Antiparos, l’isola greca che ha dato la cittadinanza a Tom Hanks

Tom Hanks e la moglie Rita Wilson sono ufficialmente cittadini greci. Passaporto greco in mano, lo ha annunciato direttamente sui social il primo ministro della Grecia Kyriakos Mitsotakis che ha postato la foto della coppia hollywodiana che sfoggia con orgoglio i nuovi documenti.

Già nel 2019, Tom era stato insignito della cittadinanza greca da parte del presidente della repubblica ellenica Prokopīs Paulopoulos. “La Grecia è un paradiso” aveva detto proprio di recente l’attore. “sono stato in tutto il mondo, ho visto i posti più belli del mondo, ma nessuno di questi è in grado di competere. La terra, il cielo, l’acqua, ogni cosa presente lì fa bene all’anima, è un luogo di guarigione”.

Il luogo preferito dall’attore è infatti Antiparos, l’isola paradisiaca greca nel cuore dell’arcipelago delle Cicladi, dove Tom possiede anche una villa. Rita, che invece è produttrice cinematografica, è di origine greca da parte di mamma, uno dei motivi per cui sono entrambi molto legati a questo splendido Paese.

Antiparos non è una delle mete più affollate delle Cicladi, ma è molto più tranquilla della vicina Paros. Forse è perché gli ricorda l’isola di “Castaway” che per l’attore è la seconda casa.

È famosa per le sue splendide spiagge di sabbia dorata che si affacciano su un mare strepitoso, offrendo un panorama da mozzare il fiato. È una località perfetta per chi ama la tranquillità. Ma è anche la meta ideale per chi desidera cimentarsi in sport acquatici: oltre alle tante calette riparate, ottime per chi cerca il relax, ci sono delle spiagge adatte al surf, ventose al punto giusto.

L’isola però non è solamente sinonimo di turismo balneare. Ci sono tanti piccoli segreti da scoprire, come per esempio l’affascinante caverna di Antiparos, che sorge sulla collina di Ai Yiannis. Si tratta di una grotta molto famosa per le stalattiti e stalagmiti, tra le quali spicca addirittura la più antica d’Europa, risalente a circa 45 milioni di anni fa.

All’ingresso dell’antro fa la sua comparsa la piccola chiesa di Agios Ioannis Spiliotis, una pittoresca cappella bianca del XVIII secolo. Ma addentrandosi nella caverna il paesaggio si fa sempre più splendido: qui è la natura a farla da padrona.

Ma ad Antiparos si può anche semplicemente passeggiare lungo le viuzze lastricate del villaggio dell’isola, circondati dalle tipiche casette bianche sovrastate da cupole blu, che richiamano il colore del mare della Grecia.