Cercasi tata disperatamente, le location del nuovo film mostrano il volto incantevole del Trentino

Il film con Elena Radonicich, Giorgio Pasotti e Neri Marcoré, in arrivo su Rai 1, è stato girato in luoghi tra i più incantevoli e simbolici del Trentino

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Virginia Dara

Giornalista & Content Writer

Giornalista specializzata in culture digitali e SEO Content Writer, ama scrivere di libri, serie TV, film e tutto ciò che riguarda il lifestyle.

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Cercasi tata disperatamente, le location del nuovo film mostrano il volto incantevole del Trentino
Ufficio stampa Trentino Film Commision/iStock
Le location di "Cercasi tata disperatamente" - In foto una vista di Trento

Il 24 maggio 2026 torna su Rai 1 la collana Purché finisca bene: ad andare in onda in prima serata è un film per la Tv di Laura Chiossone con un cast eccezionale di cui fanno parte, oltre alla protagonista Elena Radonicich, anche Giorgio Pasotti e Neri Marcoré. Scopriamo insieme le location di Cercasi tata disperatamente.

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