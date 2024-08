Madeira: guida completa per coprire l’isola dell’eterna primavera in Portogallo

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: iStock

Madeira, affettuosamente conosciuta come “l’Isola dell’Eterna Primavera”, è una destinazione di viaggio che cattura il cuore di chiunque la visiti. Situata nell’Oceano Atlantico al largo della costa nord-occidentale dell’Africa, questa perla del Portogallo offre una combinazione unica di natura rigogliosa, tradizione culturale e una miriade di attività per ogni tipo di viaggiatore. Inoltre, il suo clima mite tutto l’anno, la rendono una meta perfetta per staccare davvero e in qualsiasi momento dalla routine quotidiana pur rimanendo in Europa e vicino casa.

Questa guida completa esplora tutto ciò che Madeira ha da offrire, dalle attrazioni principali alle informazioni pratiche, con consigli utili per un soggiorno indimenticabile.

Funchal: cosa vedere nella capitale di Madeira

Funchal, la capitale di Madeira, è il punto di partenza ideale per esplorare l’isola. Questa città offre una combinazione affascinante di storia, cultura e modernità.

La Città Vecchia

La Zona Velha è il quartiere più antico di Funchal, dove si trovano gli edifici storici. Fino a pochi anni fa era un ex quartiere di pescatori e commercianti semi abbandonato; mentre oggi è il centro nevralgico della vita notturna di Funchal. Questo grazie ad un innovativo intervento di rigenerazione urbana che ha trasformato Rua Santa Marta e le vie vicine in una galleria a cielo aperto, e al progetto “Arte Portas Abertas” che ha voluto la decorazione dei portoni per mano di artisti locali. Una passeggiata tra questi vicoli pittoreschi offre un’immersione nella storia e nell’arte della città.

Il Mercato dos Lavradores

Una visita al Mercato dos Lavradores è d’obbligo per chi vuole immergersi nella vita quotidiana dell’isola. Qui si trovano prodotti freschi locali, fiori colorati e artigianato tipico che arrivano da tutta l’isola. È il posto perfetto per assaggiare specialità locali, inclusi la frutta tropicale e il famoso vino di Madeira Madeira (occhio però a chi propone frutta con una certa insistenza: potrebbe essere vecchia di qualche giorno!).

La Cattedrale di Funchal

Edificata per volere del Re D. Manuel I per sostituire la prima chiesa considerata troppo piccola, e inaugurata nel 1514, la Sé Catedral si trova nel centro storico della capitale ed è un capolavoro del periodo manuelino. Giunta ad oggi praticamente inalterata, con la sua facciata semplice e il portale gotico, la chiesa al suo interno custodisce un soffitto intarsiato in legno di cedro (tra i più belli del Portogallo), le pale d’altare del XVI secolo e gli azulejos del XVIII. La Cattedrale possiede inoltre tesori di grande bellezza e valore storico, alcuni dei quali sono esposti nel Museo di Arte Sacra, come la grande croce da processione d’argento dorato, donata dal Re D. Manuel I e attribuita a Gil Vicente.

I Giardini Botanici

Madeira è famosa per i suoi splendidi giardini botanici e parchi che riflettono la biodiversità unica dell’isola. Il parco Quinta do Palheiro Ferreiro e il Jardim Botânico da Madeira sono due dei giardini più visitati. Il primo, a 500 metri di altitudine ma facilmente raggiungibile in autobus, è diventato un parco pubblico, sullo stile dei parchi inglesi: la parte principale del parco è formata da una serie di giardini, tra cui il Giardino Francese, il Giardino delle Signore e il Giardino delle Rose. Opposta all’entrata principale vi è la Casa del Tè. Il Jardim Botânico da Madeira, situato a Monte, accoglie una collezione incredibile di piante esotiche, fiori e alberi, con terrazze panoramiche per viste mozzafiato sulla baia di Funchal. Il giardino botanico si raggiunge prendendo la scenografica funivia Teleférico do Funchal..

