativa e il pacco gara. Per i gruppi di almeno tre persone è prevista una riduzione di 1 euro a partecipante. Inoltre, metà della quota d’iscrizione è destinata alla scuola selezionata al momento della registrazione, sotto forma di materiale sportivo e scolastico, oppure devoluta all’ORMA per sostenere il progetto Coach di Quartiere.

24 – 27 aprile, a Corinaldo per la Festa dei Folli

Dal 24 al 27 aprile 2025, arriva a Corinaldo, nelle Marche, la Festa dei Folli, il festival di arti performative che porta tra le vie del borgo spettacoli di teatro di strada, circo contemporaneo, concerti e dj set. Tra gli appuntamenti più attesi, torna The Crazy Run, l’evento non competitivo che festeggia il suo decimo anniversario con un’edizione speciale ricca di sorprese. Un’esperienza unica in cui grandi e piccoli si immergono in nuvole di colore per condividere momenti di puro divertimento. Per chi vuole mettere alla prova il proprio spirito giocoso, torna anche TSO – Trova Scopri Osserva, la caccia al tesoro che unisce enigmi in stile escape room e giochi di osservazione, offrendo un modo originale per esplorare il centro storico. Durante il festival, le strade di Corinaldo ospitano anche Tanto di Cappello, la rassegna di spettacoli di strada con artisti nazionali e internazionali, e Colori di Primavera, la mostra mercato di artigianato locale che anima il centro dal 25 al 27 aprile. La musica è protagonista con un ricco programma di esibizioni live e dj set, mentre le colline marchigiane fanno da scenario a passeggiate e laboratori nella natura, grazie alla collaborazione con PerTerra APS. Non manca un’ampia offerta enogastronomica: lo stand in piazzale Gioco del Pallone è il cuore della festa, con piatti tipici e specialità locali; e in Piazza del Terreno si allestisce un punto ristoro per chi non vuole perdersi neanche un’esibizione. Per chi si sente davvero folle, il banchetto del Passaporto da Matto rilascia un certificato ufficiale… ma solo a chi supera una prova! L’ingresso alla manifestazione è libero e, in caso di maltempo, le attività si svolgono in strutture al coperto.

A Roma, il Festival del Verde e del Paesaggio dal 4 al 6 aprile

Dal 4 al 6 aprile 2025, il Parco Pensile dell’Auditorium Parco della Musica di Roma ospita la 14ª edizione del Festival del Verde e del Paesaggio, un appuntamento dedicato alla natura, alla biodiversità e al rapporto tra persone e ambiente. Il tema di quest’anno si ispira alla biofilia e propone un viaggio tra verde e città attraverso quattro itinerari pensati per esperienze, bisogni e desideri diversi: incursioni nella biodivercity, appuntamenti in giardino, passeggiate al mercato e avventure in famiglia.

Avventure in famiglia è la sezione dedicata a bambini e bambine: un percorso di esplorazione che trasforma la natura in un grande spazio di gioco e meraviglia. La caccia ai nani da giardino, la passeggiata tra le piante commestibili e lo spettacolo sulle piante più temibili della Terra sono solo alcune delle esperienze pensate per i più piccoli. Tanti i laboratori per sperimentare e imparare divertendosi: dallo yoga alla musica della natura, dalla creazione di corone di fiori e foglie ai laboratori sui 5 sensi, fino al Bestiario creativo e alla realizzazione di lanterne.