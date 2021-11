Black Friday dei viaggi: tutte le offerte imperdibili

Il venerdì pazzo degli sconti si avvicina, e siamo sicuri che non vedete l’ora di riuscire ad accaparrarvi le tanto desiderate vacanze in luoghi da sogno a prezzi stracciati. Per venirvi incontro nella ricerca dei viaggi super convenienti, abbiamo scovato per voi alcune delle offerte più imperdibili di questo Black Friday 2021, insieme ad altre novità da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Le Black Weeks del Gruppo UNA

Gruppo UNA anticipa il venerdì di shopping più atteso dell’anno e lancia una promozione speciale della durata di 2 settimane, per regalarsi un soggiorno negli hotel e resort UNA Esperienze, UNAHOTELS ed UNAWAY fino all’estate 2022.

Quest’anno la catena alberghiera propone le Black Weeks con uno sconto del 30% sulla tariffa Superflex, valido sulle prenotazioni effettuate tra il 15 novembre ed il 1° dicembre. Un’occasione da cogliere al volo per pianificare con anticipo un viaggio all’insegna della cultura e degli eventi o una trasferta di lavoro in uno degli Urban hotel firmati Gruppo UNA, situati nei principali capoluoghi italiani.

Le novità di MagicLand

MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro Sud Italia, propone prezzi mai visti per il Black Friday. Dal 22 al 28 novembre, sarà possibile assicurarsi uno degli esclusivi abbonamenti alla stagione 2022 con sconti fino al 65%. Novità assoluta di quest’anno è l’abbonamento Bronze a 44,90 euro, che potranno aggiudicarsi solo 500 persone, con ingressi dall’apertura della stagione fino all’11 di settembre 2022. Normalmente, l’abbonamento viene venduto da metà giugno a metà settembre, ma eccezionalmente con il Black Friday 2021 il periodo di validità si allunga di diversi mesi.

Nella settimana delle offerte pazze, sarà inoltre possibile acquistare a un costo di 79 euro (invece di 238) l’abbonamento congiunto di MagicLand e di Zoomarine, con ingressi illimitati all’interno dei due Parchi per tutta la stagione 2022. Inoltre, gli abbonamenti Silver e Gold saranno in promozione, a partire da 54,90 euro anziché da 89 euro. Ma le novità non finiscono qui: per la prima volta, verranno introdotte delle promozioni davvero imperdibili con i biglietti Famiglia e Amici, con pacchetti da 2 a 5 persone a partire da 39,90 euro anziché 49,90 euro.

La Catalogna lancia il “Barcellona Black Friday”

L’Ente del Turismo di Barcellona ha lanciato per la prima volta una campagna di Black Friday legata alla città di Barcellona e i suoi dintorni con un’offerta ampia e sconti significativi su voli, hotel, musei e attività culturali.

Per 4 giorni, dal 27 al 30 novembre, attraverso il sito web VisitBarcelona, si potrà accedere alla piattaforma ‘barcellonablackfriday’, su cui scoprire oltre 150 attività. Tra le occasioni imperdibili, 2 biglietti al prezzo di 1 per visite culturali e attività nel tempo libero (una volta a Barcellona non perdetevi la favolosa Boqueria), una notte in uno degli hotel più esclusivi, con Spa con 30% di sconto, visita al Museo del Barcellona Football Club in due al prezzo di un solo biglietto. E ancora, l’acquisto di un passaporto culturale (Articket) per visitare alcuni dei migliori sei musei d’arte di Barcellona, per dodici mesi a soli 17,50 euro, ma anche la possibilità di gustare la cucina d’autore con il 20% di sconto. Infine, non mancano offerte per scoprire gli splendidi dintorni della città di Gaudí.

Grazie alla collaborazione con Vueling, sarà inoltre possibile acquistare i biglietti aerei per Barcellona da qualunque aeroporto italiano con il 25% di sconto, e il volo sarà valido, così come la maggior parte delle offerte, fino al 31 dicembre 2021.

NH Hotel: vacanze scontate fino alla fine di marzo

Questo Black Friday, il gruppo NH Hotel offre fino al 40% di sconto per viaggi e vacanze da fare fino alla fine di marzo. L’offerta è valida per le prenotazioni effettuate entro il 30 novembre, con la tariffa promozionale “Black Friday Promo”, per soggiorni tra il 23 novembre 2021 e il 31 marzo 2022. Bisogna prenotare almeno 7 giorni prima della data del check-in, ricordandosi di verificare le eventuali restrizioni di viaggio nei Paesi in cui si è diretti.

L’offerta è soggetta a disponibilità e valida solo negli hotel aderenti alla “Black Friday Promo”, in qualunque momento, e comprende fino al 30% di sconto sulle prenotazioni effettuate durante il periodo promozionale di viaggio, a seconda della struttura. Per i titolari NH Rewards è previsto un ulteriore sconto del 10%, disponibile solo per prenotazioni effettuate sul sito web del gruppo o chiamando il loro Centro Prenotazioni. Infine, è prevista la cancellazione gratuita fino a 48 ore prima dell’arrivo negli hotel partecipanti in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Ungheria, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovacchia, Svizzera, Paesi Bassi e Regno Unito.

Room Mate Group, sconti fino al 30 giugno

Room Mate Group festeggia il Black Friday con sconti diretti fino al 40% su tutti i suoi hotel e strutture di appartamenti per soggiorni fino a giugno 2022. Dal 16 novembre al 1° dicembre, utilizzando il codice ‘BLACKFRIDAY’ sui siti web di Room Mate Hotels e Be Mate, sarà possibile prenotare soggiorni fino al 30 giugno 2022 in tutti gli hotel e strutture di appartamenti del gruppo in Spagna, Italia, Francia, Olanda, Turchia, Stati Uniti e Messico.

Le settimane di promozioni di Italo

Anche la compagnia ferroviaria Italo offre settimane di promozioni imperdibili, in occasione del Black Friday, con sconti del 30% sui propri treni. Per usufruirne, bisogna acquistare un biglietto entro le ore 19 del 22 novembre, utilizzando il codice promo ‘WEEKS’, per viaggiare a prezzi stracciati dal 30 novembre in Smart e Prima. I posti disponibili sono 200 mila. L’Offerta è valida in tariffa Low Cost e in tariffa eXtra, soggetta a disponibilità e non cumulabile con altre offerte.

E non mancano le novità per i passeggeri: a partire dal 12 dicembre, si può viaggiare alla scoperta delle bellezze di Genova, approfittando dei collegamenti diretti da Milano, Roma e Napoli. Oppure, andare da Milano a Udine senza cambi intermedi, passando per Treviso, Conegliano e Pordenone.

Nelle perle d’Italia con Booking e Wizz Air

I viaggiatori che prenotano entro le ore 9 del 1° dicembre 2021 sul sito di Booking, possono usufruire di sconti a partire dal 30%, disponibili su una selezione di strutture, e applicato al prezzo originale dell’alloggio (tasse, costi ed extra esclusi). L’offerta è valida per soggiorni con data di check-out fino al 30 giugno 2022 (incluso) e prevede un rimborso del 5% sulla propria prenotazione in crediti Wizz Air.

Le destinazioni interessate dalla promozione sono Roma, Firenze, Milano, Napoli, Venezia, Palermo, Verona, Catania, Siracusa, Pompei, Como e Lecce.