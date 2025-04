Guida al Giubileo a Roma: i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San Pietro senza stress

Fonte: iStock Photos San Pietro

Dalla Cappella Sistina a San Pietro, sino ai Musei Vaticani, il Giubileo è il momento giusto per visitare i gioielli di Roma, fra arte, sacro e tradizione. Un viaggio alla scoperta di luoghi unici e straordinari nel segno dell’Anno Santo, senza stress e con la possibilità di godersi l’esperienza al massimo.

Il Giubileo a Roma e il significato del Vaticano

Il Giubileo è un periodo molto speciale per la tradizione cattolica durante il quale viene concessa dal Papa l’indulgenza plenaria ai fedeli che scelgono di recarsi a Roma e compiere alcuni riti religiosi.

Il primo Giubileo venne indetto da Papa Bonifacio VIII nel 1300. Inizialmente la sua cadenza era di 100 anni, ridotta poi a 50 e infine arrivata a 25. L’Anno Santo rappresenta un momento di riconciliazione, rinnovamento spirituale e di penitenza, in cui viene offerta la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria tramite la comunione, la preghiera e la confessione. Si tratta anche di un periodo di speranza e riflessione secondo le intenzioni e le indicazioni del Papa.

Con l’arrivo del Giubileo, il Papa apre le Porte Sante che si trovano nelle quattro basiliche principali di Roma, ossia San Pietro in Vaticano, Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le Mura e San Giovanni in Laterano. Il rito di apertura delle porte è particolarmente solenne ed emozionante: il Pontefice infatti bussa sulla porta murata per tre volte, usando un martello d’argento e pronunciando la frase in latino: “Apritemi le porte della giustizia”.

In seguito un cardinale bussa per due volte, poi la porta viene finalmente aperta. Il Papa attraversa la Porta Santa per primo, sostenendo con la mano destra una croce e con la mano sinistra una candela accesa. Il Giubileo si conclude con la chiusura delle Porte Sante che vengono nuovamente murate sino all’arrivo del successivo Anno Santo.

Cosa vedere in Vaticano

Il Giubileo è l’occasione perfetta per visitare Roma, ma il segreto è senza dubbio affidarsi ad esperti di suggestivi percorsi privati come Capriotti – Saint’s Tour, che hanno ideato delle tappe ad hoc soprattutto per Città del Vaticano. La prima è senza ombra di dubbio rappresentata dai Musei Vaticani, un luogo che unisce storia e arte, capace di lasciare senza fiato e di far riflettere. Questi straordinari musei infatti ospitano opere provenienti da tutto il mondo e accumulate nel corso dei secoli dai vari Papi.

Entrare nei Musei Vaticani, dunque, significa prima di tutto percorrere la storia dell’umanità, fra sale e opere piene di meraviglia. Nelle Stanze di Raffaello, ad esempio, è possibile ammirare gli affreschi realizzati da questo Grande Maestro. Nella Pinacoteca Vaticana, invece, è possibile lasciarsi affascinare dai capolavori dell’arte, frutto del genio di artisti come Caravaggio e Leonardo. I Musei Vaticani ospitano anche la scala più famosa e spettacolare al mondo: la scala Elicoidale di Giuseppe Momo, capolavoro immenso dell’architettura.

E se nel Museo Gregoriano Egizio potrai scoprire tutto sugli Antichi Egizi, fra papiri, mummie e geroglifici, nella Galleria delle Carte Geografiche riuscirai ad ammirare cartine realizzate oltre 500 anni fa. Una volta lasciati i Musei Vaticani, Capriotti – Saint’s Tour conduce verso un altro gioiello del Vaticano: la Cappella Sistina. In questo luogo così spettacolare e simbolico vengono eletti i nuovi Papi con la riunione del conclave. Una visita alla Cappella Sistina permette di ammirare affreschi meravigliosi, come la Creazione di Adamo di Michelangelo, un vero e proprio capolavoro storico e artistico! Qui si trova inoltre il Giudizio Universale, da contemplare con reverenza ed emozione.

Che dire invece dei Giardini Vaticani? Posizionati nell’area sud della Città del Vaticano, sono il luogo in cui il Papa trova ristoro e pace. Qui ogni dettaglio è curato, regalano un angolo verde che sembra uscito da un quadro. Si passa poi a Piazza San Pietro con il suo colonnato del Bernini e i giochi prospettici. Questa piazza segna il confine fra Città del Vaticano e lo Stato Italiano. Da una parte dunque è possibile ammirare la Basilica di San Pietro in tutta la sua bellezza, dall’altra si trova via della Conciliazione, la famosa strada che conduce verso Castel Sant’Angelo e il Tevere.

Il viaggio in Vaticano continua con la Basilica di San Pietro, luogo di culto unico al mondo che ospita opere e affreschi straordinari. Fra le opere più belle da scoprire c’è La Pietà di Michelangelo, un capolavoro che ha segnato la storia. Infine il percorso di Capriotti – Saint’s Tour termina presso la Cupola di San Pietro. I suoi 231 gradini conducono in cima alla Basilica di San Pietro dove godersi una vista mozzafiato su Piazza San Pietro e via della Conciliazione, osservando Roma dall’alto.

Come visitare il Vaticano senza stress

Dai Musei Vaticani alla Basilica di San Pietro, per visitare i gioielli del Vaticano è essenziale prendersi il giusto tempo. Le file sono spesso molto lunghe, per via del grande afflusso di turisti, dovuto anche al Giubileo. Per questo sarebbe consigliabile organizzare la propria gita a Roma in settimana oppure nella prima mattinata nei giorni festivi.

Le file possono durare anche diverse ore, dunque l’ideale è prenotare i biglietti online e acquistare dei salta fila. In questo modo sarà possibile evitare di attendere troppo tempo prima di raggiungere l’ingresso e non perdere minuti preziosi.

Un altro consiglio utile è quello di prenotare assolutamente un tour. I Musei Vaticani e le altre attrazioni si possono visitare anche da soli, ma si tratta – come abbiamo spiegato – di luoghi immensi, con tantissime opere d’arte. Per questo ci si potrebbe sentire un po’ smarriti all’inizio, senza sapere bene cosa guardare. Un tour invece consente di non perdersi nulla, lasciandosi guidare da professionisti attenti.

Ad esempio goditi la tua vacanza a Roma senza stress con Capriotti – Saints Tour che porta i visitatori alla scoperta delle meraviglie della Città Eterna, offrendo la possibilità di prenotare comodissimi salta fila, biglietti con accesso prioritario e tour con guida privata. L’occasione perfetta per non perdersi tutto ciò che di straordinario può offrire il Giubileo senza pensieri o preoccupazioni.

Esperienza immersiva e spirituale

Visitare Roma con Capriotti – Saint’s Tour, immergendosi nella meraviglia dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina durante il Giubileo, rappresenta un’esperienza spirituale straordinaria. Si tratta di un’occasione speciale per partecipare a celebrazioni ufficiali ed eventi in luoghi unici come la Basilica di San Pietro, vivendo attimi di profonda spiritualità.

Il Giubileo infatti porta con sé diversi eventi religiosi e culturali, come mostre, conferenze e concerti. Un’opportunità meravigliosa per vivere al massimo la città e la fede cattolica. L’atmosfera dell’Anno Santo infatti è davvero contagiosa. Tutta la città si anima, mossa da un senso profondo di fratellanza e di comunità, con persone che provengono da tutto il mondo, unite dalla fede profonda e dalla volontà di condividere delle esperienze significative.