Il Teleférico e il Carro de Cesto

Una delle attrazioni più uniche di Funchal è il Teleférico, una funivia che parte dalla città e sale fino al Monte, offrendo viste spettacolari sulla città e sul mare. Una volta arrivati in cima, è possibile visitare il Monte Palace Tropical Garden, un giardino esotico con una collezione di piante rare e opere d’arte. Da qui, non si può perdere l’emozionante discesa con il Carro de Cesto, una sorta di slitta di vimini guidata da due uomini in costumi tradizionali che scivola lungo le strade ripide del Monte.

Esplorare l’Isola

Madeira è un’isola tutta da esplorare: ecco cosa non perdere.

Curral das Freiras

In soli 30 minuti di autobus da Funchal, si può raggiungere Curral das Freiras, un villaggio incastonato in un anfiteatro vulcanico, nascosto da pareti rocciose e con casette che spuntano dal verde accecante della natura incontaminata. È un luogo ideale per escursioni, per esplorare a piedi la zona percorrendo uno dei numerosi sentieri escursionisti che passano di qua, e per assaggiare specialità locali a base di castagne. Altri villaggi da visitare includono Santana, famosa per le case dal tetto di paglia, e Camacha, nota per il suo museo dedicato alla lavorazione del vimini.

Le scogliere di Cabo Girão

Nonostante sia meno famoso di altre scogliere europee, Cabo Girão, con i suoi 580 metri, è il promontorio più alto d’Europa (e il secondo più alto al mondo) e offre viste spettacolari sull’Oceano Atlantico e sulla piccola porzione di terra ai suoi piedi, coltivata con sapienza e pazienza. La terrazza panoramica Skywalk, con il suo pavimento trasparente e da brivido, è una delle attrazioni più emozionanti dell’isola.

Seixal, non solo piscine naturali

Seixal è un bel paesino che merita assolutamente una visita, noto per le sue piscine naturali e la spiaggia di sabbia e ciottoli neri, Praia da Laje. La foresta Laurissilva, nelle vicinanze, è una delle meraviglie naturali di Madeira: qui si possono affrontare alcuni percorsi escursionistici immersi nella natura incontaminata; ammirare una cascata dal belvedere di Veu da Noiva; e i più avventurosi possono cimentarsi nel torrentismo.

Punta San Lorenzo, balene e delfini

Nei pressi di Machico, l’estremità orientale di Madeira, Punta San Lorenzo è una riserva naturale bagnata da acque azzurre e battuta dai venti alisei. Questa zona può essere esplorata a piedi o in barca, con la possibilità di avvistare balene e delfini. Le escursioni in kayak sono un’altra opzione popolare; mentre i tour in barca spesso prevedono una sosta per il bagno insieme ai delfini nel loro habitat naturale.

Ecursione a Pico do Arieiro

Con i suoi 1.818 metri, Pico do Arieiro è la terza montagna più alta di Madeira e si presta a facili escursioni con viste spettacolari. Nei giorni più limpidi, si possono vedere Curral das Freiras e persino Porto Santo. Ci si può arrivare qui con un tour in jeep 4×4, per poi percorrere a piedi un breve tratto che porta alla cima. Per chi ama camminare, da qui si possono prendere i sentieri che portano al Pico das Torres e al Pico Ruivo.

Le Spiagge di Madeira

Madeira offre una varietà di spiagge sabbiose, di ghiaia o rocciose; quasi tutte attrezzate, con stabilimenti balneari che offrono sdraio e ombrelloni, cabine e docce, oltre a servizio di ristorazione. Molte spiagge sabbiose sono artificiali, create per facilitare l’accesso al mare; così come le piscine artificiali sono state create per rendere il bagno nell’oceano più sicuro e tranquillo. Le piscine naturali ” si trovano per la maggior parte nei dintorni di Funchal e Caniço (quelle di Porto Moniz sono una delle attrazioni più belle dell’isola) e sono in parte pubbliche e in parte di proprietà degli hotel di lusso che si affacciano sul mare. La mancanza di spiagge naturali a Madeira è uno svantaggio e un vantaggio allo stesso tempo: ha evitato il turismo di massa che ha colpito altre isole e permesso di mantenere e preservare un territorio davvero affascinante.

