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Ufficio stampa Netflix/iStock Le location di "Oasis Resort" - In foto un panorama di Tenerife

Il 19 giugno 2026 arriva su Netflix una serie spagnola molto attesa in cui drammi adolescenziali, atmosfere estive, scomparse misteriose e situazioni dense di tensione si mixano sullo sfondo di una natura lussureggiante e destinazioni turistiche davvero esclusive: scopriamo insieme le location di Oasis Resort.

Di cosa parla

L’Oasis Resort è il resort più lussuoso di Tenerife progettato perché i clienti, persone facoltose che arrivano da tutto il mondo, possano godersi le vacanze tra spiagge private, servizi VIP e un piano di sicurezza – apparentemente – impeccabile. Così ha fatto anche un gruppo di ragazzi che si conoscono tempo: tra i protagonisti della serie ci sono attori ben noti del piccolo schermo come Paco Tous (La casa di carta), Verónica Sánchez (La scuola dei misteri), Alicia Borrachero, Mercedes Sampietro, Berta Castañé (Il segreto).

Quando una ragazza misteriosamente scompare, la polizia fa irruzione per le indagini e nessuno può allontanarsi dal resort all’interno del gruppo emergono tensioni, nodi mai risolti e segreti insospettabili vista l’amicizia di lungo corso.

Ufficio stampa Netflix

Dov’è stata girata la serie

La produzione (Bambú Producciones) ha confermato di aver girato Oasis Resort a Tenerife tra i numerosi villaggi turistici, hotel e strutture ricettive di lusso che la popolano e gli scorci naturali mozzafiato della più grande delle Isole Canarie.

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I resort di lusso

L’Oasis Resort, che con le sue facility di lusso fa da sfondo alle vicende misteriose della nuova serie Netflix, nella realtà non esiste. È chiaramente ispirato, però, alla crescente offerta di ospitalità di lusso che c’è sull’isola e su cui Tenerife sembra puntare sempre di più per arginare il turismo di massa.

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Per girare le scene della serie sono stati utilizzati come set diversi luxury resort e villaggi turistici a cinque stelle con le loro spiagge private, gli ombrelloni in stile boho-chic, le piscine appartate dove godersi il tramonto o un bagno di notte, i campi da golf e ogni altro genere di intrattenimento: l’atmosfera è un po’ quella di The White Lotus.

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Tra le location di Oasis Resort chi è già stato sull’isola non faticherà a riconoscere alcune delle più belle spiagge di Tenerife: la componente teen drama della nuova serie Netflix non poteva non incidere sulla scelta di zone costiere dell’isola molto amate dai turisti, soprattutto i più giovani, per la movida e per l’atmosfera vacanziera e festosa che si respira tutto l’anno.

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Punta de Rasca e il faro di Arona

Le Canarie, però, non sono solo spiagge bianche e assolate e acqua cristallina, come si ha modo di rendersi conto meglio con un po’ di tempo a disposizione da dedicare al trekking, a un’escursione su El Teide o alla scoperta delle piscine naturali più belle di Tenerife. Ci sono angoli dell’isola, i più incontaminati e ancora fuori dalle principali rotte turistiche, in cui la natura si mostra in tutta la sua maestosità.

Sono angoli come Punta de la Rasca dov’è stata girata Oasis Resort e in particolare alcune scene di esterni ad alta drammaticità: non va dimenticato che la serie è pur sempre un thriller. Questa riserva naturale nel comune di Arona è caratterizzata da un paesaggio quasi lunare, formatosi nel corso di milioni di anni per il deposito di lava e colate basaltiche. La costa frastagliata, interrotta da calette rocciose e poco frequentate, aggiunge drammaticità al paesaggio.

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Lo stesso fa il faro che si erge solitario sul paesaggio vulcanico e che per anni – è stato costruito alla fine dell’Ottocento e restaurato negli Anni Settanta del Novecento – ha fatto da guida alle imbarcazioni che costeggiavano la costa meridionale di Tenerife. Oggi, un po’ come tutta l’area, è frequentato soprattutto da appassionati di trekking ma è un punto ideale anche per fare birdwatching: oltre alle più comuni specie migratorie, qui è facile avvistare il falco della regina e il corvo imperiale.