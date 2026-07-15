Corri o muori, la serie Tv che svela tante splendide location nel cuore vibrante dell’Europa

La nuova action comedy di Prime Video con Octavia Spencer e Hannah Waddingham è girata tra location storiche e indirizzi molto amati da chi vive in quei luoghi

Foto di Virginia Dara

Virginia Dara

Giornalista & Content Writer

Giornalista specializzata in culture digitali e SEO Content Writer, ama scrivere di libri, serie TV, film e tutto ciò che riguarda il lifestyle.

Pubblicato:

Chiedi a SiViaggia

Corri o muori, la serie Tv che svela tante splendide location nel cuore vibrante dell’Europa
IPA Agency/iStock
Le principali location di "Corri o muori" - In foto una veduta di Praga
Dove sono state girate le scene? Quali sono i luoghi della serie Corri o Muori? Chi è Tessa Coates?

Il 15 luglio 2026 è arrivata su Prime Video un’action comedy tutta al femminile in cui Octavia Spencer e Hannah Waddingham tengono gli spettatori attaccati allo schermo a suon di colpi di scena, fughe adrenaliniche, misteri e tanto divertimento. A fare da protagoniste sono anche le location di Corri o muori, serie Tv ideata dalla showrunner Tessa Coates: le scene sono state interamente girate in un inaspettato Paese europeo, tra la città e i dintorni che diventano nuove mete da raggiungere per gli amanti del set-jetting.

Di cosa parla

Debbie Claybourne e Judith Burton sono due amiche di lunga data, convinte di sapere tutto l’una dell’altra almeno fino a quando Debbie scopre che Judith non è una contabile forense come ha sempre raccontato, bensì una sicaria internazionale. La rivelazione avviene nello stesso momento in cui una losca figura del passato torna a minacciare Judith e il marito di Debbie si scopre coinvolto in un grave caso di corruzione. Le due amiche decidono quindi di scappare e attraversare l’Europa: con forze dell’ordine, assassini professionisti e pericolosi criminali alle calcagna, la loro è una corsa contro il tempo per portare a galla la verità.

Arriva su Prime Video "Corri o muori": un'action comedy con Octavia Spencer e Hannah Waddingham
(c) Amazon MGM Studios
Una scena delle serie Tv “Corri o muori”

Dov’è stata girata la serie

Le location di Corri o muori si trovano tutte in Repubblica Ceca: l’eleganza della capitale, Praga, e dei suoi dintorni caricano di tensione le vicende in cui si trovano coinvolte le due amiche, oltre a dare un senso di opulenza alla serie.

Praga

Scene tra le principali sono state girate nella Città Vecchia (Staré Město): è nel cuore antico di Praga tra vicoli medievali, edifici barocchi e monumenti in stile gotico che Debbie e Judith cominciano la loro fuga.

Molte location di "Corri o muori", nuova serie Prime Video con Octavia Spencer e Hannah Waddingham, si trovano a Praga
iStock
La pittoresca Città Vecchia di Praga

Tra le inquadrature è facile riconoscere soprattutto Mariánské náměstí: una delle piazze principali della Old Town, dedicata alla Vergine Maria, su cui si affacciano il Clementinum (sede della famosa Biblioteca Nazionale), la New City Hall e il Prague City Council, oltre ad altri edifici amministrativi e politici.

Le location di "Corri o muori" a Praga: ecco dov'è stata girata la serie
iStock
La famosa Piazza della Vergine Maria a Praga

Altro quartiere di Praga dov’è stata girata la serie Corri o muori è Malá Strana: affacciato sul fiume Moldava, offre una vista unica sulla città e i suoi ponti ed è noto per essere frequentato da artisti, intellettuali, attivisti, cosa che gli è valsa nel tempo la fama di quartiere bohémien.

Praga: dov'è stata girata la serie "Corri o muori"
iStock
Malá Strana: il quartiere più bohémien di Praga

Il Kampa Park, che compare nelle inquadrature della serie, è uno dei punti più caratteristici dell’intero quartiere: si tratta di un’area verde con vista sull’isolotto di Kampa dove leggere, fare jogging o sedersi a rilassarsi tra alberi secolari e statue moderne tra le più originali di Praga.

Le principali location di "Corri o muori" a Praga: dov'è stata girata la serie
iStock
Il pittoresco Kampa Park

Un aspetto curioso è che tra le location ci sono numerosi indirizzi – hotel, ristoranti, sale da concerti, club – ben frequentati dai turisti e locali. Da Le Palais Art Hotel Prague, un art hotel a cinque stelle in uno dei quartieri più esclusivi della città, al ristorante belga Bruxx, passando per il National Theatre e la Rudolfinum Concert Hall, ma anche per uno dei club più popolari in città tra chi ama scoprire sempre nuove proposte musicali, il Klub Futurum: la serie non manca di raccontare Praga come una città viva e dinamica (non a caso considerata tra le città più felici al mondo).

I dintorni di Praga

Karlovy Vary

Nei dintorni della Capitale la produzione ha girato a Karlovy Vary: questa località termale della Boemia, meta di molte escursioni giornaliere che partono da Praga, è frequentata almeno dagli inizi dell’Ottocento da chi ama le terme e gli stabilimenti termali. Inconfondibili sono i colonnati che fiancheggiano le principali vie pedonali: per esigenze narrative, però, la serie è stata girata sulla Nová Louka, strada più moderna e attraversata da veicoli.

Ci sono anche angoli della Boemia tra le location di "Corri o muori"
iStock
Il pittoresco centro termale di Karlovy Vary

In Corri o muori compare soprattutto l’iconico Grandhotel Pupp: tra gli alberghi più storici del posto, ha ospitato personaggi come Wolfgang Goethe e Johann Sebastian Bach prima di diventare sullo schermo l’iconico Hotel Splendide di Casino Royale.

C'è anche il Grandhotel Pupp tra i luoghi dov'è stata girata la serie "Corri o muori"
iStock
Grandhotel Pupp

I castelli della Boemia

Tra gli altri luoghi dov’è stata girata Corri o muori c’è anche il Ploskovice Chateau: un castello barocco, immerso nel verde di un grande parco, costruito come residenza estiva di Anna Maria Francesca Granduchessa di Toscana e oggi parte dell’immenso patrimonio dei castelli della Boemia.

Ci sono anche i castelli della Boemia tra le location di "Corri o muori"
123RF
L’elegante castello di Ploskovice

Tra gli ultimi c’è anche il più modesto Chateau Slapy, storica residenza di una famiglia nobiliare che all’inizio del Novecento costruì un edificio con elementi barocchi e classici sui resti di un antico chiostro, usato anch’esso come set per la nuova serie Prime Video con Octavia Spencer e Hannah Waddingham.

Città d'arte Itinerari culturali Viaggi AvventuraRepubblica Ceca