EasyJet, pronti per il prossimo autunno: offerte per volare nel 2020

C’è chi ha già pronti i biglietti per le vacanze di Natale o per la settimana bianca, c’è chi ama attendere fino alla fine in attesa di qualche offerta last minute. C’è, poi, chi vuole pensare in largo, larghissimo anticipo per organizzare il viaggio dei sogni: proprio per soddisfare quest’ultima categoria di viaggiatori arrivano le offerte della stagione autunnale 2020 di easyJet.

La compagnia aerea low cost ha da poco inserito, tra le sue proposte, i voli disponibili fino al mese di ottobre 2020: un ampio ventaglio di offerte che copre l’intera rete di easyJet, per assicurare il massimo ai suoi passeggeri. E così, dopo aver “sfogliato” il catalogo invernale e quello estivo per chi è ancora indeciso su cosa fare nei prossimi mesi scopriamo quali sono le novità per la stagione autunnale 2020.

Le offerte sono molto interessanti, soprattutto per chi ha un budget limitato. Se partite dall’aeroporto di Milano Malpensa, potreste usufruire di voli a 19,49€ (solo andata) per regalarvi un weekend alla scoperta di splendide città d’arte quali Parigi, Tolosa e Monaco di Baviera, approfittando del fatto che il flusso di turisti – più intenso durante la stagione estiva – va diminuendo con l’avvicinarsi dei primi freddi.

Da Roma Fiumicino potrete raggiungere praticamente tutte le principali destinazioni europee a partire da poco più di 30€ (solo andata). Ad esempio, perché non concedervi un romantico viaggio ad Amsterdam? Qui potrete navigare dolcemente sui suoi famosi canali e scoprire così la città da un punto di vista diverso, per poi passeggiare lungo le vie del centro e rimanere a bocca aperta davanti alle sue meraviglie.

Per un’esperienza indimenticabile, easyJet propone anche una destinazione che, negli ultimi mesi, si è rivelata essere tra le più amate dai turisti: il prossimo autunno puoi volare da Napoli a Tel Aviv a partire da 43,49€ (solo andata). La fantastica località israeliana, affacciata sul mar Mediterraneo, è il perfetto connubio tra modernità e tradizione, ed è spesso il punto di partenza per scoprire le bellezze di Gerusalemme.

Insomma, non avete che l’imbarazzo della scelta: ma dovreste proprio affrettarvi, perché non sappiamo fin quando i prezzi si manterranno così bassi. Se la domanda dovesse aumentare sensibilmente, è probabile che anche il tariffario subirà degli incrementi. Se avete già le idee chiare su cosa fare il prossimo autunno, è questo il momento migliore per prenotare!