Aegean, voli per la Grecia a metà prezzo

editato in: da

Programmare una vacanza nel mare blu della Grecia adesso costa solo la metà. Aegean, la più grande compagnia aerea greca per numero totale di passeggeri trasportati, ha infatti lanciato una promozione imperdibile che scade il 30 luglio.

Chi vuole scoprire la Grecia e le sue isole, dunque, e ha voglia di mettersi in viaggio dal 1 settembre al 31 ottobre, può farlo già da ora usufruendo subito di sconti e riduzioni sui voli del 50%. Le offerte sono valide per tutti i voli diretti e voli coincidenza per/da Bologna, Catania, Milano, Roma, Napoli e Venezia per Grecia.

In questo modo, per raggiungere Atene dall’aeroporto di Bologna basteranno solo 31,25 euro ad andata per passeggero. Una volta qui si potrà esplorare la Capitale, andare alla ricerca delle tracce della suo passato e scoprire l’Acropoli. Oppure dirigersi in città, verso il mercatino cittadino di Monastiraki, la bellissima Piazza Syntagma e la Plaka, una delle zone più turistiche della città con le sue botteghe caratteristiche. Chi è già stato ad Atene, invece, e vuole scoprire qualche posto insolito può visitare il Giardino Nazionale, un polmone verde di circa 15,5 ettari, con animali e volatini d’ogni specie, che si trova vicino al Parlamento ellenico. Chi ama la natura, infine, apprezzerà anche una gita a Voula, appena fuori dal centro della Capitale. Con il suo lago naturale d’origine termale e le spiagge dorate, questo posto è magico e perfetto per godere di un panorama unico.

Avete voglia di passare la vostra vacanza su isola? Allora perché non approfittare dell’offerta per volare direttamente sull’isola di Skiathos? Un volo verso l’isola, dall’aeroporto di Malpensa, costa 71,15 euro a persona ad andata. Si tratta di una delle destinazioni con le più belle spiagge dell’Egeo che si dividono tra cittadine artigiane, grotte ed anfratti, ma anche monasteri, fortezze e musei. Insomma, un luogo in cui non manca proprio nulla, che unisce storia a bellezze naturali da esplorare ogni giorno, resa celebre anche per qui hanno girato il film “Mamma mia”.

Infine, con le promozioni Aegean si può volare dall’aeroporto di Napoli all’isola remota di Karpathos, nel Dodecaneso, con 67,24 euro (tariffa ad andata e per passeggero). Una volta arrivati ci si potrà abbandonare alla bellezze delle spiagge, come Poliou Patami, Damatria ed Apella, per una vacanza rilassante tra sole e mare da vivere immersi nella bellezza più assoluta di questo piccolo paradiso.