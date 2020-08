Le mete della Grecia con pochi turisti e a basso costo

editato in: da

La Grecia segreta: 10 mete poco conosciute da esplorare

Non avete mai visitato la Grecia? Allora questo può essere il momento giusto per scoprirla, magari partendo da mete con pochi turisti e a prezzi low cost.

La terra degli Dei è una delle mete più sognate dai viaggiatori, ma non tutti conoscono le sue terre meno esplorate, dalle spiagge bellissime e solitarie. Come Karpathos, per esempio, nota anche per essere la terza isola più grande del Dodecaneso. Si tratta di una destinazione molto tranquilla, caratterizzata da spiagge sabbiose bagnate da un mare cristallino e da una natura che, per buona parte, è ancora incontaminata. Un luogo ricco di storia, non solo di mare, per scoprire antiche rovine dell’acropoli prima di rilassarsi e godere il panorama unico di questa speciale destinazione.

Qui lo svago è low cost, dai localini tipici e le osterie in riva al mare al prezzo del biglietto aereo. Grazie agli sconti promossi da Aegean Airlines, infatti, un volo da Milano Malpensa arriva a costare 71,15 euro a persona ad andata (prenotazioni fino al 10 agosto per voli dal 17 agosto fino al 31 ottobre).

Chi cerca una vacanza a basso costo può scegliere anche Ioannina, bellissima perla della Grecia. Questo magico luogo – anche nota antica cittadina dell’Impero Bizantino – sorge lungo le rive del lago Pamvotida ed è tutto da scoprire. Una meta multiculturale, vivace, ricca di storia e tradizioni che si possono ritrovare in ogni suo angolo. A partire a dalla città vecchia dove si trovano l’antico castello, le moschee e la scuola coranica, passando poi per lo storico bazar e i monasteri ortodossi. Dal parco del castello, poi, si gode di una visuale perfetta sull’isola che si trova al centro del lago: un posto dove tutto sembra essersi fermato. Il volo fino a qui, dall’aeroporto di Bologna costa 141,25 euro.

E tra i posti meno affollati e low cost della Grecia non può mancare l’isola mitologica Kythira. Si narra che proprio qui, in questa terra meravigliosa a sud del Peloponneso, nacque la dea Afrodite. Abitata da pescatori e contadini, a Kythira si può ritrovare la Grecia più autentica, fare un tuffo nel passato e vivere una vacanza in totale rilassatezza, lasciandosi ammaliare dai suoi villaggi pittoreschi che la rendono la meta perfetta per chi d’estate vuole fuggire dalla folla e dai turisti. Per arrivare qui si può prendere un volo per Atene (che da Milano Malpensa con gli sconti di Aegean costa 47,16 euro ad andata) e poi prendere un comodo traghetto diretto all’isola.