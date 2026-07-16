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Getty Images/iStock Le location della serie "Lucky" - In foto Las Vegas Strip

Anya Taylor-Joy, che i più ricorderanno come La regina degli scacchi, torna sul piccolo schermo con una nuova serie Apple TV tratta dall’omonimo bestseller di Marissa Stapley: andiamo alla scoperta delle location di Lucky, disponibile sulla piattaforma dal 15 luglio 2026.

Di cosa parla

La protagonista, Lucky, sta provando in tutti i modi a mettersi alle spalle il proprio passato criminale e costruirsi una nuova esistenza. Un colpo multimilionario andato male, però, la costringe a mettersi nuovamente in fuga.

Braccata com’è tanto dall’FBI quanto da una spietata boss della malavita, la donna non può fare a meno di chiedersi se una redenzione è possibile e se mai riuscirà davvero a chiudere questo capitolo della propria vita.

Ufficio stampa Apple TV

Dov’è stata girata la serie

Le location di Lucky si trovano tutte tra Las Vegas e il sud della California: set scelti per la capacità di riproporre sullo schermo l’atmosfera urbana che domina la serie e naturalmente quella “da casinò” che si respira soprattutto nella prima parte, quando il personaggio di Anya Taylor-Joy prepara il colpo.

Las Vegas

Alcune scene chiave, quelle che vedono Lucky scappare sui tetti inseguita dal marito (Drew Starkey), sono state girate su rooftop con vista sulla Las Vegas Strip.

Questa strada, che unisce i sobborghi di Paradise e Winchester, è una delle più famose al mondo: qui si trovano infatti buona parte dei più grandi hotel internazionali, le statistiche più accreditate parlano di 19 su 25. Con le sue oltre 65 mila stanze a disposizione di turisti e visitatori è il simbolo del lusso, della movida notturna e di un certo stile di vita patinato.

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Tra i luoghi dov’è stata girata la serie Lucky c’è uno dei casinò storici di Las Vegas: il Caesars Palace. Al 3570 di Las Vegas Blvd South – così si chiama in realtà la Strip – l’hotel casinò è famoso per lo stile architettonico che imita palesemente quello dell’Impero Romano: c’è persino un piccolo Colosseo, costruito a inizi Anni Duemila appositamente per il residency show di Céline Dion A New Day e dove negli anni si sono esibiti numerosi altri artisti di fama internazionale come Elton John, Cher, Adele.

Il Ceasars Palace è noto però anche per aver ospitato importanti competizioni sportive, di wrestling soprattutto, oltre che il Gran Premio di Formula 1 nel 1981 e 1982: nel parcheggio è presente infatti un circuito di gara.

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California del Sud

Long Beach

Tra le location di Lucky nel sud della California c’è Long Beach: questa cittadina a meno di mezz’ora da Santa Monica e in pieno stile californiano, con alte palme e l’oceano sullo sfondo a fare da contrasto ai grattacieli ultramoderni, è stata trasformata dalla produzione in San Diego grazie all’impiego di volanti con stemma e nome della città e altri dettagli pensati ad arte.

Le riprese hanno riguardato in particolare l’area della Promenade: il lungomare di Long Beach frequentato ogni giorno da locali e turisti attratti, oltre che da panorami unici, anche dalle numerose attività che si possono svolgere qui come visitare uno degli acquari più grandi degli Stati Uniti (l’Aquarium of the Pacific) o fermarsi alla Rainbow Harbor & Marin a pescare, a osservare – con un po’ di fortuna – le balene o semplicemente a rilassarsi o per un pic-nic o, ancora, esplorare l’iconico faro di Long Beach.

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La Simi Valley

La Simi Valley, un’ampia zona dove piccoli centri abitati si alternano ad aree verdi e sentieri panoramici molto amati dagli appassionati di trekking, è stata usata come ambientazione di scene all’esterno come quelle che raccontano la nuova fuga di Lucky. I più appassionati di cinema e televisione riconosceranno senza dubbio il Big Sky Movie Ranch: uno dei ranch più ricorrenti sullo schermo, per anni per esempio set di La casa nella prateria (la serie originale Anni Settanta, non il nuovo reboot Netflix).

Piru

Altre scene della nuova serie Apple TV sono state girate a Piru: un’iconica cittadina americana con strade ampie e costruzioni basse, spesso scelta dalle produzioni cinematografiche perché potrebbe trovarsi ovunque negli Stati Uniti. Da non perdere è una passeggiata nei pressi dell’omonimo lago, tra i numerosi parchi nazionali della zona e per gli amati del genere alla California Tactical Academy, il più grande poligono di tiro all’aperto nella zona di Los Angeles.