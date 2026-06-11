Il nuovo film di Carla Simón, in sala dall'11 giugno, è interamente girato in Galizia, tra Vigo e le isole isole Cíes, dove si svolge il viaggio di formazione della protagonista

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Ufficio stampa I Wonder Pictures/iStock Le location di "Romería – Il mare dei ricordi" - In foto le isole Cíes

Il nuovo film di Carla Simón, in arrivo nelle sale italiane l’11 giugno 2026, è «un poema di sale e iodio»: così lo ha definito la stampa di settore, anche in considerazione del ruolo comprimario che hanno per lo svolgersi della storia le sconfinate vedute marine, i paesaggi costieri selvaggi e frastagliati, le insenature calme e silenziose. Andiamo insieme alla scoperta delle location di Romería – Il mare dei ricordi.

Di cosa parla

Marina (Llúcia Garcia) ha diciotto anni e la necessità di recuperare un certificato anagrafico per una borsa di studio. Con una videocamera e un diario della madre nello zaino parte, così, per la Galizia: di qui erano originari i suoi genitori biologici, morti di AIDS l’uno a poca distanza dall’altro quando Marina era ancora piccolissima, e qui vive la famiglia del padre che la ragazza non ha mai conosciuto.

Mentre prova a ricostruire la storia piena d’amore e di disperazione dei genitori, scontrandosi con la voglia di chi è rimasto di seppellire ogni ricordo, Marina scopre se stessa, il proprio posto nel mondo e uno slancio inaspettato per il futuro.

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Dov’è stato girato il film

I luoghi dov’è stato girato il nuovo film di Carla Simón sono gli stessi dov’è ambientata la storia. Le principali location di Romería – Il mare dei ricordi si trovano infatti in Galizia, tra la città di Vigo e le isole Cíes: una scelta “di realismo”, che rende lo spettatore partecipe e coinvolto nel viaggio di formazione della protagonista.

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Vigo

A Vigo avviene il primo contatto di Marina con le proprie radici e con la Galizia: è un destino, quello di accogliere visitatori e viaggiatori di ogni genere, innato per questa città affacciata sulla costa settentrionale della Spagna che è da sempre uno dei più importanti porti commerciali e turistici della zona.

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Il mare e le attività che gli si svolgono attorno hanno costantemente segnato, insomma, la geografia e la vita quotidiana a Vigo. Ci si rende conto facilmente di ciò passeggiando per i vicoli del centro, dove accanto a palazzi storici (quello del Municipio, oggi sede del museo della cultura gallega, è tra i più importanti) e chiese maestose (come quella di Santa Maria) sopravvivono botteghe caratteristiche e l’iconico Mercado do Pedra dove l’atmosfera è decisamente verace e i più golosi possono assaggiare le specialità della zona.

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Da non perdere sono anche il Parco e il Castello Do Castro: situati su una collina – dall’accesso non facilissimo – offrono un panorama unico sulla città e sull’estuario di Vigo.

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Isole Cíes

A meno di un’ora di traghetto da Vigo si raggiungono le isole Cíes. Facenti parte di un’area naturale protetta, queste isole sono tre: l’isola di Monteagudo, l’isola do Faro e l’isola di San Martiño, famose per le spiagge bianche, l’acqua cristallina e una natura ancora selvaggia e incontaminata (preservata anche grazie a un numero massimo di visitatori ammessi ogni anno) che sono valse loro la nomea di “Caraibi d’Europa”.

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In molti le considerano tra le tappe immancabili di una vacanza in Galizia per il mare, certamente, ma anche per il trekking: tutte e tre le isole hanno sentieri che offrono agli amanti delle camminate tanti panorami mozzafiato.

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Sull’isola do Faro, per esempio, la ruta del Faro de Cíes è un percorso panoramico che conduce in prossimità del faro: forse il simbolo più iconico di tutto l’arcipelago.