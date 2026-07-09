Arriva su Netflix il reboot della serie Anni Settanta "La casa nella prateria" ispirata ai romanzi e alla storia vera di Laura Ingalls Wilder: è ambientata in luoghi straordinari

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Ufficio stampa Netflix/iStock Le principali location di "La casa nella prateria" - In foto le Grandi Praterie canadesi

Tra le serie Tv più attese dell’estate 2026 c’è senza dubbio il reboot de La casa nella prateria. Ispirata alla vita e ai romanzi semi-autobiografici della scrittrice e pioniera Laura Ingalls Wilder, questa novità Netflix, disponibile sulla piattaforma dal 9 luglio, è un omaggio a uno degli sceneggiati televisivi più amati e più visti di sempre: la serie degli Anni Settanta, firmata da Michael Landon, ad oggi conta nove stagioni, più di duecento episodi e un numero imprecisato di riprogrammazioni (con un po’ di fortuna si può ancora beccare in Tv qualche episodio de La piccola casa nella prateria).

Rispetto a quella originale, diversi sono il cast, il taglio narrativo e – un po’ a sorpresa – anche le location di La casa nella prateria: scopriamo insieme dov’è ambientata.

Di cosa parla

Nella prima stagione de La casa nella prateria, la famiglia Ingalls si avventura a Independence in Arkansas, estremo Ovest degli Stati Uniti. Direttamente dalla voce della protagonista, Laura (Alice Halsey), conosciamo le speranze che animano i pionieri, ma anche le innumerevoli difficoltà che sono costretti ad affrontare mentre inseguono il sogno di una nuova casa.

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Incendi, lupi, febbri misteriose sono solo alcuni tra gli imprevisti a cui Laura, Ma (Crosby Fitzgerlad), Pa (Luke Bracey), Mary (Skywalker Hughes) e il fido cane Jack devono far fronte mentre, accanto a loro, una famiglia Osage – vera novità del reboot Netflix de La casa nella prateria – mostra l’altro lato della medaglia, ossia come l’arrivo dei coloni sconvolse la vita delle popolazioni native.

Dov’è stata girata la serie

La produzione della nuova serie Netflix non è tornata nei luoghi di Laura Ingalls Wilder come fece, a suo tempo, Michael Landon. Ad essere scelto era stato il Minnesota e, in particolare, la comunità di Walnut Grove sulle rive del Plum Creek, che fu il primo insediamento a Ovest della famiglia Ingalls. Come set de La casa nella prateria è stata scelta piuttosto una zona strategica sul piano logistico e per quanto riguarda le facility cinematografiche, ma non per questo meno interessante dal punto di vista naturalistico: quella delle Canadian Prairies (le Grandi Praterie canadesi).

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La provincia di Manitoba e le Grandi Praterie canadesi

Tra le località dov’è stato girato il reboot de La casa nella prateria c’è più nello specifico il Manitoba: una provincia del Canada centro-occidentale famosa per le immense distese di grano, i boschi di acero, le grandi praterie, i laghi, parchi nazionali tra i più importanti dell’intera nazione e spazi aperti a perdita d’occhio dove non è difficile avvistare orsi, linci e altra fauna tipica del posto.

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Fuori dalle rotte turistiche classiche, insomma, la zona delle Grandi Praterie canadesi è un’ottima destinazione – da raggiungere anche in treno, grazie a tratte ferroviarie tra le più spettacolari del Canada – per ritrovare il contatto con la natura e un ritmo di vita più lento e, per la gioia dei più nostalgici, più simile a quello di una volta.

Non mancano angoli dove il tempo sembra essersi letteralmente fermato. È così a Cooks Creek, comunità rurale nella municipalità di Springfield che compare tra le location come ai tempi dei pionieri: un luogo in cui la vita gravita ancora tutto intorno alle due chiese e alla casa comunale.

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Winnipeg

La vita scorre più vivace a Winnipeg, capitale del Manitoba dove sono state girate alcune scene della nuova serie. Non è immediato immaginarsi che dal vuoto delle Grandi Praterie canadesi possa ergersi all’improvviso una città così viva e all’avanguardia, molto conosciuta anche all’estero per esempio per l’interessante scena musicale e per l’ampia varietà di localini che offrono musica dal vivo di qualsiasi genere.

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Tappe da non perdere in città sono lo storico mercato, The Forks, dove assaggiare piatti della cucina locale (mais, zucca e bacche sono tra gli ingredienti chiave) e acquistare prodotti tipici e manufatti aborigeni e l’Exchange District dove andare alla scoperta della storia della città e dell’intera provincia, a partire dalle sue origini francofone.

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I più amanti delle attività outdoor non dovrebbero perdersi l’opportunità di pescare enormi pescegatto (gli esemplari più grossi possono arrivare a pesare fino a dieci chili) nel Red River che attraversa la città o, in autunno, di ammirare i colori del foliage tra praterie e boschi che circondano la città. Da Winnipeg si raggiungono facilmente alcuni dei più importanti parchi nazionali e riserve naturali del Canada dove, con un po’ di fortuna, si può avvistare l’orso polare.