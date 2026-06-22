La nuova stagione di "House of the Dragon" in arrivo su Sky è stata girata in zone in cui a fare da padrona è una natura brulla e magnificente

Giornalista specializzata in culture digitali e SEO Content Writer, ama scrivere di libri, serie TV, film e tutto ciò che riguarda il lifestyle.

Ufficio stampa Sky/iStock Le principali location di "House of the Dragon 3" - In foto Conwy Castle

I fan di George R.R. Martin e dell’universo narrativo di Game of Thrones sono stati tra i primi ad alimentare il fenomeno del cineturismo, partendo alla scoperta di Westeros o, meglio, dei luoghi reali che hanno dato vita sullo schermo al Continente Occidentale. All’uscita di ogni stagione di GoT e di ogni suo prequel o spin-off i più appassionati hanno ripetuto il rito laico di aggiungere ai propri viaggi tappe nei luoghi dove sono stati girati gli episodi.

Difficile immaginare che non sarà così anche per la terza stagione del prequel di Game of Thrones dedicato alla casata dei Targaryen, in arrivo su Sky dal 22 giugno 2026 (in contemporanea con gli Stati Uniti). Scopriamo insieme le location di House of the Dragon 3.

Di cosa parla

Nella terza stagione di House of the Dragon, la guerra tra le diverse fazioni dei Targaryen entra nel vivo. Grazie a un esercito di draghi al proprio comando, Rhaenyra sembra vicina alla vittoria. A Westeros, però, le alleanze cambiano velocemente: lo sa bene Aegon II che prima di fuggire dalla capitale ne ha stretta una, labile almeno quanto imprevedibile, con Alicent. Mentre il peso del conflitto si fa sempre più pesante per il Continente Occidentale, i suoi abitanti e i suoi stessi regnanti, gli ultimi fanno i conti soprattutto con il prezzo del potere e con quanto sono disposti a pagare davvero pur di sedersi sul Trono di Spade.

Ufficio stampa Sky

Dov’è stata girata la serie

Tratti dal romanzo Fuoco e Sangue, gli otto episodi di House of the Dragon 3 sono stati girati in diverse località della Gran Bretagna – le principali si trovano tra la Cornovaglia e il Galles – scelte perché capaci ora di aggiungere intensità e drammaticità al racconto grazie a scenari dove la natura domina incontrastata, ora di immergere lo spettatore in un’atmosfera medievale grazie a torri, mura di cinta, fortificazioni.

La contea di Surrey

Tra le location di House of the Dragon 3 c’è la contea di Surrey, per esempio. Poco distante da Londra e molto amata da scrittori come Jane Austen, Arthur Conan Doyle, Walter Scott che qui hanno ambientato alcune delle loro storie più famose, è una zona ricca di verde: prati e boschi di alberi secolari circondano le iconiche villette in stile inglese.

iStock

Nella terza stagione di House of the Dragon luoghi come la Barossa Nature Reserve, la Swinley Forest e la Leith Hill, che nella realtà sono molto amati da chi fa trekking e altri sport outdoor e più in generale per concedersi una pausa in mezzo alla natura, sono stati trasformati in aree militari strategiche e campi di battaglia dove si affrontano gli eserciti dei Targaryen.

Punti come la torre-fortino di Leith Hill che garantisce una vista panoramica a trecentosessanta gradi sul circondario ben si prestano, del resto, a trasformarsi sullo schermo in presidi militari.

iStock

L’IWM Duxford

Altre scene di scontri e battaglie sono state girate all’interno dell’Imperial War Museum di Duxford. Insieme a quello di Londra, di cui è sede distaccata, costituisce il museo dell’aviazione più grande di tutta la Gran Bretagna: ha sette aree espositive infatti dove sono conservati aeroplani, veicoli militari, artiglieria, navi in dotazione nel corso degli anni all’esercito britannico. Il campo di volo che è incluso nel complesso museale è stato sfruttato in particolare per le scene collettive di battaglia.

