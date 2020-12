Tel Aviv, Jaffa si illumina per l’Hanukkah e le vacanze di Natale

editato in: da

Ogni dicembre Jaffa, antica città israeliana situata pochi chilometri a sud di Tel Aviv, ospita per un mese le celebrazioni di Hanukkah (importantissima festività ebraica conosciuta anche come festa delle luci o dei lumi) e Natale, testimoniando così la natura multiculturale della città. E, nonostante un 2020 particolarmente complicato, anche quest’anno nell’iconica piazza dell’Orologio di Jaffa, i visitatori potranno ammirare installazioni artistiche illuminate accanto al tradizionale albero di Natale.

Decorazioni incredibili che hanno preso vita il 10 dicembre 2020 e lo saranno fino al 19 gennaio 2021. Il tutto insieme a un’enorme Hanukkiah (dal 10 al 19 dicembre) e persino una mezzaluna. Ma non solo questo, durante questi giorni, infatti, verranno proposti anche tour alla scoperta delle opere d’arte più significative della città e Yefet Street verrà appositamente decorata per i festeggiamenti.

E, a rendere l’atmosfera ancor più incantata, ci saranno diversi concerti dal vivo e in streaming, una processione motorizzata di Babbo Natale, una distribuzione di kit di decorazioni per la casa, l’illuminazione congiunta di candele insieme ai vicini e una serie di attività culturali comunitarie.

Tel Aviv, quindi, non si ferma per davvero considerando che 2 grandi installazioni artistiche sono state collocate nei pressi della Piazza dell’Orologio invitando i visitatori a interagire con loro anche se, chiaramente, nel rispetto delle linee guida del ministero della Salute.

Inoltre, 8 enormi dreidel – termine Yiddish per indicare le trottole – saranno illuminati con diversi colori, insieme a quattro “globi di neve” trasparenti. Il tutto con ancor più magia grazie a un pedale che una volta spinto farà scendere “fiocchi di neve” all’interno dell’installazione stessa. E ancora, The Yefet Gift Route, la principale via dello shopping di Jaffa, sarà decorata per tutto dicembre per celebrare i festival e le attività che si svolgeranno in collaborazione con le aziende locali dall’8 al 31 dello stesso mese.

Infine, ci saranno candele per Hanukkah in piazza Rabin e piazza Habima dal 10 al 18 dicembre. E ogni sera si terranno cerimonie di accensione proprio di queste.

Insomma, Tel Aviv è in vero fermento per l’arrivo di queste feste, considerando che durante il mese di dicembre si svolgeranno persino 60 visite guidate a piedi (con il culmine previsto per Hanukkah e Natale) di tutte le meraviglie che questa città conserva.