Oasis Resort, le location della serie Netflix raccontano il lato glam e incontaminato di Tenerife

Ambientata in un resort di lusso, l'Oasis Resort appunto che nella realtà però non esiste, la nuova serie spagnola in arrivo su Netflix è stata girata interamente alle Canarie

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Virginia Dara

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Giornalista specializzata in culture digitali e SEO Content Writer, ama scrivere di libri, serie TV, film e tutto ciò che riguarda il lifestyle.

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Oasis Resort, le location della serie Netflix raccontano il lato glam e incontaminato di Tenerife
Ufficio stampa Netflix/iStock
Le location di "Oasis Resort" - In foto un panorama di Tenerife
Quali sono le location di Oasis Resort? Chi sono gli attori di Oasis Resort? Come raggiungere Tenerife?

Il 19 giugno 2026 arriva su Netflix una serie spagnola molto attesa in cui drammi adolescenziali, atmosfere estive, scomparse misteriose e situazioni dense di tensione si mixano sullo sfondo di una natura lussureggiante e destinazioni turistiche davvero esclusive: scopriamo insieme le location di Oasis Resort.

Di cosa parla

L’Oasis Resort è il resort più lussuoso di Tenerife progettato perché i clienti, persone facoltose che arrivano da tutto il mondo, possano godersi le vacanze tra spiagge private, servizi VIP e un piano di sicurezza – apparentemente – impeccabile. Così ha fatto anche un gruppo di ragazzi che si conoscono tempo: tra i protagonisti della serie ci sono attori ben noti del piccolo schermo come Paco Tous (La casa di carta), Verónica Sánchez (La scuola dei misteri), Alicia Borrachero, Mercedes Sampietro, Berta Castañé (Il segreto).

Quando una ragazza misteriosamente scompare, la polizia fa irruzione per le indagini e nessuno può allontanarsi dal resort all’interno del gruppo emergono tensioni, nodi mai risolti e segreti insospettabili vista l’amicizia di lungo corso.

Arriva su Netflix "Oasis Resort": una nuova serie spagnola metà teen drama e metà thriller
Ufficio stampa Netflix
Una scena della nuova serie Netflix “Oasis Resort”

Dov’è stata girata la serie

La produzione (Bambú Producciones) ha confermato di aver girato Oasis Resort a Tenerife tra i numerosi villaggi turistici, hotel e strutture ricettive di lusso che la popolano e gli scorci naturali mozzafiato della più grande delle Isole Canarie.

La nuova serie Netflix "Oasis Resort" è interamente girata alle Canarie
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Le Canarie sono un paradiso estivo

I resort di lusso

L’Oasis Resort, che con le sue facility di lusso fa da sfondo alle vicende misteriose della nuova serie Netflix, nella realtà non esiste. È chiaramente ispirato, però, alla crescente offerta di ospitalità di lusso che c’è sull’isola e su cui Tenerife sembra puntare sempre di più per arginare il turismo di massa.

È ambientata in un resort di lusso a Tenerife la nuova serie Netflix Oasis Resort
Ufficio stampa Netflix
Una scena della nuova serie Netflix ambienta all’Oasis Resort (che nella realtà non esiste)

Per girare le scene della serie sono stati utilizzati come set diversi luxury resort e villaggi turistici a cinque stelle con le loro spiagge private, gli ombrelloni in stile boho-chic, le piscine appartate dove godersi il tramonto o un bagno di notte, i campi da golf e ogni altro genere di intrattenimento: l’atmosfera è un po’ quella di The White Lotus.

Ecco dov'è stata girata "Oasis Resort", la serie Netflix dell'estate
Ufficio stampa Netflix
È ispirato ai veri resort di lusso di Tenerife l’Oasis Resort della nuova serie Netflix

Tra le location di Oasis Resort chi è già stato sull’isola non faticherà a riconoscere alcune delle più belle spiagge di Tenerife: la componente teen drama della nuova serie Netflix non poteva non incidere sulla scelta di zone costiere dell’isola molto amate dai turisti, soprattutto i più giovani, per la movida e per l’atmosfera vacanziera e festosa che si respira tutto l’anno.

"Oasis Resort", la nuova serie Netflix, è girata in diverse località costiere di Tenerife
Ufficio stampa Netflix
Molte località costiere di Tenerife sono riconoscibili nelle scene di “Oasis Resort”

Punta de Rasca e il faro di Arona

Le Canarie, però, non sono solo spiagge bianche e assolate e acqua cristallina, come si ha modo di rendersi conto meglio con un po’ di tempo a disposizione da dedicare al trekking, a un’escursione su El Teide o alla scoperta delle piscine naturali più belle di Tenerife. Ci sono angoli dell’isola, i più incontaminati e ancora fuori dalle principali rotte turistiche, in cui la natura si mostra in tutta la sua maestosità.

Sono angoli come Punta de la Rasca dov’è stata girata Oasis Resort e in particolare alcune scene di esterni ad alta drammaticità: non va dimenticato che la serie è pur sempre un thriller. Questa riserva naturale nel comune di Arona è caratterizzata da un paesaggio quasi lunare, formatosi nel corso di milioni di anni per il deposito di lava e colate basaltiche. La costa frastagliata, interrotta da calette rocciose e poco frequentate, aggiunge drammaticità al paesaggio.

Tra le location di "Oasis Resort" molte si trovano sulla costa meridionale di Tenerife
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Tratti incontaminati della costa di Tenerife

Lo stesso fa il faro che si erge solitario sul paesaggio vulcanico e che per anni – è stato costruito alla fine dell’Ottocento e restaurato negli Anni Settanta del Novecento – ha fatto da guida alle imbarcazioni che costeggiavano la costa meridionale di Tenerife. Oggi, un po’ come tutta l’area, è frequentato soprattutto da appassionati di trekking ma è un punto ideale anche per fare birdwatching: oltre alle più comuni specie migratorie, qui è facile avvistare il falco della regina e il corvo imperiale.

C'è anche un famoso faro tra i posti dov'è stata girata "Oasis Resort"
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L’iconico faro di Punta de la Rasca

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