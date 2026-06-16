Un posto al sole va in vacanza: le location delle riprese svelano l’Italia più autentica

Per i 30 anni di Un posto al sole le location cambiano: non sarà il panorama di Posillipo a fare da cornice ma un'altra meraviglia italiana

Foto di Angelica Losi

Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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Un posto al sole va in vacanza: le location delle riprese svelano l’Italia più autentica
iStock/Getty Images
Un posto al sole si sposta in Calabria (nella foot, l'attore Patrizio Rispo nella parte del portiere Raffaele Giordano

Trent’anni e non sentirli: Un posto al sole, la soap più longeva della Tv italiana, non ha intenzione di fermarsi per l’estate e quest’anno ha in programma qualcosa di speciale. Per il 2026 porta i suoi protagonisti fuori dai panorami di Posillipo e Napoli a cui ci ha abituati raggiungendo meravigliose location di mare italiane che fanno pensare alle vacanze.

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