Ischia, splendido set della serie Tv “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino

Ischia, la perla dell’arcipelago campano. Foto

Ischia, la perla dell’arcipelago campano, è un set naturale molto apprezzato dai registi alla ricerca di location suggestive dove ambientare film o serie Tv. Senza andare troppo indietro nel tempo, qui sono stati girati i film “Il Talento di Mr. Ripley” di Anthony Minguella nel 1999 e “Il Paradiso all’improvviso” con Leonardo Pieraccioni nel 2003, serie Tv come “L’amica geniale“, tratta dai romanzi di Elena Ferrante e, in ultimo, “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino del 2018 che è sia film sia serie televisiva.

Il film campione d’incassi racconta le vicende di una famiglia riunita su un’isola – Ischia – per festeggiare le nozze d’oro dei nonni e costretti a rimanerci a lungo per via di una mareggiata. La serie in otto episodi vede tra i protagonisti anche la cantante Emma Marrone.

Per chi Ischia la conosce bene, nel film e nella serie si possono riconoscere benissimo alcuni luoghi molto famosi. A partire a Casamicciola Terme, Nord dell’isola, dove si trova il porto turistico. Qui la popolazione ha da sempre sfruttato le fonti termali di Casamicciola, rendendo famosa questa località per la qualità delle acque.

Delizioso è il piccolo borgo di pescatori di Sant’Angelo Ischia che si vede in alcune scene. È il caratteristico borgo mediterraneo con le case colorate inerpicate sul costone di tufo del monte, addossate le une alle altre e affacciate sul meraviglioso mare di Ischia. La sua piazzetta (protagonista spesso di “A casa tutti bene”), aperta sul porticciolo, è un’isola pedonale e luogo di ritrovo grazie ai numerosi negozi e locali con i tavolini all’aperto, spesso pieni di turisti che si godono la pace e la tranquillità del borgo. Nella Torre, la parte superiore dell’isolotto, anticamente sorgeva la chiesetta dedicata all’Arcangelo Michele che ha dato il nome al borgo.

Inconfondibile è poi il Castello Aragonese, gioiello di Ischia che sorge su un isolotto di origine vulcanica, testimone di tutte le civiltà che sono passate da questo meraviglioso lembo di terra. Questa spettacolare fortezza non è altro che una fortezza costruita sull’isolotto di fronte a Ischia, un avamposto strategico per la difesa dell’isola.