New York e Savannah si aggiungono, nella quinta stagione disponibile dall'11 giugno su Netflix, ai luoghi in cui è girata la serie tratta dai romanzi di Sherryl Woods

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Ufficio stampa Netflix/iStock Le location di "Il colore delle magnolie 5" - In foto Savannah (Georgia)

Chi ha seguito le precedenti stagioni ritroverà sullo schermo quello speciale mix di gossip, amicizia, amore e legami familiari che l’ha resa tanto amata. Che dire, invece, delle location di Il colore delle magnolie 5? Tra i luoghi dov’è stata girata la quinta stagione della serie Netflix ispirata ai romanzi di Sherryl Woods, disponibile sulla piattaforma dall’11 giugno 2026, ce ne sono di già noti ai fan, ma anche di nuovi: scopriamoli insieme.

Di cosa parla

La quinta stagione de Il colore delle magnolie riprende esattamente da dove si era interrotta la precedente. Dopo il matrimonio con Cal, Maddie (JoAnna Garcia Swisher) ha ricevuto una proposta di lavoro a New York che le permetterebbe di realizzare finalmente il sogno di sempre di ricoprire un ruolo prestigioso nell’editoria.

Le cose tra Dana (Brooke Elliott) e il marito Ronnie continuano a non andare per il verso giusto, anzi, il rapporto tra i due sembra farsi sempre più irrecuperabile. Anche Helen (Heather Headley) comincia ad avere dei dubbi su Erik, l’uomo che sta per sposare. Non manca, insomma, ne Il colore delle magnolie 5 quella forte componente sentimentale e allo stesso tempo di suspence che ha reso la serie tanto amata.

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Dov’è stata girata la serie

A parte Covington e altri dintorni di Atlanta, che da sempre rappresentano sullo schermo la cittadina fittizia di Serenity dov’è ambientata la storia, le location di Il colore delle magnolie 5 inevitabilmente rispecchiano i cambiamenti che stanno avvenendo nelle vite delle tre protagoniste. Per questa nuova stagione la produzione si è spinta a girare anche a New York e Savannah.

New York

Le scene nella Grande Mela sono tra quelle che aprono la quinta stagione de Il colore delle magnolie. Dana e Helen vanno a trovare Maddie, appena trasferitasi a New York per via del nuovo lavoro. Le tre amiche si concedono una serie di esperienze tipicamente newyorkesi come fare shopping in boutique alla moda, andare a vedere un musical, bere margarita sul roof top di un bar chic.

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Sullo sfondo delle avventure newyorkesi delle tre donne c’è ovviamente Manhattan, perfettamente riconoscibile con i suoi grattacieli, i suoi negozi e locali frequentati ogni giorno dalla gente del posto e attrazioni imperdibili per chi è in viaggio a New York.

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Una di queste, il Central Park è tra le location della serie più simboliche: Maddie porta le amiche a visitarlo perché è diventato presto uno dei suoi posti preferiti della città e più di tutto lo è diventato la statua di Alice nel paese delle meraviglie, che si trova al suo interno.

Il gruppo bronzeo, commissionato da un filantropo locale in memoria della moglie che era solita leggere le storie di Lewis Carroll con i figli, mostra Alice seduta su un fungo gigante con attorno gli altri personaggi del racconto: Bianconiglio, lo Stregatto, il Cappellaio Matto (che ha i lineamenti dell’uomo che ha commissionato la statua, mentre c’è chi dice che quelli di Alice ricordino una delle figlie).

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Ogni giorno migliaia di visitatori scattano foto alla statua di Alice nel paese delle meraviglie a Central Park e non si contano i bambini che provano ad arrampicarvisi: la statua è stata progettata apposta per permetterlo in sicurezza. Per le protagoniste de Il colore delle magnolie rappresenta soprattutto un monito a inseguire sempre i propri sogni, anche quando questo significa saltare nell’ignoto della tana del Bianconiglio: così ha spiegato il creatore della serie, Sheryl J. Anderson, alla stampa svelando che la statua è anche una delle sue attrazioni preferite a New York.

Savannah

A Savannah le tre amiche festeggiano l’addio al nubilato di Helen: la città, una delle più antiche ed ex capitale della Georgia, è stata scelta a rappresentare certe atmosfere romantiche degli stati del Sud.

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Ciò è vero soprattutto per River Street, la via che costeggia il Savannah, dove si può passeggiare godendosi la vista sul fiume, fermarsi in uno dei tanti localini aperti fino a tarda notte o curiosare all’interno di quelli che un tempo erano magazzini di cotone e ora sono botteghe che vendono manufatti locali.

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Non meno romantica è l’esperienza di un giro in battello: quello storico è il Belle che collega il centro, dove vale la pena fare una passeggiata tra le numerose piazze e chiese che raccontano il passato della città, con Hutchinson Island.

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Un tempo utilizzati per coltivare frutta e ortaggi, ma anche per difendere le dimore delle famiglie più ricche dal caldo e come luoghi di socializzazione anche i numerosi giardini di Savannah, come il giardino di Lafayette Square, sono tra gli angoli più romantici della città.

I dintorni di Atlanta

Tra le location di Il colore delle magnolie 5 tornano infine quelle utilizzate anche nelle precedenti stagioni per dar vita alla cittadina di Serenity. Come più volte in questi anni hanno chiarito dalla produzione, infatti, il luogo dove vivono – o per lo meno, visti i fatti dell’ultima stagione, dove hanno vissuto gran parte della loro vita – Maddie, Dana, Helen e gli altri personaggi che gravitano loro intorno non esiste nella realtà: quelli che compaiono sullo schermo sono scorci di diversi centri in Georgia, nei dintorni di Atlanta.

Covington

A Covington, una tranquilla cittadina con meno di 15 mila abitanti, si sono concentrate la maggior parte delle riprese di questa e delle precedenti stagioni. Visitandola, i fan delle serie non faticherebbero a riconoscere è l’iconica torre con l’orologio: è il Newton County Courthouse, realizzato alla fine dell’Ottocento in stile Secondo Impero e per molto tempo sede della corte locale.

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L’edificio dallo stile vagamente greco dove ha sede la Corner Spa è quello di uno degli uffici legali più grandi della città. A Covington si trova anche il ristorante di Dana, il Sullivan’s: nella realtà si chiama Mystic Grill, serve pietanze alla griglia ed è stato usato come set anche per alcune scene di The Vampire Diaries.

Decatur

La chiesa luterana dove si raccolgono molti abitanti di Serenity per partecipare a momenti di preghiera collettiva o seguire la scuola biblica si trova a Decatur, altro centro dell’area metropolitana di Atlanta tra le location: la Oakhurst Presbyterian Church, con le sue grandi vetrate colorate, è effettivamente un luogo di aggregazione per la comunità locale oltre che una delle principali attrazioni della città.

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McDonough

Alla Henry County Middle School di McDonough sono state girate le scene all’interno e sul campo di baseball della Serenity High School. Chi per qualsiasi ragione abbia frequentato questa tranquilla cittadina da 30 mila abitanti a 40 minuti da Atlanta non stenterà a riconoscerne sullo schermo anche la downtown.

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