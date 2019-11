Disneyland Paris: ecco le novità del 2020

editato in: da

Se non siete mai stati a Disneyland Paris il nuovo anno sarà quello giusto per la vostra prima visita. Tra le tante novità previste per il 2020 ci saranno il lancio di una nuova stagione dedicata a Frozen e la riapertura del Disney’s Hotel New York, al centro di un ambizioso restyling.

La struttura si trasformerà nel Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel e coniugherà tutto lo stile di una galleria d’arte della Grande Mela alle straordinarie avventure dei supereroi più amati da grandi e piccini. Per tutti coloro che prenoteranno entro il 4 dicembre è prevista un’offerta speciale che includerà gratuitamente la mezza pensione di categoria Plus, una formula che prevede la colazione in albergo e un voucher pranzo (oppure cena) per ogni notte prenotata, da utilizzare nei ristoranti del parco o in quelli dell’hotel.

Solo in occasione dell’apertura è stata avviata una collaborazione con Matt Ferguson, artista di Marvel Comics, il quale ha realizzato un regalo speciale per i fortunati che vi dormiranno per primi: tutti coloro che prenoteranno la mezza pensione riceveranno una stampa originale raffigurante i supereroi Marvel riuniti di fronte all’iconico skyline di New York. Tra le esclusive dell’inaugurazione ci sarà anche una mostra che comprenderà 300 opere d’arte, inclusi pezzi inediti.

Le 25 suites a tema dell’hotel saranno dedicate ai personaggi dell’universo Marvel, in tutte le loro declinazioni. Al suo interno troverete quattro diversi punti di ristoro: in primis il Manhattan Restaurant, che sarà ispirato al Palazzo Asgardiano di Thor e servirà cucina italiana, e poi il Downtown Restaurant, che proporrà piatti tradizionali americani e sapori provenienti dalla mitica Chinatown e da Little Italy.

E poi lo Skyline Bar, elegante e tipicamente newyorkese, dove poter sorseggiare vini pregiati e cocktail ispirati all’universo Marvel e il Lounge Bar, trendy e simile ai grandi loft di Manhattan, ricco di prodotti freschi, birre artigianali, caffè e bevande calde bio.

Ma i supereroi Marvel non compariranno solo nelle stanze dell’hotel. Torneranno al Parco Walt Disney Studios nella primavera del 2020, con spettacoli ed esperienze epiche. Spider-Man, Iron Man, Captain America, Captain Marvel e tanti altri saranno protagonisti di coreografie e parate. In più visiteranno l’Avengers Campus, nuova zona facente parte di un progetto pluriennale di espansione del parco, che per altro includerà anche aree a tema Frozen e Star Wars.

A proposito di Frozen, i suoi personaggi sono protagonisti di numerosi spettacoli: dall’11 gennaio al 3 maggio 2020 ci sarà Frozen Celebration, una nuova parata che sfilerà per ben 4 volte al giorno. Tra gli spettacoli a tema arriva Frozen: Un invito musicale, dove sarete trasportati direttamente nel regno di Arendelle, interagendo con gli attori e i vostri personaggi preferiti. Nei prossimi anni è in programma anche la realizzazione di una nuova area tematica dedicata ad Anna, Elsa, Olaf e i loro amici.

Pupazzi di neve e decorazioni di cristallo richiamano il Natale, che nel 2020 a Disneyland Paris durerà dal 9 novembre al 6 gennaio. Per quasi due mesi potrete assistere ogni giorno alla stupenda Disney Christmas Parade, oltre a incontrare i vostri eroi: quest’anno anche le principesse Disney si uniranno ai festeggiamenti, con un ballo che sarà il più grande ritrovo di coppie reali.

Per Capodanno, invece, è previsto il ritorno di Topolino e la Band di Natale, che allieterà tutti con la tradizione musicale.

Dall’11 gennaio al 15 marzo, le Leggende della Forza: Una Celebrazione Star Wars sarà un’ottima opportunità per esplorare una galassia lontana lontana, seguendo le orme di personaggi iconici come Chewbacca, R2-D2 e C-3PO o confrontandosi con il Lato Oscuro della Forza e i suoi Darth Vader e Kylo Ren. Il Parco Walt Disney Studios ospiterà uno straordinario spettacolo di suoni e luci con proiezioni, effetti speciali e personaggi della saga di George Lucas.

Tra gli altri eventi in programma non dimentichiamo il Festival del Re Leone e della Giungla, che tornerà nell’estate 2020 dopo una prima edizione di grande successo. Per tutti gli amanti della musica elettronica torna anche Electroland, in scena nel weekend del 4 luglio 2020.

Dall’8 al 10 maggio 2020, una nuova esperienza aspetta gli atleti di tutte le età con la prima edizione dell’incantevole Disneyland Paris Princess Run, con medaglie in edizione limitata, fotografi professionisti e l’opportunità di incontrare i personaggi Disney. Infine il 6 giugno 2020 sarà la giornata Pride, per celebrare la diversità e l’inclusione.