Anglesey

Tra le location di House of the Dragon 3 più suggestive c’è Anglesey: situata al nord del Galles e separata dalla terraferma dallo Stretto di Menai, quest’isola è un vero tesoro naturalistico. Nei suoi duecento chilometri di costa si alternano calette nascoste, scogliere imponenti e alcune delle spiagge più belle della Gran Bretagna. Come la spiaggia di Llanddwyn: nota anche come Newborough Beach, ciò che la rende più caratteristica sono le dune di sabbia che nel prequel de Il Trono di Spade dedicato a Casa Targaryen si trasformano in uno scenario perfetto per l’approdo dei draghi.

iStock

Sempre sull’isola di Anglesey, lo storico molo di Beaumaris, una costruzione in legno di epoca vittoriana, è stato sfruttato dalla produzione per numerose scene in cui si vedono le flotte dei Targaryen e gli scontri che si accendono man mano che la guerra civile procede.

iStock

Penmon Point, un punto panoramico famoso per la vista sull’omonimo faro e sull’isola di Puffin è un’altra delle più suggestive location utilizzate per le riprese ad Anglesey.

iStock

Il Parco Nazionale di Snowdonia

Già tra le location delle precedenti stagioni di House of the Dragon, Craig yr Undeb torna sullo schermo anche nella terza: su questo scoglio sul lago Llyn Padarn, anche noto come Union Rock perché antico punto di incontro tra minatori e proprietari delle cave, si svolgono alcune delle scene clou dell’intera stagione. La natura, quella del lago e delle montagne circostanti, che qui domina incontrastata e magnificente contribuisce ad aggiungere drammaticità a episodi chiave per la corsa al Trono di Spade.

iStock

All’interno del Parco Nazionale di Snowdonia (o Eryri National Park), la produzione del prequel di Game of Thrones si è fermata a girare in questa stagione anche nella cava di Dinorwic: per lungo tempo è stata la seconda cava di ardesia più grande al mondo; oggi è un sito turistico ideale per il trekking, le arrampicate e per chi subisce il fascino dell’architettura industriale; nella serie fa da sfondo ad alcune scene preparatorie alle battaglie, in cui gli eserciti studiano strategicamente gli avversari.

iStock

Qualche fan potrebbe riconoscere tra le location della terza stagione di House of the Dragon anche il Ffynnon Llugwy: un suggestivo lago, ancora parte del Parco Nazionale di Snowdonia, che con le sue acque tranquille e il verde da cui è circondato sembra offrire momentaneo riposo ai protagonisti della serie e agli spettatori dietro lo schermo.

iStock

Altre scene sono state girate al Passo di Llanberis: un passo naturale tra i massicci montuosi dello Snowdon e del Glyderau, dove a farla da padrona è un paesaggio più brullo, misterioso e che nella serie si rivela pieno di insidie.

Ufficio stampa Sky

Conwy

Le vette dei monti di Snowdonia fanno da panorama scenografico anche attorno a Conwy, famosa cittadina medievale sulla costa settentrionale del Galles, dov’è stata girata la terza stagione di House of the Dragon. Camminando tra i vicoli di questa roccaforte fatta costruire sul finire del Duecento da re Edoardo è facile avere l’impressione di muoversi per Westeros, tra intrighi di palazzo e complotti di corte.

Il simbolo di Conwy è il castello che, dall’altura su cui è edificato, domina il circondario con i suoi otto torrioni cilindrici, il ponte levatoio, la cinta muraria ancora in larga parte percorribile. Il castello di Conwey è tra i castelli gallesi meglio conservati che si possono ammirare sulla Wales Way.

iStock

Le scene in studio

Naturalmente non mancano scene girate in studio. I Warner Bros. Studios di Leavesden in particolare sono ben noti ai fan di GoT, per aver fatto da set a momenti tra i più indimenticabili dell’intera saga: la terza stagione di House of the Dragon promette di non essera da meno in questo senso.