Black Friday di Ryanair: l’imperdibile offerta 2×1

Continuano senza sosta le offerte imperdibili del Black Friday dei viaggi. E a lanciarne una particolarmente irresistibile è Ryanair, la compagnia aerea low cost irlandese, che per questo evento cerca di accontentare tutti i suoi clienti con una promozione eccezionale: la 2×1.

Questa nuova iniziativa fa parte della Cyber Week di Ryanair (della quale vi avevamo già parlato) che consiste in ben 9 giorni di offerte galattiche: dal 22 fino a lunedì 29 novembre, con l’aggiunta di venerdì 3 dicembre.

Ed è proprio nella giornata del 25 novembre che la compagnia low cost lancia la promozione “2×1”, con tantissimi posti disponibili verso 1.000 destinazioni. In sostanza, acquistando un viaggio per voi, potrete regalare a una persona speciale una meravigliosa vacanza invernale tra il 1° dicembre ’21 e il 18 febbraio ’22, volando completamente gratis.

Un’occasione da cogliere al volo poiché sarà disponibile sul sito della compagnia aerea solo dalle 15:00 di giovedì 25 novembre alla mezzanotte di venerdì 26 novembre.

Un’opportunità imperdibile per trascorre il Natale in viaggio, ma anche i seguenti mesi invernali. Il periodo giusto per prendersi una pausa portando anche un secondo passeggero e a titolo gratuito.

La promozione è applicabile alle tariffe Value Fare con più di un passeggero, su rotte selezionate verso le principali destinazioni. E se siete in cerca di consigli, ecco dove andare secondo noi di SiViaggia.

Malta è il luogo ideale per prendersi una pausa dal freddo invernale. Qui, infatti, il clima si mantiene normalmente fra minime di 4 gradi e massime di 16 o, addirittura, 18. Da queste parti il sole splende 300 giorni all’anno e il mare cristallino assume un fascino che difficilmente possiede durante le altre stagioni.

Se invece avete voglia di uscire dai confini europei potreste dirigervi a Tel Aviv in Israele, una città dalle mille facce e da girare tranquillamente a piedi, o in sella a una bici elettrica. Impossibile perdersi Jaffa (o Yafo), l’antico porto commerciale che oggi propone moltissime boutique di artigiani, negozi, caffè, bar e ristoranti in cui godere una serata indimenticabile davanti ai colori del mare.

Infine, potreste approfittare di questa offerta per regalarvi un viaggio in Italia. Per esempio, potreste salire a bordo di un velivolo per raggiungere Bologna. L’inverno, infatti, è una delle stagioni migliori per visitare la città, soprattutto sotto Natale. I portici si riempiono di vita, i negozi sono addobbati per le feste, il profumo delle caldarroste arriva ovunque e tutto il patrimonio di questo posto diventa più affascinante che mai.