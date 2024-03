L’offerta imperdibile per volare a prezzi super in primavera

Fonte: iStock Memmingen

Ormai manca davvero poco alla primavera, e per molti italiani questa è l’occasione giusta per programmare una vacanza o un city break in qualche splendida località europea. Perché non approfittare dell’imperdibile offerta di Ryanair? Potete trovare voli a prezzi imbattibili, così da risparmiare sul viaggio e godervi un po’ di meritato riposo. Scopriamo i dettagli della promozione e le mete migliori per la bella stagione.

L’incredibile offerta di Ryanair

La natura si risveglia e offre uno spettacolo meraviglioso, senza contare che le prime giornate scaldate dai raggi del sole sono l’ideale per andare alla scoperta di qualche bella città d’arte o di qualche piccolo borgo dove il tempo si è fermato. State pensando di organizzare un viaggio? Allora non perdetevi l’offerta di Ryanair: prenotando entro giovedì 7 marzo 2024, potrete trovare voli a partire da soli 14,99 euro. È un’occasione unica per regalarvi una vacanza o un semplice weekend in una delle tantissime località europee che fanno parte del network della compagnia aerea low cost.

La promozione è valida solo per i voli in partenza dal 1° al 30 aprile 2024, giusto in tempo per godere delle meraviglie della primavera in giro per il mondo. Se non avete dunque idee per Pasqua, questa è proprio l’offerta che fa per voi: potrete approfittare non solo di prezzi bassissimi per viaggiare, ma anche di un periodo in cui la maggior parte delle mete non è ancora troppo affollata di turisti. Insomma, non c’è davvero momento migliore per fare le valigie e prepararsi ad un’avventura indimenticabile. Ma dove andare?

Le migliori mete per la primavera

In primavera è davvero piacevole girare per un bel centro storico, sfruttando i primi tiepidi raggi del sole e il poco affollamento. Partendo da Milano Malpensa, potete ad esempio volare a Zara, deliziosa località croata, con appena 14,99 euro. Affacciata sulle coste della Dalmazia, fu uno dei domini più importanti della Repubblica di Venezia, di cui porta ancora numerose testimonianze: sono in particolare le antiche opere fortificate ad affascinare i turisti. La possente cinta muraria, la fortezza esterna e alcune delle porte d’ingresso alla città rimaste in piedi sono oggi considerate Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Siete mai stati in Danimarca? Una delle città assolutamente da visitare è Billund, per chi vuole tornare un po’ bambino: si tratta del luogo in cui sono nati i famosissimi mattoncini Lego, ed è qui che si trovano tanti spazi dedicati all’intrattenimento. È il caso del parco tematico Legoland Billund, per tutti gli amanti delle costruzioni, è del parco acquatico Lalandia – dove c’è persino un acquodromo tropicale. Naturalmente, si può poi visitare un centro storico ricco di monumenti e di palazzi affascinanti. Potete trovare biglietti da Bologna a Billbun a partire da soli 14,99 euro.

Un’ultima meta da non lasciarsi sfuggire è Memmingen, graziosa e coloratissima città tedesca: da Napoli, potete raggiungerla a partire da appena 19,99 euro. Il suo centro storico, dove si trovano edifici risalenti al periodo romano e suggestive case a graticcio, è uno dei meglio conservati di tutto il Paese. La città è anche il punto di partenza ideale per esplorare la Baviera e i suoi antichi castelli: potete dunque organizzare una vacanza itinerante per godervi il lato più suggestivo di questa regione ricca di sorprese.