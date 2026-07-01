Enola Holmes 3, le location rinnovate regalano alla saga un’atmosfera mediterranea

Nel terzo capitolo del giallo in costume dedicato alla sorella di Sherlock Holmes la narrazione si sposta a Malta: da La Valletta a Mdina, dove sono state girate le scene principali

Foto di Virginia Dara

Virginia Dara

Giornalista & Content Writer

Giornalista specializzata in culture digitali e SEO Content Writer, ama scrivere di libri, serie TV, film e tutto ciò che riguarda il lifestyle.

Pubblicato:

Chiedi a SiViaggia

Enola Holmes 3, le location rinnovate regalano alla saga un’atmosfera mediterranea
Ufficio stampa Netflix/iStock
Le location di "Enola Holmes 3" - In foto una veduta di La Valletta (Malta)
Chi è Philip Barantini? Dove si svolge Enola Holmes 3? Quando esce Enola Holmes 3?

Il terzo capitolo della saga di Enola Holmes, dedicata a una delle detective più amate del piccolo schermo e sorella di Sherlock Holmes, arriva su Netflix dal 1° luglio 2026 con due importanti novità: la regia affidata a Philip Barantini che i più ricorderanno per la serie Adolescence e, soprattutto, l’ambientazione che non è più – solo – quella della Londra vittoriana.

Scopriamo insieme le location di Enola Holmes 3.

Di cosa parla

Nel precedente capitolo, l’apertura della propria agenzia di investigazioni e il caso delle operaie della fabbrica di fiammiferi avevano dato a Enola (Millie Bobby Brown) l’opportunità di consolidare il rapporto con Lord Tewkesbury (Louis Partridge). Ora i due si trovano sull’isola di Malta, dove stanno per sposarsi. Un’intricata indagine internazionale costringe, però, la detective a mettere momentaneamente da parte sentimenti e affari personali per mettersi sulle tracce nientemeno che del fratello, Sherlock Holmes, misteriosamente scomparso e forse vittima di un rapimento.

Arriva su Netflix dal 1° luglio il terzo capitolo di "Enola Holmes"
Ufficio stampa Netflix
Una scena di “Enola Holmes 3”, disponibile su Netflix dal 1° luglio

Dov’è stato girato il film

Tra le principali location di Enola Holmes 3 i fan riconosceranno senza dubbio la Londra di età vittoriana con cui  hanno imparato a familiarizzare nei capitoli precedenti di questo giallo in costume. Molte scene, soprattutto d’interni, sono state girate in studi come gli Shepperton Studios diventati nel tempo altrettanto noti e meta di appassionati di cinema e serie Tv.

In accordo con il principale plot twist narrativo, però, tra i luoghi dov’è stato girato Enola Holmes 3 c’è anche Malta.

Il terzo capitolo di "Enola Holmes", ora disponibile su Netflix, è ambientato a Malta
Ufficio stampa Netflix
Ambientato a Malta, il nuovo capitolo di “Enola Holmes” ha atmosfere più mediterranee

La Valletta

La Valletta, la capitale di Malta, è stata eletta nel 2025 miglior città europea: con i suoi vicoli pittoreschi che dal centro si diradano verso il mare, gli iconici edifici color miele che ricordano l’Oriente e veri e propri tesori di storia e arte come la Cattedrale che ospita due tele di Caravaggio, a tratti dà l’impressione che il tempo si sia fermato ed è per questo cinematografica per natura.

C'è La Valletta tra le principali location di "Enola Holmes 3"
iStock
La Valletta: una capitale senza tempo

Quelle di Enola Holmes 3 girate a La Valletta sono scene di un inseguimento del tutto singolare: avviene mentre in città si celebra la Ġostra, una tradizione perpetrata nel giorno di St. Julian, che consiste nel camminare – o almeno provarci – su un palo sospeso sul mare e ricoperto di grasso animale e che vede vincere chi arriva per primo ad afferrare delle bandierine.

Mdina

Nelle scene del matrimonio tra Enola e Lord Tewkesbury qualcuno potrà riconoscere l’imponente Cattedrale di San Paolo di Mdina: con il suo stile barocco tra le tappe da non perdere se si visita “la città silenziosa”.

Tra i luoghi dov'è stato girato il film "Enola Holmes 3" c'è Mdina
iStock
L’imponente Cattedrale di San Paolo a Mdina

Così è conosciuta l’antica capitale dell’isola di Malta: una città di fondazione araba che porta ancora chiari i segni del proprio passato nella cinta muraria con i bastioni (il più famoso è quello di Piazza Tas-Sur da cui si possono ammirare i tetti della città) nelle intricate vie del centro storico, nei giardini e negli edifici che un tempo erano botteghe attorno al foro principale. Oggi Mdina è soprattutto una meta turistica, oltre che sempre più scelta dalle produzioni cinematografiche.

Alcune scene del terzo film di "Enola Holmes" sono girate nel centro storico di Mdina
iStock
Il centro storico, arabeggiante, di Mdina

Mellieħa e il nord di Malta

Tra le location del nuovo film a Malta c’è però anche Mellieħa: questa cittadina, al Nord dell’isola, è stata scelta soprattutto per i panorami mozzafiato e per l’atmosfera decisamente mediterranea che vi si respira. Impossibile non accennare a come Mellieħa stia vivendo da qualche anno un periodo di riscoperta turistica anche perché vicina ad alcune delle spiagge più belle di Malta, Għadira Bay e Armier Bay sono tra queste, e a località rinomate come Gozo e Comino.

In "Enola Holmes 3" si intravedono molti panorami mozzafiato del Nord di Malta
iStock
La costa di Mellieħa è tra le più suggestive di tutta Malta

Senza allontanarsi troppo dal centro cittadino, però, i più amanti di trekking e percorsi naturalistici possono visitare le grotte dove la leggenda vuole trovarono riparo dopo un naufragio gli apostoli Luca e Paolo.

Situata sempre al nord dell’isola, qualcuno potrebbe riconoscere tra le inquadrature di Enola Holmes 3 anche Marfa Ridge: un crinale roccioso molto apprezzato da chi fa trekking o semplicemente vuole concedersi, in vacanza, una camminata vista mare immerso nella campagna maltese.

Alcune location di "Enola Holmes 3" si trovano nel Nord di Malta
iStock
Il nord di Malta è famoso per il crinale roccioso