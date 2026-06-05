Chi l’ha vista in anteprima ha definito quella in arrivo su Netflix il 5 giugno 2026 una commedia romantica scritta «su misura» per Jennifer Lopez: J-Lo torna a interpretare infatti sullo schermo una donna ambiziosa e seducente, di cui (non) è semplice innamorarsi.
L’atmosfera è inevitabilmente glam e lussuosa, ma allo stesso tempo romantica e sentimentale e lo stesso si può dire delle ambientazioni: da Manhattan alla Repubblica Dominicana passando per la California, tante – e diverse – sono infatti le location di Office Romance.
Indice
Di cosa parla
Jackie Cruz, il personaggio interpretato da Jennifer Lopez, è la CEO di una compagnia aerea. Intransigente e temuta da tutti, ha imposto una politica aziendale che vieta di intrattenere relazioni romantiche o anche solo flirtare con i colleghi. Per una sorta di contrappasso, quando un affascinante avvocato interpretato da Brett Goldstein arriva in azienda, inevitabilmente scatta il feeling. Presto la passione tra i due diventa difficile da nascondere in ufficio e si trasforma, soprattutto, in qualcosa di molto più profondo di semplice attrazione fisica.
Dov’è stato girato il film
La nuova rom-com Netflix con Jennifer Lopez è stata girata, come accennato, in più posti diversi. A Manhattan la produzione ha ricercato luoghi simbolo di quella corporate culture che il personaggio di J-Lo incarna alla perfezione, fatta di estrema dedizione al lavoro e di un certo mito dell’efficienza da rincorrere. Diverse località del New Jersey sono state scelte per rendere sullo schermo lo stile di vita lussuoso di Jackie e la sua cerchia e lo stesso vale per le location di Office Romance in California. La Repubblica Dominicana si rivela per i due protagonisti del film, come per tanti innamorati nella vita reale, meta perfetta per una fuga romantica.
Manhattan
Tra i luoghi dov’è stato girato Office Romance a Manhattan il più facilmente riconoscibile è The Vessel: un edificio alto 46 metri, caratterizzato da una serie di rampe che gli danno l’aspetto di un nido d’ape (o di un kebab secondo alcuni che in Rete lo hanno ribattezzato The Shawarma).
Altre scene sono state girate al Bryant Park: un’oasi verde nel pieno centro di Manhattan, molto amata dai newyorkesi che lo frequentano per fare jogging, prendere il sole, leggere all’aperto o semplicemente concedersi una pausa durante la giornata.
La cena aziendale durante la quale scatta la scintilla tra i due protagonisti è ambientata in uno dei grattacieli panoramici del One World Trade Center: molti hanno roof top aperti al pubblico, da cui ammirare la città dall’alto.
New Jersey
Molte delle vedute panoramiche di Manhattan presenti nel film sono state riprese dal lungofiume di Hoboken, cittadina nota per aver dato i natali a Frank Sinatra e più recentemente al fenomeno televisivo de “Il Boss delle Torte”.
Nel New Jersey la produzione di Office Romance ha scelto località come Kenilworth e Westfield per girare soprattutto scene d’esterno, che rendessero idea dello scorrere veloce della vita nelle grandi città e nel loro hinterland. Una tenuta in stile Tudor di Montclair è stata utilizzata per girare le scene ambientate all’interno della lussuosa proprietà di Jackie/J-Lo.
California
Pasadena e Alhambra sono tra le location di Office Romance in California, sfruttate per rimarcare le atmosfere e l’estetica glam che dominano la commedia. Al Wrensmoor Castle di Alhambra, location privata e spesso utilizzata per gli eventi, è girata una delle scene più romantiche e quasi da fiaba dell’intero film.
Repubblica Dominicana
Nella Repubblica Dominicana la produzione ha cercato location che fossero metafora della trasformazione caratteriale dei personaggi, soprattutto quello di Jennifer Lopez. Tra la natura rigogliosa, le spiagge bianche e l’acqua cristallina della Penisola di Samaná la zelante amministratrice delegata che crede di non avere tempo per i sentimenti ritrova infatti finalmente se stessa, prima che l’amore.
Tappa obbligata di qualsiasi vacanza in Repubblica Dominicana, la zona è famosa oltre che per spiagge tra le più belle dei Caraibi anche per la possibilità di fare immersioni e nuotare con le megattere.
Da non perdere sono la cascata de El Limón, l’isolotto di Cayo Levantado diventato famoso dopo che una nota azienda di alcolici lo scelse come set di una propria pubblicità, il Parco Nazionale Los Haitises.
Santa Barbara de Samaná, che figura anche tra le location di Office Romance, è una pittoresca cittadina costiera dove immergersi nella cultura del posto, provare piatti tradizionali e svagarsi con la vibrante movida locale.