Spiagge vicino a Funchal

Vicino a Funchal, due spiagge meritano una visita: Clube Naval do Funchal e Ponta Gorda, due complessi attrezzati a cui si accede liberamente. Praia Formosa, una spiaggia di sassi verso Camara de Lobos, e Praia da Barreirinha, attrezzata e con ristoranti d’atmosfera, ella parte vecchia di Funchal, sono altre opzioni popolari.

Spiaggia sabbiosa di Calheta

La spiaggia di Calheta, sulla costa ovest dove il clima è quasi sempre favorevole, è una spiaggia artificiale con sabbia importata dal Marocco e dal Portogallo. È una spiaggia sicura, frequentata da famiglie con bambini, attrezzata con ombrelloni e sdraio a noleggio. La spiaggia è raggiungibile solo in automobile, perché non vi sono mezzi pubblici che garantiscono la tratta.

Spiagge della zona Est di Madeira

Prainhaè una bellissima spiaggia di sabbia nera, di circa 200 metri, vicino al villaggio di Caniçal, raggiungibile scendendo un sentiero non facilissimo da risalire. La spiaggia è tranquilla e non troppo affollata, ma l’acqua spesso agitata, con correnti da non sottovalutare. Sempre in zona, la spiaggia di Machico (il secondo centro urbano più grande dell’isola), con sabbia dorata, vanta invece un mare calmo grazie a una barriera rocciosa, ed è ideale per famiglie con bambini.

Spiagge della zona Nord di Madeira

Le spiagge della costa nord sono caratterizzate da acque più agitate, ideali per nuotatori esperti e viaggiatori in cerca di privacy. Praia da Lagoa, vicino a Porto da Cruz, è una spiaggia di sabbia nera molto apprezzata dai turisti. Una curiosità? Molte di queste spiagge erano rocciose, ma oggi, dopo un processo di erosione subito negli nei secoli, si presentano come spiagge di sabbia scura.

Piscine naturali a Porto Moniz

Le piscine naturali di Porto Moniz, sono state create artificialmente da rocce laviche, e sono un’esperienza unica, a cui “noi del Mediterraneo” non siamo abituati e permettono di godere dell’oceano in massima sicurezza. Come quelle delle Canarie, si tratta di vasche che si riempiono di acqua marina a ridosso dell’oceano, placando la violenza delle onde. Non sono le uniche piscine naturali dell’isola, ma sono considerate le più belle. Oltre alle piscine, Porto Moniz merita per una passeggiata in centro, sul lungomare ed è un’ottima base per escursioni nei dintorni.

Fonte: iStock

I musei di Madeira

A Madeira ci sono tanti musei da visitare, anzi tantissimi.

Museo di Arte Sacra

Il Museo di Arte Sacra di Funchal ospita una collezione impressionante di arte religiosa, tra cui dipinti, sculture e manufatti dal XV al XIX secolo. È situato in un antico palazzo vescovile e offre un affascinante sguardo sulla storia ecclesiastica dell’isola.

Madeira Story Centre

Questo museo interattivo a Funchal racconta la storia di Madeira, dalle sue origini vulcaniche alla colonizzazione portoghese e oltre. È un’ottima tappa per comprendere il contesto storico e culturale dell’isola.

Museo Quinta das Cruzes

Situato in una storica villa coloniale, il Museo Quinta das Cruzes espone una collezione di mobili, ceramiche e arti decorative. I giardini circostanti e la cappella annessa completano l’esperienza.

Museu CR7

Per gli appassionati di calcio, il Museu CR7 a Funchal è dedicato a Cristiano Ronaldo, il famoso calciatore nativo dell’isola. Il museo espone trofei, memorabilia e racconta la carriera del campione.

Museo delle Balene

Situato a Caniçal, il Museo delle Balene offre un approfondimento sulla storia della caccia alle balene a Madeira e la transizione verso la conservazione marina. Esposizioni interattive e modelli a grandezza naturale rendono la visita istruttiva e coinvolgente.

