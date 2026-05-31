Ambientato a Bassano del Grappa e qui girato quasi per intero, il nuovo film del ciclo "Purché finisca bene" porta su Rai 1 una storia di rinascita e luoghi tra i più importanti per la storia d'Italia

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Ufficio stampa Pepito Produzioni/iStock Le location di "Meglio tardi che mai" - In foto lo skyline di Bassano del Grappa

Il 31 maggio 2026 torna in prima serata su Rai 1 il ciclo Purché finisca bene: dopo il successo di ascolti di Cercasi tata disperatamente, spazio a un film Tv di Giuseppe Curti in cui a fare da protagonista, oltre a interpreti d’eccezione come Lorenzo Richelmy, Mariana Lancellotti, Emanuela Grimalda, Camilla Filippi, Gabriele Cirilli, Claudio Corinaldesi e Sergio Assisi, sono una storia di rinascita e una città simbolo del passato recente d’Italia. Scopriamo insieme le location di Meglio tardi che mai.

Di cosa parla

Marco, il protagonista, è un attore brillante tanto quanto pieno di sé che viene travolto da uno scandalo e osteggiato dalle case di produzione e dal resto del mondo dello spettacolo quando offende una collega sul set. L’agente lo convince così ad accettare, come in un gesto di redenzione, l’invito che da tempo riceve dalla zia ad andare a insegnare teatro nel carcere di Bassano del Grappa. Questo ritorno al paese d’origine, da cui era scappato per inseguire il sogno di fare l’attore, sarà denso di significati interiori, valori e priorità da riscoprire ma anche di incontri. In carcere Marco ritrova infatti Arianna, suo grande amore giovanile, dietro le sbarre perché ingiustamente accusata di truffa: insieme scopriranno che, nonostante le difficoltà e qualche ostacolo di troppo, il destino ha ancora qualcosa da riservare loro.

Ufficio stampa Pepito Produzioni

Dov’è stato girato il film

Per ragioni narrative – e non solo – la produzione (Pepito Produzioni e Rai Fiction) ha deciso di ambientare il film a Bassano del Grappa.

Tra le location di Meglio tardi che mai, che arriva dopo l’amato Cercasi tata disperatamente, ci sono angoli iconici della cittadina veneta come i vicoli e le piazze del centro storico, le vedute sul Brenta e quelle dal Ponte Vecchio. Il passato recente e gli eventi della grande Storia che hanno avuto luogo in città da un lato e, dall’altro, la presenza silenziosa del Brenta, segnano del resto l’anima di Bassano del Grappa.

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Bassano del Grappa

Non si può dire di conoscere davvero la città, che è stata candidata come Capitale della Cultura 2029, senza aver visitato i luoghi che la legano alla Seconda Guerra Mondiale e all’eredità che la Grande Guerra ha lasciato alla storia recente d’Italia.

Il Ponte Vecchio, meglio conosciuto come Ponte degli Alpini per come il corpo degli alpini e i partigiani lo sfruttarono per difendere la città dagli assalti nelle fasi finali della guerra, è uno di questi. Lo stesso si può dire del vicino Museo degli Alpini che conserva numerosi cimeli bellici e del Viale dei Martiri che è l’omaggio della città a chi perse la vita servendo la patria.

A Bassano del Grappa c’è però anche un museo dedicato (tra gli altri) a Hemingway che, come gli appassionati dello scrittore sapranno, prestò servizio qui tra i volontari della Croce Rossa.

In centro a Bassano del Grappa, dove sono cresciuti i due protagonisti e dov’è stato girato Meglio tardi che mai, da non perdere sono il Monte di Pietà e la Casa Dal Corno Bonato che testimoniano, nella piazza principale, quella che doveva essere un tempo la vita culturale, artistica, economica della città.

A proposito di attività economiche che per anni hanno fatto di Bassano del Grappa il motore della provincia di Vicenza e, più in generale, un grosso traino per l’Italia tutta spiccano la coltivazione di tabacco e la produzione di grappa: meritano una visita, così, mentre si è in citta la cosiddetta “Via del Tabacco” e la storica Grapperia Nardini.

Tornando a passeggiare per ul centro storico, altri punti d’interesse sono il Castello degli Ezzelini, il Duomo di Santa Maria in Colle, Piazza della Libertà con la chiesa di San Giovanni e la Cappella del Sacramento e l’iconica Torre Civica.