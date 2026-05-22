Al cinema dal 21 maggio, Passenger è un horror on the road in cui anche le location (tutte americane) contribuiscono a creare suspence e tenere incollati allo schermo

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Getty Images/iStock Le location dell'horror "Passenger" - In foto una strada ad alta percorrenza americana

Il regista norvegese André Øvredal parlando con la stampa ha descritto il suo nuovo film, nelle sale cinematografiche dal 21 maggio 2026, come un horror road movie: l’«horror road movie più spaventoso di sempre», per l’esattezza. Da un horror ambientato sulla strada, e non sono molti, è naturale attendersi scelte suggestive anche per quanto riguarda set e luoghi di riprese: andiamo insieme alla scoperta delle location di Passenger.

Di cosa parla

Il film, che ha un cast importante in cui figura anche l’attrice premio Oscar Melissa Leo, ha una trama piuttosto semplice. Una giovane coppia da poco partita per un’avventura in van assiste a un terribile incidente in autostrada in cui muore un uomo.

I due ripartono poco dopo convinti di essersi lasciati tutto alle spalle, ma presto cominciano ad avere l’impressione che qualcosa – o qualcuno – sia salito sul van con loro: una presenza demoniaca che non li lascerà tranquilli fino a quando non si sarà impossessata di loro e non li avrà trascinati in una discesa senza fondo.

Dov’è stato girato il film

Seattle

Tra le principali location di Passenger c’è Seattle: la città affacciata sullo Stretto di Puget è stata scelta per il clima plumbeo e le giornate spesso uggiose che la caratterizzano, raccontati anche in altre serie TV (una su tutte: Grey’s Anatomy) e così adatti a ricreare le atmosfere inquietanti e piene di suspence tipiche di un horror.

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A indirizzare la scelta su Seattle è stato, però, anche il rapido alternarsi di scenari urbani e pieni di vita a qualsiasi ora del giorno e della notte come quelli del Pink Place Market o dei quartieri di Capitol Hill e Ballard a paesaggi in cui la natura più selvaggia è ancora protagonista.

Appena fuori dal centro cittadino parte, per esempio, la Pacific Northwest Higway che – si vedrà – è uno dei luoghi dov’è stato girato Passenger in molte scene on the road.

Piccoli centri dello stato di Washington

Lo stato di Washington, più in generale, è stato luogo di riprese per il nuovo horror di André Øvredal: la produzione (Eagle Pictures) ha scelto soprattutto piccoli centri, poco abitati, che aiutassero a rendere sullo schermo l’inquietudine e una strana – è proprio il caso di dirlo – forma di solitudine sperimentata dalla coppia protagonista.

La tranquilla cittadina di Enumclaw, nella contea di King, compare sullo schermo per esempio con paesaggi pittoreschi e vedute sulla rigogliosa natura circostante. Si trova, infatti, a poca distanza dal Mount Rainier National Park: un’area di grande interesse naturalistico, caratterizzata dalla presenza dello stratovulcano attivo tra i più alti degli Stati Uniti. La zona è molto frequentata dagli amanti del trekking e delle passeggiate a cavallo.

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L’Expo Center di Enumclaw è stato trasformato nel film in un’area per concerti e festival musicali, a dare l’idea dello stile di vita hippie dei protagonisti.

Altre scene del film sono state girate a Grand Coulee, piccolo comune famoso soprattutto per la vicinanza con la Grand Coulee Dam: questa diga, visitabile dall’apposito Centro Visitatori, è la più grande in calcestruzzo degli Stati Uniti, utilizzata per ricavare energia idroelettrica dal fiume Colorado. Lo scenario a tratti desertico e a tratti post-industriale che caratterizza la zona della diga di Grand Coulee riflette alla perfezione le atmosfere cupe e cariche di tensione dell’horror.

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La Pacific Northwest Highway

Molti luoghi reali di Passenger sono, come accennato, location “on the road” scelte lungo la Pacific Northwest Highway: una strada panoramica che attraversa diverse contee, su cui per lunghi tratti non si incontrano altro che boschi e radure. A rendere più realistico il viaggio della coppia protagonista dell’horror ci pensano le scene girate nei diner e nelle aree di sosta che, pure, non mancano su questa strada e che sono ben frequentate dagli americani.