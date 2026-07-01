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Ufficio stampa Netflix/iStock Le location di "Enola Holmes 3" - In foto una veduta di La Valletta (Malta)

Il terzo capitolo della saga di Enola Holmes, dedicata a una delle detective più amate del piccolo schermo e sorella di Sherlock Holmes, arriva su Netflix dal 1° luglio 2026 con due importanti novità: la regia affidata a Philip Barantini che i più ricorderanno per la serie Adolescence e, soprattutto, l’ambientazione che non è più – solo – quella della Londra vittoriana.

Scopriamo insieme le location di Enola Holmes 3.

Di cosa parla

Nel precedente capitolo, l’apertura della propria agenzia di investigazioni e il caso delle operaie della fabbrica di fiammiferi avevano dato a Enola (Millie Bobby Brown) l’opportunità di consolidare il rapporto con Lord Tewkesbury (Louis Partridge). Ora i due si trovano sull’isola di Malta, dove stanno per sposarsi. Un’intricata indagine internazionale costringe, però, la detective a mettere momentaneamente da parte sentimenti e affari personali per mettersi sulle tracce nientemeno che del fratello, Sherlock Holmes, misteriosamente scomparso e forse vittima di un rapimento.

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Dov’è stato girato il film

Tra le principali location di Enola Holmes 3 i fan riconosceranno senza dubbio la Londra di età vittoriana con cui hanno imparato a familiarizzare nei capitoli precedenti di questo giallo in costume. Molte scene, soprattutto d’interni, sono state girate in studi come gli Shepperton Studios diventati nel tempo altrettanto noti e meta di appassionati di cinema e serie Tv.

In accordo con il principale plot twist narrativo, però, tra i luoghi dov’è stato girato Enola Holmes 3 c’è anche Malta.

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La Valletta

La Valletta, la capitale di Malta, è stata eletta nel 2025 miglior città europea: con i suoi vicoli pittoreschi che dal centro si diradano verso il mare, gli iconici edifici color miele che ricordano l’Oriente e veri e propri tesori di storia e arte come la Cattedrale che ospita due tele di Caravaggio, a tratti dà l’impressione che il tempo si sia fermato ed è per questo cinematografica per natura.

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Quelle di Enola Holmes 3 girate a La Valletta sono scene di un inseguimento del tutto singolare: avviene mentre in città si celebra la Ġostra, una tradizione perpetrata nel giorno di St. Julian, che consiste nel camminare – o almeno provarci – su un palo sospeso sul mare e ricoperto di grasso animale e che vede vincere chi arriva per primo ad afferrare delle bandierine.

Mdina

Nelle scene del matrimonio tra Enola e Lord Tewkesbury qualcuno potrà riconoscere l’imponente Cattedrale di San Paolo di Mdina: con il suo stile barocco tra le tappe da non perdere se si visita “la città silenziosa”.

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Così è conosciuta l’antica capitale dell’isola di Malta: una città di fondazione araba che porta ancora chiari i segni del proprio passato nella cinta muraria con i bastioni (il più famoso è quello di Piazza Tas-Sur da cui si possono ammirare i tetti della città) nelle intricate vie del centro storico, nei giardini e negli edifici che un tempo erano botteghe attorno al foro principale. Oggi Mdina è soprattutto una meta turistica, oltre che sempre più scelta dalle produzioni cinematografiche.

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Mellieħa e il nord di Malta

Tra le location del nuovo film a Malta c’è però anche Mellieħa: questa cittadina, al Nord dell’isola, è stata scelta soprattutto per i panorami mozzafiato e per l’atmosfera decisamente mediterranea che vi si respira. Impossibile non accennare a come Mellieħa stia vivendo da qualche anno un periodo di riscoperta turistica anche perché vicina ad alcune delle spiagge più belle di Malta, Għadira Bay e Armier Bay sono tra queste, e a località rinomate come Gozo e Comino.

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Senza allontanarsi troppo dal centro cittadino, però, i più amanti di trekking e percorsi naturalistici possono visitare le grotte dove la leggenda vuole trovarono riparo dopo un naufragio gli apostoli Luca e Paolo.

Situata sempre al nord dell’isola, qualcuno potrebbe riconoscere tra le inquadrature di Enola Holmes 3 anche Marfa Ridge: un crinale roccioso molto apprezzato da chi fa trekking o semplicemente vuole concedersi, in vacanza, una camminata vista mare immerso nella campagna maltese.