È la più antica tea room del Regno Unito, ed è anche la più storta

C’è una casetta verde e bianca, assai graziosa, che si erge al 51 High Street di Windsor. Si tratta della più antica sala da tè del Regno Unito, ma è anche uno degli edifici più bizzarri d’Europa. La motivazione? È così storta che sembra stia per crollare da un momento all’altro.

La Crooked House, letteralmente tradotta come Casa Storta, è un edificio costruito a Windsor nel 1592. Quando si passeggia per il centro della città è impossibile non notare la struttura che ha questa particolare ed evidente inclinazione su un solo lato.

Una peculiarità, questa, che la rende oggi una vera e propria attrazione turistica. Eppure questa pendenza è stata assolutamente involontaria, l’aspetto attuale della casa, infatti, è dovuto a un errore di progettazione risalente a tanti secoli fa e che l’ha resa unica al mondo.

Dovete sapere che la Crooked House non ha avuto vita facile. Nel 1687, infatti, ha rischiato di scomparire per sempre a causa della costruzione del Guildhall, il maestoso ed elegante municipio della città che si erge a circa 100 metri da Castle Hill, e che conduce all’ingresso pubblico principale del Castello di Windsor.

Quando si decise di costruire questo edificio, iniziò una lunga battaglia legale per salvare l’antico edificio commerciale. I lavori però erano ormai iniziati.

Le autorità intervennero, ordinando al consiglio locale di riportare la casa al suo stato originale. Per farlo nel minor tempo possibile, e per risparmiare sui costi dei lavori, vennero impiegate delle travi in quercia verde e non stagionate. Una volta che il legno si è asciugato, però, ha iniziato a piegarsi in modo piuttosto evidente, fino a raggiungere l’attuale aspetto.

Sicuramente nessuno si aspettava che l’impiego di un materiale non idoneo, trasformasse questa antica e suggestiva casa da tè in una vera e propria attrazione turistica.

Tra l’altro, come se si trattasse di uno scherzo del destino, la Crooked House, è oggi quasi più famosa e ricercata del grande municipio che sorge al suo fianco e che nel 2005 ospitò le nozze tra il principe Carlo e Camilla Parker Bowles.