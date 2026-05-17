Il film di Ken Are Bongo in arrivo su Rai 1 e RaiPlay il 17 maggio è stato girato in due luoghi diametralmente opposti: Napoli e la Finlandia del Nord

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Ufficio stampa RAI/iStock Le location di "Lapponia I love iù" - In foto un paesaggio innevato della Finlandia del Nord

Le location di Lapponia I love iù sembrano ricordarci che, a volte, il modo migliore per ritrovare se stessi è perdersi: meglio se nel bel mezzo della natura. Il film del regista sami Ken Are Bongo, in onda in prima serata su Rai 1 il 17 maggio e disponibile dalla stessa data anche su RaiPlay, è girato infatti per buona parte tra la natura brulla della Finlandia del Nord.

Di cosa parla

Il protagonista Carmine Esposito, interpretato da Erasmo Genzini, appartiene a una famiglia napoletana molto vicina alla criminalità. Insieme agli amici Antonio ed Enzo ha cominciato presto con furti e rapine. Un giorno, però, qualcosa va storto: i tre derubano per sbaglio un boss della camorra e, se non vogliono rischiare la vita, devono restituire i soldi che non hanno più.

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È in questo frangente che Carmine scopre che il fratello, allontanato da tempo della famiglia perché ha denunciato e fatto arrestare il padre, morendo gli ha lasciato in eredità una villa in Finlandia. Il testamento prevede però che, per poter riscuotere l’eredità, Carmine passi almeno due mesi nella casa: sono lunghi giorni in cui, lontano da Napoli e a contatto con una cultura completamente diversa, Carmine impara a conoscere meglio il fratello e la sua storia. Soprattutto si innamora di Maren Elle (Sissi Jomppanen), una ragazza sami che alleva renne e per cui sarà disposto a mettere in discussione ciò in cui ha tanto creduto fin lì.

Dov’è stato girato il film

Lapponia I love iù è ambientato, seguendo le esigenze della trama, tra Napoli e la Finlandia del Nord.

Napoli

La Napoli che la produzione ha scelto di portare sullo schermo è la città che abbiamo imparato a conoscere grazie ai tanti film e serie TV girati nel capoluogo campano (da Mare Fuori a Rosa elettrica): la Napoli dei vicoli del centro storico dove la bellezza millenaria della città si scontra con dinamiche crude come faide tra famiglie rivali e lotte di baby gang camorriste.

La Finlandia del Nord

Più interessanti, anche perché non si vedono spesso sullo schermo, risultano così le location di Lapponia I love iù finlandesi. La zona più a Nord della Finlandia può apparire una meta estrema, ma sa ripagare con paesaggi unici, un contatto con la natura incontaminata difficile da trovare altrove ed esperienze altrettanto uniche.

Come assistere all’aurora boreale, visibile in questa zona da fine agosto ai primi di aprile, o alla notte senza notte (o sole di mezzanotte), fenomeno tipico della stagione estiva. Vedere il cielo che improvvisamente si colora di verde o il sole che non tramonta mai sono tra le esperienze più emozionanti che si possono vivere in viaggio.

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Tutto l’anno comunque la Finlandia del Nord offre agli amanti della natura paesaggi incontaminati, silenzio e la possibilità di fuggire dal tran tran quotidiano. I numerosi parchi nazionali, come il Parco Nazionale Lemmenjoki o il Parco Nazionale Pallas-Yllästunturi, sono perfetti per delle escursioni a piedi o in bici soprattutto se si sta cercando qualcosa da fare in Finlandia d’estate o un posto dove respirare l’aria più pulita al mondo.

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Chi stia cercando qualcosa di più rilassante non può non provare le famose saune finlandesi o il tuffo nel ghiaccio (o ice swimming), considerato capace di tonificare i muscoli e più in generale di importanti benefici per la pelle e l’intero organismo.

Una visita a Rovaniemi, che è di fatto la capitale della Lapponia finlandese, aiuta a immergersi come prova a fare il protagonista di Lapponia I love iù nella cultura e nelle tradizioni del posto. La vera e propria devozione dei finlandesi per le festività invernali, per esempio, fa sì che in Lapponia si respiri aria di Natale tutto l’anno e che ci si possa persino candidare a lavorare come elfi.

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Un’esperienza decisamente unica è incontrare il popolo Sami: l’unica popolazione indigena ancora esistente nell’Unione Europea di cui fa parte anche Maren, la ragazza di cui si innamora Carmine e a cui con ogni probabilità è dedicato il Lapponia I love iù del titolo del film. Per farlo ci si deve spingere a Inari dove si trovano il centro culturale e naturalistico dei Sami (Siida) e il centro dell’amministrazione e della cultura Sami (Sajos).