Museo della Fotografia

Il Museo della Fotografia di Madeira, situato in un edificio storico nel centro di Funchal, ospita una collezione di fotografie che documentano la vita sull’isola nel corso dei secoli. È un luogo affascinante per vedere come Madeira è cambiata nel tempo.

Museu Etnográfico da Madeira

Questo museo situato a Ribeira Brava offre uno sguardo approfondito sulla vita rurale e le tradizioni dell’isola, con esposizioni che includono attrezzi agricoli, costumi tradizionali e oggetti di uso quotidiano.

Wine Tour e Degustazioni in Cantina

Il vino di Madeira è uno dei prodotti tipici più famosi dell’isola, rinomato per il suo sapore unico e la sua storia e leggenda. Ne esistono quattro diversi tipi, dal più dolce al più secco e il classico viene abbinato con il cioccolato, con dolci al cucchiaio e con i formaggi. Diverse cantine organizzano visite, tour guidati e degustazioni.

Gita fuori porta

Per chi ha più tempo a disposizione, ci sono almeno due escursioni fuori isola da fare.

Ilhas Desertas

Le Ilhas Desertas sono tre delle cinque isole disabitate che fanno parte dell’arcipelago Madeira. Si tratta di Ilhéu Chão, Deserta Grande e Bugio, protette in una unica riserva naturale. Qui, con un po’ di fortuna, si può vedere nel suo habitat naturale la foca monaca. I più comuni tour in barca a vela e catamarano propongono la visita con trekking dell’isola Deserta Grande, eventualmente con sosta per fare snorkelling e kayak. Le altre isole disabitate dell’arcipelago, le Ilhas Selvagens, sono più complicate da visitare, anche loro protette e importanti luoghi di nidificazione di uccelli marini, considerate un santuario ornitologico. A seconda della stagione sono comunque organizzati tour anche per queste isole più remote.

L’alternativa: Porto Santo

Porto Santo, chiamata anche Ilha Dourada, isola d’oro, è la miglior destinazione per gli amanti delle spiagge sabbiose. Con una costa lunga 30 km e una spiaggia lunga 8, è ideale per rilassarsi e godersi tramonti mozzafiato, immersi in una baia dorata bagnata da acque cristalline e calde. Porto Santo si trova a circa 50 km da Madeira e si raggiunge con una traversata in traghetto di due ore e mezzo o in venti minuti di aereo: può essere una destinazione piacevole anche solo per un paio di notti.

Fonte: iStock

Info pratiche

Quando andare a Madeira

Grazie al suo clima mite, Madeira è una destinazione visitabile tutto l’anno. Tuttavia, ci sono alcuni periodi particolarmente consigliabili. La primavera, da marzo a maggio, è uno dei periodi migliori, con temperature piacevoli e la fioritura dei giardini. È anche il periodo in cui si svolge il Festival delle Fiori, un evento imperdibile. L’estate, da giugno ad agosto, è la stagione più turistica ovviamente. Chi apprezza un buon bicchiere di vino non può che scegliere il mese di settembre, durante il quale si tiene la festa della vendemmia del vino Madeira, importante celebrazione di uno dei prodotti più emblematici dell’isola.

Come arrivare a Madeira

Madeira è facilmente raggiungibile con voli diretti dalla maggior parte delle principali città europee. L’aeroporto internazionale di Madeira, che dal 2019 ha preso il nome di Cristiano Ronaldo International Airport (FNC), si trova a circa 20 minuti di auto dalla capitale dell’isola. I voli sono frequenti, soprattutto durante l’alta stagione turistica, e molte compagnie aeree offrono collegamenti regolari. Una volta arrivati, è possibile noleggiare un’auto per esplorare l’isola in autonomia. Le strade sono ben mantenute e le indicazioni stradali sono chiare, rendendo facile muoversi. In alternativa, ci sono numerosi servizi di taxi e navette disponibili, oltre a un’efficiente rete di autobus che copre la maggior parte delle aree turistiche.