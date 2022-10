Sono colorate, affascinanti e super instagrammabili: le strade con gli ombrelli

Fonte: 123rf Agueda, la strada degli ombrelli colorati

I nostri viaggi ci insegnano che a volte, in qualsiasi posto del mondo siamo, basta una semplice passeggiata per vivere quelle che sono destinate a diventare le esperienze più belle e magiche di sempre.

Vie dello shopping, corridoi panoramici, vicoli stretti e grandi strade ci permettono di osservare da vicino le città, i borghi e le destinazioni che raggiungiamo per scorgere nuovi dettagli che ci lasciano ogni volta senza fiato.

E questo succede anche tutte le volte che ci troviamo ad attraversare quelle strade incredibili che ci invitano a volgere lo sguardo all’insù, proprio lì dove ci sono tantissimi ombrelli colorati che tingono tutto di meraviglia.

Le strade con gli ombrelli colorati

Sono inedite, bellissime e inaspettate, sono le strade con gli ombrelli colorati che troviamo in molte città di tutto il mondo. Le vediamo su Instagram, e sugli altri social network, e le inseriamo nelle tappe del nostro itinerario di viaggio per scattare le fotografie più belle delle nostre avventure.

Le strade con gli ombrelli colorati affascinano da sempre, e tutti le abbiamo attraversate almeno una volta nella vita, sia nei viaggi a lungo raggio che nelle gite fuori porta.

Perché vengono appesi gli ombrelli colorati su queste vie ce lo siamo chiesti tutti almeno una volta, la risposta sta nel fatto che, oltre a dare un tocco di colore che incanta, e che vivacizza il quartiere, gli ombrelli sono in grado di creare una piacevole ombra durante le giornate più calde e afose.

Sembra proprio che questa idea, che poi si è diffusa ovunque, sia nata ad Águeda, cittadina portoghese del distretto di Aveiro, che vanta una delle strade con gli ombrelli colorati più famosa di tutto il mondo. La prima installazione risale al 2012, in occasione del Festival di Arte e Cultura della città che si svolge ogni anno a luglio, dove è stato lanciato l’Umbrella Sky Project.

Un po’ per colorare la città per l’occasione e un po’ per rinfrescare cittadini e viaggiatori arrivati in città proprio per l’occasione, è nata quella che si è trasformata in una vera e propria mania, che ha raccolto l’entusiasmo di molti Paesi anche l’Italia.

Le strade da non perdere

Gli ombrelli, da sempre considerati oggetti fondamentali per le giornate di pioggia, si sono trasformati così in opere d’arte fluttuanti che colorano i quartieri e le vie della città, nonché nei protagonisti delle nostre istantanee più belle di viaggio.

Se state cercando un luogo super instagrammabile, per creare un feed coloratissimo sui vostri profili social, allora non vi resta che inserire nei prossimi viaggi gli indirizzi delle strade con gli ombrelli colorati più belle del mondo.

Agueda è sicuramente la protagonista assoluta di questo viaggio colorato, non solo perché risulta la pioniera di questa idea, ma anche perché il centro storico sapientemente addobbato con gli ombrelli è una vera meraviglia. Potete ammirarli e fotografarli sia nella principale via Rua Luís de Camões che nelle strade adiacenti per tutto il mese di luglio. L’installazione prosegue anche nel periodo natalizio durante il quale gli ombrelli vengono illuminati, sostituendosi alle più classiche luci di Natale.

In Italia sono tantissime le zone dove poter ammirare gli ombrelli colorati. Non solo città, ma anche grandi centri dedicati allo shopping come quello di Castel Romano Designer Outlet, alle porte di Roma. Oppure a Iglesias, cittadina situata nel territorio sud occidentale della Sardegna, ogni estate addobba Via Nuova con centinaia di ombrelli colorati e fluttuanti.

Anche Cipro ha subìto il fascino di questa mania e, con l’arrivo della stagione calda, tra le strade di Limassol e di Nicosia è possibile passeggiare sotto ombrelli coloratissimi. Lo si può fare anche a Londra, tra le strade di Camden Town dove si scorge una piccola viuzza caratterizzata da un tetto di ombrelli di mille colori. Poi c’è la deliziosa Sóller, a Maiorca, che ogni estate tinge di colore la via dello shopping adiacente a Plaça Constitució, la piazza attraversata dal tram storico della città.

Ma i luoghi dove ammirare le strade addobbate con gli ombrelli colorati, nel mondo, sono davvero tantissimi e il loro numero aumenta anno dopo anno. Il consiglio è quello di fare una ricerca, prima di partire, per vedere se nella vostra prossima destinazione di viaggio c’è una via colorata da attraversare e fotografare.